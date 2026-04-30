Il Diamond Aircraft & Airlines Flight Training Organisations Summit riunisce i leader del settore per discutere del futuro del Pilot Training

Diamond Aircraft ha ospitato un summit di una giornata che ha riunito airline representatives, fleet operators and Flight Training Organisations per uno scambio di opinioni su esperienze operative, sui progressi nel training e sulle esigenze in continua evoluzione dell’airline-focused pilot training.

“Il summit ha accolto rappresentanti di importanti compagnie aeree, tra cui Emirates, airBaltic, KLM, Lufthansa e Turkish Airlines. Dopo le presentazioni individuali, i partecipanti hanno discusso della domanda globale di piloti, delle prospettive a lungo termine del training market e dei requisiti in continua evoluzione degli airline-focused training programmes. Lo scambio ha evidenziato il ruolo delle moderne piattaforme aeronautiche, della simulazione e degli integrated training systems.

Le discussioni hanno anche affrontato il tema dell’equilibrio tra aircraft-based and simulator-based training nell’ambito dei percorsi MPL e ATPL, nonché il ruolo delle tecnologie di nuova generazione nelle future training solutions. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra airlines, training organisations and manufacturers, per garantire l’allineamento con le future esigenze normative e di mercato”, afferma Diamond Aircraft.

“L’FTO Summit ha confermato un forte livello di allineamento strategico in tutto il settore”, ha dichiarato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Diamond Aircraft è ben posizionata per supportare gli airline-focused training ecosystems e le discussioni hanno chiaramente ribadito che un’efficace implementazione dei prossimi passi sarà fondamentale per ottenere un impatto a lungo termine e una crescita sostenibile”.

“Il summit ha rafforzato la posizione di Diamond Aircraft come partner strategico a lungo termine per le airline-oriented training solutions e il suo impegno a proseguire nella collaborazione e nell’innovazione all’interno del global pilot training ecosystem”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)