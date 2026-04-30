Embraer: il Next-Generation Praetor 600E ottiene la tripla certificazione da ANAC, FAA ed EASA

Embraer ha annunciato che il Praetor 600E ha ottenuto la tripla certificazione dalla Brazil Civil Aviation Authority (ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil), dalla FAA (Federal Aviation Administration) e dall’EASA (European Union Aviation Safety Agency).

“La certificazione segue la presentazione del nuovo velivolo, insieme al Praetor 500E, avvenuta nel febbraio 2026, quando entrambi furono introdotti come prima evoluzione della industry-leading Praetor family. Questo traguardo conferma l’idoneità del Praetor 600E per le operazioni globali, soddisfacendo i rigorosi requisiti di sicurezza e prestazioni e inaugurando una nuova era nell’esperienza di cabina”, afferma Embraer.

“Ottenere la tripla certificazione da ANAC, FAA ed EASA è un traguardo importante per il Praetor 600E”, ha dichiarato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Dalla presentazione del velivolo a febbraio, le vendite ai nuovi clienti e il feedback del mercato sono stati eccezionalmente positivi. Questa tripla certificazione è una chiara conferma dell’eccellenza ingegneristica di Embraer e accelera il nostro percorso verso l’entrata in servizio per i clienti di tutto il mondo”.

“Con un intercontinental range di 4.018 miglia nautiche (7.441 km), quattro passeggeri e NBAA IFR reserves, il Praetor 600E consente voli non-stop tra importanti rotte come Londra-New York e San Paolo-Miami. A complemento di queste prestazioni, l’ultimo modello introduce una cabina completamente riprogettata, con all-new Embraer-designed seating, un avanzato Cabin Management System (CMS) e next-generation technology che migliorano comfort, produttività e connettività.

Il Praetor 600E introduce una industry-first cabin technology: il touchscreen OLED 4K Smart Window™ da 42 pollici, una funzionalità opzionale che offre un nuovo livello di immersione. Questo touchscreen esclusivo di Embraer consente videoconferenze, streaming di contenuti ad alta risoluzione e visualizzazione in tempo reale dell’ambiente esterno tramite tre telecamere esterne. Grazie alla possibilità di configurare un divano di fronte allo Smart Window™, la cabina diventa un ambiente versatile per riunioni, film e altri intrattenimenti.

Il super-midsize jet è dotato anche della suite avionica completa di Embraer, che include l’esclusiva full fly-by-wire technology con active turbulence reduction, l’Embraer Enhanced Vision System (E2VS) e il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), riducendo il carico di lavoro del pilota, migliorando la situational awareness e garantendo voli più fluidi, ampliando al contempo la flessibilità operativa verso una gamma più ampia di destinazioni”, prosegue Embraer.

“Si prevede che il Praetor 500E otterrà la tripla certificazione entro la fine del 2026. Per i nuovi ordini, le consegne di entrambi gli aeromobili sono previste a partire dal 2029″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Pnoto Credits: Embraer)