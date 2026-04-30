Condor semplifica le sue politiche per i bagagli

Condor semplifica le sue baggage policies e diventerà ancora più attenta alle esigenze dei clienti.

“A partire dal 1° maggio 2026, entrerà in vigore un nuovo standard di dimensioni per il bagaglio a mano: 55 x 40 x 23 centimetri. Inoltre, le dimensioni consentite per il piccolo oggetto personale incluso in ogni tariffa saranno aumentate a 40 x 30 x 15 centimetri.

A partire dal 1° maggio 2027, Condor aumenterà anche le checked baggage allowances e introdurrà regolamenti uniformi su tutte le rotte: nelle rispettive tariffe di Economy Class, sarà incluso un bagaglio di 23 chilogrammi anziché i precedenti 20 chilogrammi; i passeggeri in Premium Economy Class potranno portare un bagaglio di 32 chilogrammi anziché i precedenti 25 chilogrammi; in Business Class, la free baggage allowance sarà estesa a due bagagli da 32 chilogrammi ciascuno, anziché i precedenti 30 chilogrammi a persona. Le nuove regole sul bagaglio si applicheranno a tutte le destinazioni dell’intera rete di rotte Condor“, afferma Condor.

“Nell’ambito della continua evoluzione di Condor da leisure airline a network airline con un proprio city network e international partner airlines, l’allineamento delle politiche sul bagaglio agli standard internazionali rappresenta il passo successivo logico”, ha dichiarato Christian Schmitt, COO di Condor. “Le nuove normative sul bagaglio offrono ai passeggeri condizioni migliori e una maggiore semplicità, soprattutto per i voli in coincidenza”.

“Con il passaggio a route-independent baggage standards, Condor sostituisce le precedenti normative basate sulla destinazione e crea maggiore trasparenza su tutte le tariffe. Le regole uniformi facilitano le combinazioni con i voli delle compagnie aeree partner e aumentano l’affidabilità della pianificazione durante l’intero viaggio. Allo stesso tempo, i passeggeri beneficiano di procedure di check-in più chiare, una migliore comparabilità delle offerte e un’esperienza di viaggio complessivamente più agevole”, conclude Condor.

Principali modifiche in sintesi:

Bagaglio a mano, dal 1° maggio 2026:

Dimensioni standard: 55 x 40 x 23 cm.

Piccolo oggetto personale incluso in ogni tariffa: 40 x 30 x 15 cm.

Bagaglio da stiva, dal 1° maggio 2027

Classe Economy (a seconda della tariffa): 1 bagaglio da 23 kg anziché 20 kg.

Classe Premium Economy: 1 bagaglio da 32 kg anziché 25 kg.

Classe Business: 2 bagagli da 32 kg anziché 30 kg.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)