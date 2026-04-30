Bombardier riporta solidi risultati nel primo trimestre 2026

Bombardier ha annunciato oggi solidi risultati per il primo trimestre 2026, sostenuti da un andamento costante degli ordini e da un forte aumento del free cash flow. L’azienda ha inoltre pubblicato la revised 2026 guidance per il free cash flow, confermando al contempo tutti gli altri parametri di riferimento.

“Il nostro ottimo inizio di 2026 riflette un contesto di mercato favorevole e un portafoglio prodotti eccezionale, ben allineato alla domanda attuale, guidato dal nostro velivolo Global 8000, leader del settore. Abbiamo registrato il free cash flow più elevato nel primo trimestre in quasi vent’anni, a dimostrazione della solidità della nostra attività e delle solide basi che abbiamo costruito”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “La nostra strategia di diversificazione e la costante attenzione ai clienti hanno continuato a dare i loro frutti, con risultati solidi in Services, una domanda sostenuta per i nostri velivoli e un interesse continuo per l’intero Defense portfolio. Questi eccellenti risultati ci danno la fiducia necessaria per rivedere al rialzo la nostra free cash flow guidance per l’anno in corso e sono estremamente orgoglioso del nostro team, che continua a consolidare questo slancio con disciplina e determinazione”.

“Bombardier ha registrato un fatturato di 1,6 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, trainato da un contributo significativo dei servizi e da 24 consegne di aeromobili nel trimestre, una in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Services ha registrato un altro trimestre eccezionale nel primo trimestre 2026, con un aumento del fatturato del 25% su base annua, per un totale di 617 milioni di dollari. L’elevata domanda e la solida attività di ordini, in particolare da parte degli operatori di flotte e per il Global 8000, hanno determinato un impressionante unit book-to-bill di 3,6x per il trimestre. Il portafoglio ordini è aumentato significativamente a 20,3 miliardi di dollari alla fine del trimestre, con una crescita del 43% su base annua e un incremento di 2,8 miliardi di dollari rispetto alla fine del 2025.

Il free cash flow per il primo trimestre 2026 ha raggiunto i 360 milioni di dollari, con un notevole miglioramento di 664 milioni di dollari su base annua. Questa solida performance è stata trainata dai cash flows from operating activities, pari a 393 milioni di dollari, rispetto ai 271 milioni di dollari di cash flow usage from operating activities nel primo trimestre 2025.

Bombardier ha registrato un solido net income di 53 milioni di dollari, in crescita del 20% su base annua. L’adjusted net income si è attestato 189 milioni di dollari, in aumento del 178% rispetto allo stesso trimestre del 2025. L’adjusted EPS è salito a 1,81 dollari, un aumento significativo rispetto agli 0,61 dollari registrati nello stesso trimestre dell’anno precedente.

La società ha generato un adjusted EBITDA di 246 milioni di dollari per il trimestre, in calo dell’1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, e un adjusted EBITDA margin del 15,4%, in calo di 90 punti base su base annua. Il reported EBIT ha raggiunto 167 milioni di dollari, in calo del 6% su base annua, portando a un EBIT margin del 10,4%, in calo di 120 punti base su base annua”, afferma Bombardier .

“La società ha mantenuto una solida posizione finanziaria durante il trimestre, con una liquidità disponibile di circa 2,0 miliardi di dollari. Il 30 aprile 2026, la società ha annunciato il rimborso integrale delle proprie obbligazioni canadesi in scadenza a dicembre 2026 per un importo complessivo di 150 milioni di dollari canadesi (circa 108 milioni di dollari statunitensi), utilizzando la liquidità disponibile in bilancio, con rimborso previsto per il 26 giugno 2026. Grazie alla solida performance operativa, alla gestione proattiva del debito e alla disciplina finanziaria, Bombardier ha ricevuto un outlook positivo da S&P Global Ratings il 14 aprile 2026″, prosegue Bombardier.

“A seguito di una solida performance nel primo trimestre del 2026 e di prospettive positive per il resto dell’anno, Bombardier ha rivisto al rialzo la propria free cash flow guidance per il 2026. Il free cash flow dovrebbe ora superare 1,0 miliardi di dollari per l’intero anno. Le previsioni per tutti gli altri indicatori finanziari chiave rimangono invariate rispetto alle previsioni originali pubblicate il 12 febbraio 2026″, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)