Rolls-Royce registra un ottimo inizio anno in tutte le sue divisioni

Rolls-Royce Holdings plc terrà oggi la sua Assemblea Generale Annuale.

Nel suo discorso agli azionisti, il Chief Executive, Tufan Erginbilgic, commenterà: “Abbiamo avuto un ottimo inizio d’anno, trainato dalla nostra trasformazione e dalle iniziative interne, che ci hanno permesso di continuare ad ampliare gli utili, la liquidità e il potenziale di crescita dell’azienda. Anche le performance operative sono state solide in tutto il Gruppo, a vantaggio dei nostri clienti. Grazie al nostro portafoglio diversificato di tre divisioni ad alte prestazioni, stiamo creando una Rolls-Royce più resiliente e agile, meglio attrezzata per rispondere ai cambiamenti del contesto esterno.

Il conflitto in Medio Oriente ha creato incertezza per il settore. Stiamo adottando le misure necessarie per supportare i nostri dipendenti, clienti e fornitori. Prevediamo di mitigare completamente l’attuale impatto finanziario dell’interruzione delle attività. Continuiamo a monitorare la situazione per individuare eventuali impatti diretti e indiretti futuri e adotteremo le misure necessarie per mitigarli.

I buoni progressi nella nostra trasformazione e le azioni che stiamo intraprendendo ci danno ulteriore fiducia nelle nostre previsioni per il futuro. Prevediamo un underlying operating profit compreso tra 4,0 e 4,2 miliardi di sterline e un free cash flow tra 3,6 e 3,8 miliardi di sterline per il 2026. Rimaniamo in una posizione solida per raggiungere i nostri obiettivi a medio termine, con una crescita sostanziale anche oltre il medio termine, sia per le attività esistenti che per quelle nuove”.

“Abbiamo avuto un ottimo inizio d’anno in tutte e tre le divisioni. Continuiamo a portare avanti la nostra trasformazione e stiamo mitigando proattivamente l’impatto del conflitto in Medio Oriente. Di conseguenza, le nostre previsioni per il 2026, pari a un underlying operating profit compreso tra 4,0 e 4,2 miliardi di sterline e un free cash flow tra 3,6 e 3,8 miliardi di sterline, rimangono invariate. La crescita annua dell’utile e del cash flow a livello di Gruppo continua a essere trainata in larga misura dalle nostre azioni e iniziative strategiche.

Rolls-Royce possiede un portafoglio di attività diversificato e resiliente. La widebody demand rimane elevata e la nostra flotta, relativamente giovane, sta crescendo più velocemente del mercato. Inoltre, business aviation, Defence and Power Systems sono tutti altamente resilienti, con prospettive di crescita che rimangono molto interessanti.

Civil Aerospace ha avuto un ottimo inizio d’anno, trainato da large engine and business aviation aftermarket. La domanda di nuovi aeromobili widebody rimane sostenuta. Nel periodo abbiamo annunciato ordini significativi, tra cui 40 motori Trent XWB-97 per Atlas Worldwide, che equipaggeranno 20 aerei A350F, oltre a 30 motori Trent XWB-84 EP e 32 motori Trent 7000 per Delta Air Lines.

Gli ordini di motori Trent 1000XE per otto Boeing 787, ricevuti ad aprile, dimostrano chiaramente come il nostro costante investimento nel miglioramento della durata abbia riposizionato il Trent 1000XE come motore competitivo e vincente, continuando al contempo a beneficiare della nostra solida offerta di servizi post-vendita.

In Defence, un ottimo inizio d’anno è stato trainato dal miglioramento delle performance del mercato post-vendita e da un aumento di oltre il 20% su base annua delle consegne di primo equipaggiamento. La domanda rimane elevata sia per i nostri programmi consolidati che per quelli nuovi.

Anche Power Systems ha avuto un ottimo inizio d’anno, trainato dalla generazione di energia, in particolare dai data center e dal settore governativo.

Ad aprile, Rolls-Royce SMR ha finalizzato e firmato il contratto con GBE-N per la fornitura al Regno Unito di tre small modular reactors (SMR) ad Anglesey, in Galles. Sono stati inoltre firmati i termini commerciali con il Gruppo GEZ, consentendo l’avvio dei lavori presso il sito di Temelin per il primo di un massimo di sei SMR nella Repubblica Ceca”, afferma Rolls-Royce.

“Il nostro bilancio rimane solido e le agenzie di rating continuano a riconoscere i progressi che stiamo compiendo: sia Moody’s che Fitch hanno migliorato il nostro rating creditizio rispettivamente ad A3 e A-, entrambi con outlook stabile. A febbraio, abbiamo rimborsato un’obbligazione da 750 milioni di euro con il flusso di cassa disponibile.

Stiamo facendo buoni progressi con la tranche da 2,5 miliardi di sterline del 2026 del nostro programma di riacquisto di azioni proprie da 7-9 miliardi di sterline previsto tra il 2026 e il 2028, avendo già completato oltre 750 milioni di sterline.

I nostri risultati del primo semestre 2026 saranno annunciati il 30 luglio 2026”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)