News Brevi – 30.04.2026

ITA AIRWAYS DA’ IL BENVENUTO AL PRIMO NATO A BORDO DI UN SUO AEREO – ITA Airways informa: “Un lieto e inatteso evento ha rallegrato la giornata di ITA Airways. Sul volo AZ855 partito da Dakar la scorsa notte e diretto a Roma Fiumicino, dopo un’ora dal decollo una donna incinta di sette mesi ha dato prematuramente alla luce un bambino. La madre e il neonato hanno ricevuto immediata assistenza da parte dell’equipaggio, che ha dimostrato grande professionalità, e due passeggere, un medico e un’infermiera, a cui vanno i più vivi ringraziamenti da parte della Compagnia. Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di ITA Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie”.

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO DI SOSPENDERE L’EES FINO A SETTEMBRE – Ryanair informa: “Ryanair ha invitato il Governo italiano a sospendere l’introduzione dell’Entry/Exit System (EES) per il controllo dei passaporti dell’UE fino a settembre, per garantire che i passeggeri – molti dei quali vanno in vacanza in famiglia con bambini piccoli – non siano inutilmente costretti a incorrere in lunghi ritardi in coda ai controlli passaporti negli aeroporti italiani durante l’alta stagione estiva. I tempi di attesa in coda sono già superiori a 1-2 ore negli aeroporti di Bergamo, Malpensa, Fiumicino, Ciampino, Venezia, Torino, Palermo, Pisa e Napoli, dove la carenza di personale e i malfunzionamenti del sistema continuano a causare disagi inutili ai nostri passeggeri. Nel frattempo, altri Paesi dell’UE stanno adottando un approccio più pragmatico – come la Grecia, dove il Governo ha sospeso l’EES fino a settembre per gestire le code durante il picco estivo. Ryanair ha scritto ai Governi dei 29 Paesi EES – incluso il Ministro Matteo Piantedosi – esortandoli a sospendere l’EES fino a settembre – come ha già fatto la Grecia – e a garantire operazioni aeroportuali agevoli per i passeggeri quest’estate”. Il Chief Operations Officer di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “I Governi in tutta Europa stanno cercando di introdurre un sistema IT incompleto nel mezzo della stagione più intensa dell’anno per i viaggi, e i passeggeri ne stanno pagando il prezzo, essendo costretti ad affrontare code lunghe ore ai controlli passaporti e, in alcuni casi, a perdere i voli. La soluzione è semplice ed è già prevista dal diritto dell’UE (Reg. UE 2025/1534) – i Governi dovrebbero sospendere l’EES fino a settembre, quando il picco dei viaggi della stagione estiva sarà diminuito, proprio come ha fatto la Grecia. Ciò consentirebbe ai passeggeri – molti dei quali viaggiano in famiglia con bambini piccoli – un’esperienza aeroportuale più agevole per le loro vacanze estive”.

