Tecnam conclude AERO Friedrichshafen con 86 ordini confermati e importanti certificazioni

Dopo quattro giorni di successo, Tecnam annuncia la conclusione della sua edizione di AERO Friedrichshafen di maggior successo fino ad oggi.

“Con lo stand più grande dell’intera fiera, l’edizione 2026 è stata il palcoscenico globale perfetto per Tecnam per svelare nuovi velivoli, assicurarsi importanti contratti di espansione della flotta e celebrare la forza della general aviation community.

Durante tutta la settimana, lo stand Tecnam è stato l’epicentro della firma di importanti accordi. L’azienda annuncia di aver ottenuto 86 ordini confermati di aeromobili durante il salone, grazie agli importanti impegni da parte dei rivenditori globali, tra cui una forte domanda da parte dei partner sudamericani, e a significativi ampliamenti della flotta. Diversi altri accordi importanti sono ancora in fase di negoziazione finale. Le principali Approved Training Organizations (ATOs) e gli operatori commerciali europei hanno costantemente scelto la flotta sostenibile ed altamente efficiente di Tecnam per il loro futuro.

European Flyers (Spagna) ha firmato un accordo di fondamentale importanza per 12 aeromobili P2010 TDI.

Greybird Aviation Group (Danimarca/Svezia/Spagna) ha standardizzato le proprie basi europee con un ordine per 13 aeromobili (10 P-Mentor, 3 P2006T NG).

Center Air Pilot Academy (Danimarca) ha consolidato anni di successi operativi ordinando 11 nuovi aeromobili (10 P-Mentor, 1 P2006T NG).

Smart Aviation (Polonia) ha ampliato la sua prestigiosa training fleet con un ordine per 10 nuovi velivoli P2008JC NG.

ACS Aviation (Regno Unito) ha annunciato un importante programma di espansione della flotta, assicurandosi 4 P-Mentor confermati e 6 opzioni.

Finland Aviation Academy (FINAA) ha celebrato la consegna del suo terzo P2010 TDI, parte di un importante contratto di modernizzazione di 10 velivoli.

AirTaxi Express AG (Germania) ha ampliato le sue commercial AOC operations per offrire voli IFR europei a prezzi accessibili con un nuovo P2006T NG.

A-VIATOR (Belgio) è passata a una flotta standardizzata Tecnam per supportare la rapida crescita, con l’acquisizione di un nuovo P2008JC NG“, afferma Tecnam.

“AERO 2026 è stato caratterizzato da importanti presentazioni di prodotti che ridefiniscono sicurezza, efficienza e lusso nell’intera gamma Tecnam:

Il P2008JC NG ha ricevuto l’EASA Type Certificate: in una cerimonia, l’EASA Executive Director Florian Guillermet ha consegnato personalmente il CS-23 Amendment 6 Type Certificate per il nuovo P2008JC NG.

Debutto del P2012 VIP: unendo il lusso dei business jet all’inconfondibile stile italiano, Tecnam ha presentato il bimotore VIP a 6 posti ultra-silenzioso, portando un design premium su misura nel piston market.

Lancio del P2010 MkIII: l’ultimate four-seat cross-country experience è stata ulteriormente migliorata con l’aria condizionata di serie e interni modernizzati.

P92 con Rotax 915iS: Tecnam ha presentato l’apprezzata piattaforma P92 equipaggiata con il potente motore Rotax 915iS, che offre exceptional climb performance and high-altitude capabilities.

Inoltre, Tecnam ha annunciato una nuova partnership con Jeppesen ForeFlight, offrendo premium digital navigation subscriptions direttamente sui suoi velivoli di nuova produzione.

La presenza di Tecnam ad AERO 2026 è stata senza precedenti, creando un ambiente accogliente ed energico per migliaia di visitatori. L’evento è stato supportato da: 1.216 mq di spazio espositivo interno (il più grande della fiera), oltre a 144 mq di esposizione esterna; 60 membri dello staff Tecnam dedicati in loco”, prosegue Tecnam.

“AERO 2026 è stato un evento assolutamente fenomenale per Tecnam. Aver ottenuto 86 ordini confermati in soli quattro giorni è un risultato straordinario che testimonia la fiducia che gli operatori ripongono nei nostri velivoli”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Le massicce espansioni di flotta che abbiamo finalizzato qui con le principali accademie e operatori europei dimostrano che il mercato è pienamente in linea con la nostra visione di addestramento al volo e operazioni commerciali sostenibili ed altamente efficienti”.

“Avere lo stand più grande ad AERO quest’anno ci ha permesso di mostrare appieno la portata e la passione della famiglia Tecnam”, ha aggiunto Giovanni Pascale Langer, Managing Director, Tecnam. “Siamo profondamente grati ai nostri fidati partner per motori e avionica – ROTAX, LYCOMING, CONTINENTAL e GARMIN – che sono parte integrante dei nostri velivoli. Un ringraziamento speciale va al nostro incredibile staff Tecnam. al nostro worldwide dealer network e alle migliaia di appassionati di aviazione che ci hanno fatto visita. Infine, desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento alla direzione, allo staff e al personale di terra dell’aeroporto di Friedrichshafen per aver supportato in modo impeccabile un evento così straordinario e frequentato”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)