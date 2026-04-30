Airbus nomina Eric Kirstetter come Executive Vice President Strategy

Airbus ha nominato Eric Kirstetter come Executive Vice President Strategy, con effetto dal 18 maggio. Succederà a Matthieu Louvot, recentemente nominato CEO di Airbus Helicopters. Proveniente dalla global strategy consulting firm Roland Berger, Eric Kirstetter riporterà direttamente al CEO di Airbus, Guillaume Faury.

“Eric entra a far parte di Airbus in un momento cruciale per l’azienda, mentre lavoriamo per garantire una traiettoria di crescita sostenuta, innovazione audace e impatto sociale positivo”, ha dichiarato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “La sua esperienza in diversi settori industriali, tra cui quello aerospaziale e della difesa, sarà fondamentale per aiutarci a trasformare i cambiamenti geopolitici e tecnologici globali in opportunità strategiche e per implementare la nostra roadmap a lungo termine. Non vedo l’ora di collaborare con Eric e gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo”.

“Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’ISAE-Supméca e in possesso di un Master in Gestione Industriale Internazionale conseguito presso l’HEC Paris, Eric ha lavorato per 17 anni presso la international management consulting firm Arthur D. Little, prima di entrare a far parte della sede parigina di Roland Berger nel 2017.

Eric vanta una vasta esperienza in strategie di crescita e trasformazione, maturata grazie a un’ampia gamma di progetti di successo nei settori automobilistico, aerospaziale e della difesa. Ha supportato clienti di alto livello in Asia, Europa e Stati Uniti nel prendere decisioni strategiche, gestire trasformazioni, concludere operazioni di fusione e acquisizione e scalare l’innovazione”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)