SAS: LA MANCANZA DI SUSTAINABLE FUEL POTREBBE SPINGERE L’AVIAZIONE VERSO UNA NUOVA CRISI ENERGETICA – SAS informa: “L’Europa rischia un fuel shock poiché l’offerta di sustainable fuel è in forte ritardo rispetto all’obiettivo del 2030, come dimostra un nuovo SAS Aviation Insights report. Senza una rapida espansione, la carenza potrebbe far aumentare le tariffe, costringere alla cancellazione di rotte e aggravare la vulnerabilità energetica dell’Europa, in un momento in cui i global fuel markets sono già sotto pressione. SAS avverte che l’Europa si sta dirigendo verso una carenza strutturale di e-SAF (electro-sustainable aviation fuel) proprio mentre entra in vigore l’EU ReFuelEU Aviation regulation. Il nuovo report, “The Need for e-SAF in Scandinavia”, mostra che la domanda di e-SAF aumenterà bruscamente a partire dal 2030, mentre nessun impianto di produzione europeo ha ancora raggiunto la Final Investment Decision (FID)”. “Quello a cui stiamo assistendo ora ci ricorda quanto l’Europa rimanga esposta ai global fuel shocks. Se non riusciamo a sviluppare la produzione domestica di e-SAF, rischiamo di creare una seconda vulnerabilità, questa volta all’interno di un sistema regolamentato in cui la domanda è obbligatoria ma l’offerta non lo è. Si tratta di un problema strutturale che avrà ripercussioni sui prezzi dei biglietti, sulle reti di trasporto e sulla competitività dell’Europa, a meno che non agiamo subito”, afferma Mads Brandstrup Nielsen, Senior Vice President Communication, Public Affairs & Sustainability, SAS. “Secondo il report, il solo settore dell’aviazione scandinava richiederà 36.000 tonnellate di e-SAF nel 2030, cifra che salirà a oltre 160.000 tonnellate entro il 2035 e a 330.000 tonnellate entro il 2040. Ciò corrisponde alla produzione di un singolo impianto dedicato entro il 2032, che aumenterà a 2-3 impianti entro il 2035 e a circa 5 impianti entro il 2040. Attualmente, in Europa non ne esiste alcuno. In un mercato strutturalmente carente, si prevede che i prezzi dell’e-SAF si avvicineranno al cost of non-compliance sotto la EU regulation, un livello di gran lunga superiore a quello attuale del fossil-based jet fuel. Questo potrebbe incrementare significativamente i costi operativi delle compagnie aeree e mettere sotto pressione la connettività europea. Il report delinea due possibili percorsi: o l’Europa ridimensiona le proprie ambizioni nell’ambito del programma RefuelEU, ritardando la transizione del settore aeronautico verso le emissioni zero, oppure accelera la produzione attraverso un sostegno politico mirato, incentivi agli investimenti e sviluppo delle infrastrutture”, prosegue SAS. “L’Europa ha ora una finestra di opportunità molto ristretta per decidere se vuole essere leader o seguire nella prossima fase dell’aviazione pulita. Sviluppare la produzione di e-SAF non significa solo rispettare un mandato, ma anche garantire la stabilità energetica a lungo termine, proteggere la connettività e mantenere competitiva l’industria europea in un mondo in rapida evoluzione. Senza investimenti accelerati, rischiamo costi più elevati per i passeggeri, reti più deboli per le imprese e una nuova dipendenza strategica che sarà molto più difficile da eliminare in futuro”, afferma Brandstrup. “Il report conclude che, senza un’azione urgente, l’Europa rischia di rimanere intrappolata in uno squilibrio a lungo termine nella sustainable aviation fuel production, esponendo il settore a shock normativi e di mercato”, conclude SAS.

DELTA ESTENDE LA SOSPENSIONE DEL VOLO ATLANTA – TEL AVIV FINO AL 30 NOVEMBRE – Delta informa: “Delta prolunga la sospensione del servizio da Atlanta a Tel Aviv (TLV), che rimarrà in vigore fino al 30 novembre. Il servizio da New York-JFK a Tel Aviv dovrebbe riprendere il 6 settembre. Inoltre, l’avvio del servizio Boston (BOS) – TLV è ancora rinviato a data da destinarsi. I voli interessati saranno elaborati nel sistema Delta il 2 maggio, data in cui i clienti riceveranno le notifiche di cancellazione tramite l’app Delta e i recapiti forniti nella prenotazione. I clienti con voli da/per Atlanta interessati non devono attendere la notifica di cancellazione per modificare il proprio viaggio. Invitiamo i clienti a visitare l’app Delta o il sito delta.com ora per verificare le opzioni di riprenotazione e apportare modifiche al proprio viaggio. Sono disponibili opzioni flessibili, incluso il rimborso della parte di viaggio non effettuata, per i clienti con voli da/per Atlanta interessati fino al 30 novembre”.

