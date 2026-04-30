American Airlines e America250 svelano un commemorative aircraft a DFW

In occasione del suo centenario, American Airlines ha svelato uno speciale America250 commemorative aircraft, per celebrare i 250 anni dalla firma della Dichiarazione d’Indipendenza. L’aereo effettuerà il volo inaugurale di American Airlines da Miami a Caracas, Venezuela, il 30 aprile.

“L’aereo è stato svelato durante un evento speciale presso Dallas Fort Worth International Airport (DFW), alla presenza del CEO di American Airlines Robert Isom, del Department of Transportation Secretary Sean Duffy, dell’America250 Executive Vice President Jen Condon, dei dirigenti di American Airlines e del personale di prima linea che ogni giorno contribuisce alle operazioni della compagnia aerea. Insieme, hanno celebrato un momento epocale che commemora due anniversari storici: 250 anni di indipendenza americana e 100 anni di American Airlines, da sempre impegnata a collegare la nazione con il mondo”, afferma American Airlines.

“Per un secolo, American ha contribuito al progresso del nostro Paese, collegando persone, luoghi e opportunità”, ha dichiarato Isom. “In occasione del nostro centenario, è particolarmente significativo presentare un aereo che onora il 250° anniversario del nostro Paese e la storia condivisa di progresso, perseveranza e innovazione che definisce sia l’America che la nostra compagnia aerea”.

“L’America250 aircraft riflette il ruolo di American come partner ufficiale di America250, la national nonpartisan organization incaricata di guidare le celebrazioni dell’anniversario dell’indipendenza. Oltre a operare il volo inaugurale per il Venezuela, l’aereo volerà lungo tutta la rete globale di American, fungendo da omaggio itinerante al passato, presente e futuro della nazione e alle comunità che American ha servito con orgoglio per 100 anni”, prosegue American Airlines.

“American Airlines ha dedicato un secolo a connettere persone in tutto il Paese e oltre”, ha dichiarato Condon. “Mentre ci avviciniamo al 250° anniversario della nostra nazione, questo aereo rappresenta un potente simbolo di come l’innovazione, la mobilità e la collaborazione americane continuino a unire il nostro Paese”.

“La presentazione riconosce anche il ruolo che gli oltre 130.000 dipendenti di American Airlines svolgono nel portare avanti la storia della compagnia. La loro dedizione ha plasmato un secolo di progressi nel settore aeronautico e continua a definire ciò che la compagnia aerea sarà nei prossimi cento anni.

American Airlines sarà anche la compagnia aerea ufficiale di America Innovates, una vetrina itinerante dell’ingegno nazionale che metterà in luce la creatività, il progresso e lo spirito pionieristico che hanno caratterizzato gli Stati Uniti per 250 anni. Ulteriori dettagli sulle attività del centenario di American Airlines e sulla sua partnership con America250 saranno condivisi nei prossimi mesi”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)