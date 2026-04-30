Thibauld Jongen è atto nominato EASA Certification Director

Thibauld Jongen è stato nominato Certification Director for the European Union Aviation Safety Agency, con effetto dal 1° giugno 2026.

“Il Certification Directorate è responsabile delle EASA certifications di tutti gli aeromobili, nonché della convalida delle certificazioni rilasciate dalle autorità di altri Paesi che hanno stipulato un Bilateral Aviation Safety Agreement con l’European Union.

Jongen vanta oltre 25 anni di esperienza nella guida dell’innovazione in settori ad alto impatto, tra cui manufacturing, aerospace, defence and AI-powered robotics”, afferma l’EASA.

Florian Guillermet, EASA Executive Director, ha dichiarato: “L’esperienza di Thibauld nel settore aeronautico, unita alla sua conoscenza delle tecnologie all’avanguardia e al suo background scientifico e tecnico, lo rendono un prezioso membro del nostro leadership team. Comprende le sfide legate al progresso tecnologico in un safety related environment ed è determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Thibauld Jongen ha affermato: “Ci troviamo in un momento cruciale per l’aviazione, in cui trasformazioni strutturali, nuovi orizzonti e confini sempre più sfumati stanno rimodellando il settore. La convergenza tra manned and unmanned aviation, la crescente sovrapposizione tra ecosistemi militari e civili, l’ascesa di autonomy and data-driven methods, l’emergere di nuove propulsion and energy sources e l’arrivo di nuove platform families rappresentano sfide a cui l’EASA deve adattarsi e per le quali deve assumere un ruolo guida nel garantire la sicurezza. Sono onorato di contribuire alla continua leadership dell’EASA in materia di certificazione, tutela ambientale, progresso tecnologico e collaborazione internazionale per la competitività europea”.

“Il Certification Directorate è il più grande dell’Agenzia, con circa 270 dipendenti su un totale di circa 820. Alain Leroy, EASA Chief Engineer and Safety Adviser, è stato Acting Certification Director dall’inizio del 2026. Leroy, entrato in EASA nel 2004 con un ruolo dirigenziale nel settore della certificazione, andrà in pensione il 30 giugno dopo 22 anni di servizio presso l’Agenzia”, prosegue l’EASA.

“Thibauld Jongen entrerà a far parte dell’EASA come Certification Director a partire dal 1° giugno 2026. Attualmente è CEO di Common Sense Robotics, azienda da lui co-fondata nel 2023, che sviluppa robot intelligenti per consentire l’automazione affidabile del lavoro manuale nell’industria manifatturiera. In precedenza, è stato CEO di Sabca Group, dove ha guidato una completa trasformazione strategica di questa importante azienda belga del settore aerospaziale e della difesa, trasformandola in un’azienda moderna e orientata all’innovazione, sviluppando un nuovo portafoglio prodotti e garantendo una crescita sostenibile. Ha ricoperto anche il ruolo di Managing Director of Safran Test Cells, una Safran Group business unit specializzata nella progettazione di aeroengine test facilities a livello globale.

Il suo percorso accademico comprende una laurea in ingegneria matematica applicata, una laurea in filosofia, un master in meccanica dei fluidi e un dottorato di ricerca in informatica, a testimonianza del suo costante impegno nel coniugare l’eccellenza tecnica con prospettive umane e sociali più ampie. Ha lavorato e studiato in Belgio, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera e ha fatto parte di numerosi boards, tra cui ADRA (European AI, Data, and Robotics Association) e Arianespace”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA – Photo Credits: EASA)