AIR CANADA ACCOGLIE LA RATIFICA DEI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI PER I SUOI FLIGHT OPERATIONS CREW SCHEDULERS E IN-FLIGHT CREW SCHEDULERS – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato oggi di accogliere con favore l’esito della votazione dei suoi Flight Operations Crew Schedulers e dei suoi In-Flight Crew Schedulers, rappresentati da Unifor, che ha approvato un nuovo contratto collettivo tra la compagnia aerea e Unifor. I contratti collettivi quadriennali saranno in vigore fino al 22 maggio 2029. Unifor rappresenta circa 100 Flight Operations Crew Schedulers e 90 In-Flight Crew Schedulers basati Canada”. “A nome di Air Canada, desidero ringraziare i membri dei team di negoziazione di Unifor e Air Canada per il loro impegno e la loro diligenza nel negoziare con successo questi accordi. Complimenti a entrambe le parti”, ha dichiarato Mike Abbott, Vice-President, Labour Relations. “I Flight Operations Crew Schedulers and In-Flight Crew Schedulers sono responsabili della logistica relativa allo scheduling di flight crews and cabin crews, rispettivamente, al fine di garantire un organico adeguato su tutti i voli principali di Air Canada e Air Canada Rouge, gestendo i turni degli equipaggi e organizzando alloggi e trasporti”, conclude Air Canada.

IL CEO DI AMERICAN AIRLINES E L’U.S. DOT SECRETARY APRONO L’11th ANNUAL SMS INDUSTRY FORUM – American informa: “L’American Airlines CEO Robert Isom e l’U.S. Transportation Secretary Sean Duffy hanno aperto l’11th annual Safety Management System (SMS) Industry Forum con una conversazione informale incentrata sullo stato dell’aviation safety nel 2026. L’incontro ha segnato la prima volta che un membro del governo è intervenuto all’SMS Industry Forum e ha dato il tono all’evento di più giorni che riunisce i safety leaders provenienti da tutto il settore dei trasporti. Sia Isom che Duffy hanno sottolineato che l’aviation safety rimane un punto di forza e una priorità assoluta per l’intero transportation system, evidenziando come il miglioramento continuo sia guidato da una forte collaborazione tra governo, autorità di regolamentazione e compagnie aeree. Duffy ha illustrato l’impegno del Department of Transportation nella modernizzazione dell’air traffic control system nazionale, menzionando gli sforzi in corso per trattenere e reclutare controllori del traffico aereo qualificati e l’investimento federale di 12,5 miliardi di dollari già in corso per l’ammodernamento delle infrastrutture”. “Faremo di questo il sistema migliore e più sicuro al mondo”, ha affermato Duffy. “Ho una squadra che condivide questo obiettivo. È vero, senza safety non c’è business. Si tratta di valutare i rischi e apportare miglioramenti in modo intelligente, tenendo sempre a mente la sicurezza del popolo americano”. “Entrambi i leader hanno riconosciuto il rapido ritmo dell’innovazione nel settore dei trasporti e dell’aviazione. Pur essendo fondamentale adottare nuove tecnologie, Duffy ha ribadito che l’innovazione non deve mai andare a discapito della sicurezza”, conclude American.

