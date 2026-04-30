Air France migliora l’esperienza culinaria nella Premium cabin

Air France continua a perfezionare la sua Premium cabin, introducendo nuove delizie culinarie pensate per soddisfare al meglio le aspettative dei clienti e sottolineare l’esclusività dell’esperienza di viaggio in questa cabina esclusiva.

“Sui voli di durata superiore alle sette ore, il secondo pasto servito in cabina Premium poco prima dell’atterraggio è stato completamente rinnovato, sostituendo il precedente ‘Bon Appétit’ bag. Precedentemente identico al servizio offerto in cabina Economy, ora presenta una selezione di prodotti specificamente pensata per questa cabina, rafforzando l’esclusività di questa esperienza di viaggio.

Presentato su un vassoio elegantemente allestito, in linea con l’identità della cabina Premium, questo spuntino è personalizzato in base all’orario del volo. Sui voli notturni, all’arrivo viene servita una colazione continentale con pasticcini, formaggio fresco e granola, con pane caldo sui voli di durata superiore alle dieci ore. Sui voli diurni, viene servito un delizioso spuntino composto da una selezione di club sandwich, tra cui un’opzione vegetariana. Sui voli di durata superiore alle dieci ore, l’offerta include un’insalata mista servita con pane caldo. Questo nuovo servizio pasti dimostra l’impegno di Air France nel soddisfare costantemente e con precisione le aspettative dei propri clienti.

In cabina Premium, Air France offre a tutti i passeggeri un full “French-style” meal, composto da biscotti salati, un antipasto, una scelta tra due hot main dishes, formaggio e dessert, serviti su stoviglie ecocompatibili con posate in acciaio inox. Dopo il decollo e a seconda dell’orario di partenza, l’equipaggio di cabina accoglie ogni passeggero con un calice di champagne.

Per il main course, Air France ha affidato la creazione di deliziose pietanze calde al rinomato chef francese Frédéric Simonin, titolare di un ristorante stellato Michelin e insignito del titolo di Meilleur Ouvrier de France. Ha creato due piatti à la carte che vengono regolarmente aggiornati, tra cui un’opzione vegetariana.

Per ideare questi piatti, Frédéric Simonin ha collaborato con Servair, leader mondiale nell’airline catering. Insieme, hanno dato priorità a prodotti freschi, locali e di stagione, nonché a carne, pollame, latticini e uova 100% francesi e pesce proveniente da pesca sostenibile o francese, in linea con gli impegni della compagnia aerea. Queste creazioni esclusive sono disponibili sui voli in partenza da Parigi, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Denis de La Réunion, nonché da tutte le stazioni Air France negli Stati Uniti e in Canada”, afferma Air France.

“Con un bignè alla vaniglia, un Paris-Brest e un tortino al cioccolato tra cui scegliere, la selezione di dessert delizierà sicuramente i più golosi. Sui voli diurni in partenza da Parigi con una durata superiore alle 10 ore, l’esperienza è resa ancora più piacevole dal gelato servito tra un pasto e l’altro. Disponibili nei gusti vaniglia o cioccolato al latte con mandorle caramellate, questi gelati artigianali sono prodotti nel sud della Francia.

Durante il volo, è disponibile un’ampia selezione di bevande calde e fredde, alcoliche e analcoliche. È inoltre presente una selezione di vini e birre francesi, pensata appositamente per i passeggeri di questa classe di viaggio, che si affianca alla selezione di champagne curata da Xavier Thuizat, Air France head sommelier and France’s Best Sommelier in 2022. Quest’estate, il menù si arricchirà di un cocktail esclusivo creato dallo chef mixologist Matthias Giroud: una creazione unica che unisce Chardonnay, ribes nero della Borgogna e un delicato tocco di liquore francese ai fiori di sambuco”, prosegue Air France.

“Progettata per offrire privacy e comfort a bordo, la Premium cabin è disponibile su tutta la rete a lungo raggio di Air France. Il sedile reclinabile di ultima generazione è ora disponibile su oltre l’80% della flotta della compagnia. Lo schienale, reclinabile fino a 124 gradi, è stato ampliato per garantire un comfort superiore. Ogni passeggero gode inoltre di maggiore spazio per le gambe e di un poggiapiedi regolabile. I cuscini sono stati riprogettati per una maggiore morbidezza, mentre il tessuto a spina di pesce esalta la sensazione di comfort.

Durante il volo, i passeggeri che viaggiano in cabina Premium hanno a disposizione una serie di comfort, tra cui un amenity kit, cuffie con cancellazione del rumore, una coperta e un cuscino, per potersi rilassare completamente e godersi il viaggio. Gli schermi touchscreen di ultima generazione da 13,3 pollici sono dotati di tecnologia antiriflesso 4K Ultra HD e connettività Bluetooth, e offrono accesso a oltre 1.500 ore di intrattenimento on-demand, con particolare attenzione alle produzioni francesi. Lo schermo consente inoltre ai passeggeri di collegare i propri dispositivi personali per utilizzarli come telecomando o per sfogliare i programmi disponibili. Sono inoltre disponibili prese USB. Air France sta gradualmente implementando un nuovo servizio Wi-Fi gratuito ad altissima velocità su tutta la flotta. Questo servizio sarà disponibile su quasi tutti gli aeromobili della compagnia entro la fine dell’anno.

Per un tocco di eleganza in più, la combinazione di colori della cabina prevede il blu navy – il colore distintivo di Air France – e l’azzurro cielo, la tonalità caratteristica di questa cabina. L’inconfondibile tocco di rosso della compagnia adorna i poggiatesta dei sedili, i cuscini, le coperte, gli amenity kits e i meal trays”, continua Air France.

“I passeggeri che viaggiano in Premium cabin beneficiano di SkyPriority, una gamma di servizi prioritari e semplificati in aeroporto. Con SkyPriority, i passeggeri possono effettuare il check-in e consegnare i bagagli presso banchi dedicati e usufruire di un accesso più rapido e privilegiato ai controlli di sicurezza e al controllo passaporti, nonché di sportelli dedicati per vendite e trasferimenti. Hanno inoltre la priorità all’imbarco o la possibilità di imbarcarsi all’orario desiderato e la priorità nella consegna dei bagagli”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)