IATA AVVIA UN BSP IN SOMALIA – IATA informa: “IATA ha avviato un progetto pilota per il suo Billing & Settlement Plan (BSP) in Somalia, aprendo la strada al lancio completo del servizio alla fine di maggio 2026. Il lancio del BSP supporta l’ambizione del governo somalo di far crescere il proprio settore aeronautico ed espandere la connettività globale. Con una diaspora globale e crescenti legami commerciali tra Africa e Medio Oriente, la domanda di viaggi aerei è aumentata vertiginosamente. Quattro travel agents e diverse compagnie aeree che servono il paese, tra cui Ethiopian Airlines, parteciperanno al progetto pilota. Ciò consentirà al BSP di essere esteso a tutte le compagnie aeree e a oltre 300 travel agents operanti nel paese a maggio 2026. Il BSP è un sistema mondiale progettato per facilitare e semplificare le transazioni finanziarie tra IATA-accredited passenger sales agents and airlines. Il BSP monitora e gestisce le vendite di biglietti aerei e le relative transazioni finanziarie tra oltre 400 compagnie aeree e decine di migliaia di agenti in tutto il mondo. L’accesso a un BSP offre alle compagnie aeree un vantaggio significativo, consentendo una gestione delle vendite più efficiente in termini di costi, una gestione più snella del cash flow e controlli finanziari più rigorosi, in conformità con le normative vigenti e i criteri finanziari locali. Nel 2025, il BSP ha elaborato oltre 700 milioni di transazioni in più di 180 paesi a livello globale, per un totale di 242 miliardi di dollari”. “La Somalia si trova in un momento cruciale di trasformazione per il suo settore aeronautico. La crescente connettività a livello regionale e globale è alla base della nostra ambizione di rivitalizzare l’economia somala e di posizionare Mogadiscio come transport hub nel Corno d’Africa. Nonostante decenni di difficoltà, il governo federale ha compiuto notevoli progressi nella ricostruzione e modernizzazione di ogni aspetto del suo civil aviation system. Ciò include la creazione di sistemi finanziari a supporto della crescita del trasporto aereo, che l’apertura del BSP contribuirà a realizzare”, ha dichiarato Mohamed Farah Nuh, Somalia’s Minister of Transport and Civil Aviation. “Apprezziamo le misure adottate dal governo somalo per modernizzare e ricostruire le proprie infrastrutture aeronautiche. Il governo riconosce i significativi benefici economici che il trasporto aereo può offrire e siamo lieti di sostenerlo in questo percorso. Accelerare l’implementazione di servizi finanziari sicuri, efficaci ed economicamente vantaggiosi è un pilastro fondamentale dell IATA Focus Africa initiative”, afferma Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA UNA CRITICAL PRODUCTION MILESTONE PER I NEXT-GENERATION GPS IIIF SATELLITES – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha completato con successo la ‘core mate’ phase del GPS IIIF Space Vehicle 11 (GPS IIIF SV11), una tappa fondamentale nella produzione che segna la ‘nascita’ ufficiale del satellite. La continua produzione e il dispiegamento di questi next-generation GPS spacecraft sono essenziali per mantenere una copertura globale affidabile. Il GPS IIIF block introduce una serie di nuove funzionalità che rafforzano ulteriormente la resilienza della costellazione. I satelliti GPS IIIF sono dotati di Regional Military Protection, che migliora di oltre sessanta volte la capacità anti-jamming. Il satellite GPS IIIF SV11 è il terzo satellite GPS IIIF a completare la core mate phase, dopo che SV13 e SV14 l’hanno completata lo scorso anno. Il GPS IIIF SV11 sarà il primo satellite IIIF a essere lanciato”. “Il core mate di SV11 dimostra lo slancio produttivo dei satelliti GPS IIIF di nuova generazione, mentre continuiamo a investire nella produzione avanzata”, ha dichiarato Christina Mancinelli, vice president of Global Communications & Navigation at Lockheed Martin. “Con tre satelliti GPS IIIF che hanno superato la fase di core mate, abbiamo compiuto passi fondamentali per accelerare la produzione, garantendo la fornitura di capacità di nuova generazione, essenziali per la costellazione GPS, al ritmo necessario”.

EASA: IMPLEMENTAZIONE DEGLI EASA PART-26 MANDATES – L’EASA informa: “La EASA Part-26 è un insieme di European aviation regulations che impone ulteriori irworthiness standards and safety improvements per gli aeromobili il cui progetto è già stato certificato (ovvero, aeromobili in produzione o già in servizio). Questi requisiti si concentrano sul mantenimento dell’aeronavigabilità e sull’estensione dei moderni safety levels ai progetti più datati. Esistono una serie di requisiti diversi che si applicano a diversi aeromobili, che entrano in vigore a partire da date specifiche. A seguito dei feedback ricevuti sull’attuazione dei recenti mandati e sulla relativa supervisione, l’obiettivo dell’Agenzia è quello di aumentare la visibilità e la consapevolezza dei mandati della Part-26. Per aiutare le parti interessate a comprendere cosa è richiesto e quando, l’EASA ha sviluppato un Excel document che riassume queste informazioni sui vari mandati della Part-26, Annex I to Regulation (EU 2015/640). Il database è disponibile per il download sulla webpage for Easy Access Rules for Part-26. È progettato per consentire il filtraggio dei mandati in base alla data di applicabilità, alle organizzazioni interessate, ai tipi di aeromobili, alle categorie operative e alle autorità competenti. Attualmente, il database contiene informazioni sui mandati della Part-26 aggiornati al 2019, ma l’obiettivo è di estenderlo nel tempo ad altri ambiti. L’Agenzia è interessata a ricevere suggerimenti per il miglioramento del database, in quanto lo considera un documento in continua evoluzione. Si prega di inviare eventuali suggerimenti tramite la Part-26 Section della EASA Website Contact Us Section”.

EUROWINGS LANCIA A BORDO IL NUOVO CURRYWURST BY TIM RAUE – Eurowings informa: “Eurowings propone una nuova delizia a bordo: dal 1° maggio, il nuovo Currywurst by Tim Raue sarà disponibile al Wings Bistro. Insieme al celebre chef berlinese, la leading leisure airline tedesca porta a bordo un vero e proprio piatto cult, reinventato, preparato con cura e pensato per regalare momenti di gusto intensi in volo. Il Currywurst è stato sviluppato appositamente per il Wings Bistro in stretta collaborazione con Tim Raue. Poiché la percezione del gusto cambia in quota, la ricetta è stata attentamente adattata alle condizioni di volo. Un mix equilibrato di spezie, salse aromatiche e sapori ben definiti garantisce che questo piatto offra un’esperienza gustativa completa a bordo. La salsiccia stessa proviene dalla macelleria tradizionale Dönninghaus di Bochum, rinomata per la sua qualità artigianale. Questo rende il nuovo Currywurst molto più di un semplice snack: rappresenta ciò che Eurowings incarna: un piacere genuino, in linea con le preferenze dei nostri ospiti e con una chiara attenzione alla qualità”. “I nostri ospiti cercano prodotti familiari ma al tempo stesso sorprendenti. Con il Currywurst by Tim Raue, portiamo a bordo un classico tedesco in una nuova veste di alta qualità. È perfetto per Eurowings: semplice, popolare e ricco di carattere”, afferma Patrick Door, Head of Customer Experience & Product Management. “Il Currywurst è una vera icona. Per Eurowings, era importante per me creare una versione che unisse sapore, qualità e il mio caratteristico equilibrio di dolcezza, acidità e piccantezza, con una salsa speziata a base di Jaipur curry, cipolle bianche, peperoncino e qualche ingrediente segreto. È così che si gusta Berlino tra le nuvole”, afferma il top chef Tim Raue. “Il nuovo Currywurst by Tim Raue sarà disponibile dal 1° maggio presso il Wings Bistro su tutti i voli Eurowings in cui la durata del volo consente la preparazione di pasti caldi. Al prezzo di 8,90 euro, i passeggeri potranno gustare una salsiccia di maiale grigliata in budello naturale, servita con una salsa di pomodoro fruttata e una salsa speziata al curry e cipolle. Il nuovo prodotto sarà disponibile su numerose rotte Eurowings in Europa, fino a esaurimento scorte”, conclude Eurowings.

KLM: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM ha deciso di cancellare i voli per Dubai fino al 22 giugno compreso. La situazione relativa ai voli per Riyadh e Dammam rimane invariata, questi voli sono stati cancellati fino al 14 giugno compreso”.

ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO UNA GRANDE INSTALLAZIONE PER LA PACE – ADR informa: “Un grande messaggio di pace accoglierà da oggi i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino: su una vetrata di oltre 100 mq all’ingresso del Terminal 1, è stata inaugurata l’opera collettiva “DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE”, un’installazione in cui 108 ritratti fotografici in bianco e nero danno volto e voce a persone appartenenti a popoli, etnie e religioni diverse, confermando il ruolo dello scalo come spazio di incontro e dialogo. Attraverso questa iniziativa, Unhate Foundation, insieme ad Aeroporti di Roma, alla Comunità di Sant’Egidio e a Studio Kene, con il Patrocinio della Città di Fiumicino, ha scelto così di dare forma ad un messaggio condiviso di pace, affidando a volti, storie e sguardi un invito collettivo alla fratellanza e alla responsabilità comune per un futuro senza odio. Gli scatti sono stati realizzati dai giovani di Studio Kene – il laboratorio permanente di fotografia per ragazzi creato da Mohamed Keita – in occasione dell’Incontro Internazionale per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio lo scorso 27 ottobre all’Auditorium di Roma. Le immagini, potenti e dirette, ritraggono 108 persone che hanno deciso di “metterci la faccia” per “Osare la Pace, Insieme” e accompagnano i passeggeri in un’esperienza visiva che interrompe la routine del viaggio e apre uno spazio di consapevolezza. L’esposizione nasce per iniziativa di Unhate Foundation, realtà del Terzo Settore ideata da Alessandro Benetton e supportata da Mundys, Edizione e Aeroporti di Roma, sempre più impegnata nella promozione di progetti e attività per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, soprattutto tra le giovani generazioni, favorendo al tempo stesso una riflessione condivisa sul valore della pace e dell’inclusione. Ideata dall’artista contemporaneo francese JR, noto a livello internazionale per i suoi interventi urbani su larga scala che affrontano temi universali come solidarietà, rispetto e valorizzazione delle differenze, l’opera collettiva è parte integrante del programma internazionale “Inside Out Project”. Nato nel 2011, rappresenta una piattaforma globale che consente alle comunità di tutto il mondo di esprimere identità e valori attraverso la realizzazione di grandi ritratti fotografici in bianco e nero esposti negli spazi pubblici, trasformando luoghi di passaggio in ambienti di dialogo e riflessione collettiva. L’esposizione “DARING PEACE TOGHETER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE” rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato da Aeroporti di Roma per valorizzare il Leonardo da Vinci come spazio dedicato all’arte e alla cultura, oltre che come hub strategico a livello globale”. “La nostra missione è combattere la cultura dell’odio e l’arte rappresenta una delle principali aree di azione per promuovere il dialogo e la connessione tra le generazioni”, commenta Irene Boni, Consigliere delegato di Unhate Foundation. “E’ stato un grande onore poter collaborare al progetto “Inside Out, occasione unica di impegno civile, arte e visibilità internazionale e ringrazio Adr, Comunità di Sant’Egidio e i ragazzi di Kene per aver reso possibile la realizzazione di un’opera che costituisce in qualche modo il nostro manifesto”. “Ospitare questa installazione all’ingresso dell’area Partenze, nel punto di raccordo tra il Terminal 1 e il Terminal 3, significa affermare una visione precisa: quella di un aeroporto che, pur nella sua funzione di hub della mobilità e della connettività a livello globale, sa anche aprirsi ai linguaggi dell’arte e farsi veicolo di messaggi di forte valore civile”, afferma Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma. “‘DARING PEACE TOGETHER, FOR A FUTURE WITHOUT HATE’ interpreta efficacemente questa vocazione, portando nel nostro scalo un invito al dialogo, al rispetto reciproco e alla convivenza, in linea con l’impegno di Unhate Foundation e con l’attenzione che anche la nostra capogruppo Mundys riserva a questi valori”.

EMIRATES LANCIA IL VIDEO ‘DIY DUBAI’ – Emirates informa: “Emirates ha lanciato un nuovo video che offre uno sguardo giocoso dietro le quinte del suo retrofit programme: un investimento di 5 miliardi di dollari per rinnovare completamente gli interni di 219 aeromobili. Con l’obiettivo di garantire a ogni cliente un’esperienza di volo eccezionale, il video è una parodia dei popolari home renovation TV gameshows. Aggiunge anche un tocco di umorismo, mostrando il team Emirates al lavoro, in contrasto con la portata reale del più grande progetto di ammodernamento aeronautico al mondo. La trama segue un comandante Emirates e la sua famiglia, che scelgono di ristrutturare il Boeing 777 invece della loro casa, partecipando a un game show chiamato ‘Do It Yourself Dubai’. Il comandante è entusiasta quando la scena si sposta presso la struttura di Emirates Engineering, dove un team di ingegneri è pronto a eseguire i lavori di ammodernamento: il più grande ‘DIY’ project mai visto nel settore aeronautico. A partire da maggio 2026 il video sarà proiettato integralmente in tutto il mondo, ricordando ai clienti che Emirates offre un’esperienza di viaggio impareggiabile a bordo, con interni eleganti e lussuosi, sedili confortevoli, un pluripremiato sistema di intrattenimento, cucina ispirata alle tradizioni regionali, bevande rinomate e un world class cabin crew. I clienti possono provare di persona l’aeromobile mostrato nel video: il Boeing 777-300ER o il Boeing 777-200LR, entrambi rinnovati, attualmente in servizio da e per Dubai verso 40 destinazioni, con altre 10 in arrivo a breve. Le 40 destinazioni sono Atene, Barcellona, Bassora, Pechino, Beirut, Bogotà, Boston, Bruxelles, Città del Capo, Chicago, Colombo, Dallas/Fort Worth, Dammam, Dublino, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Johannesburg, Kochi, Calcutta, Kuala Lumpur, Kuwait City, Lisbona, Londra, Madrid, Malé, Manama, Melbourne, Città del Messico, Miami, Mumbai, Newark, Phuket, Riyadh, Seattle, Seul, Shanghai, Shenzhen, Tokyo e Vienna. Le successive 10 destinazioni sono Addis Abeba, Brisbane, Karachi, Milano, Mauritius, Narita, Singapore, Taipei, Teheran e Ho Chi Minh City”. “L’Emirates retrofit programme consiste essenzialmente in un completo restyling della cabina dell’aeromobile: tutto viene rimosso e sostituito con nuovi design e sedili pensati per il comfort dei clienti. Nell’ambito del rinnovamento, Emirates sta installando la sua nuova classe Premium Economy su tutti gli aeromobili. Durante il rinnovamento, inoltre, Emirates coglie l’occasione per installare il Wi-Fi Starlink su tutta la flotta. Nell’ultima fase del programma di ammodernamento, che inizierà a ottobre 2026, Emirates installerà schermi OLED 4K HDR10+ sugli schienali dei sedili di 60 A380 e 51 Boeing 777. I passeggeri della Emirates Economy Class beneficeranno dell’introduzione dei nuovi sedili Safran Z400, progettati specificamente per il comfort e la praticità, la cui installazione inizierà a ottobre 2026. La Emirates Business Class continua a essere rinnovata con nuovi e sofisticati sedili, ispirati alle lussuose poltrone in pelle S Lounge di Safran, già presenti sulla flotta di A350 della compagnia. Il rinnovamento della First Class include l’A380 Onboard shower e la A380 Onboard Lounge. Ad oggi, Emirates ha completato il rinnovamento di 94 aeromobili. Ne restano altri 125 da completare. Ogni singolo aeromobile viene rinnovato dal team di ingegneri di Emirates. Sono necessari 18 giorni, con personale che lavora 24 ore su 24, per rinnovare un Boeing 777, e ancora di più per l’A380 a due piani, per il quale occorrono 22 giorni. La produzione del video è stata girata in uno studio a Praga e a bordo di veri aeromobili nell’hub di Emirates a Dubai. Per rappresentare i diversi team di Emirates è stato ingaggiato un cast di attori, il video è stato prodotto da Framestore Pictures a Londra, con la regia di William Bartlett e Simon Willows”, conclude Emirates.

ANA HD ANNUNCIA RISLUTATI FINANZIARI RECORD PER L’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 MARZO 2026 – ANA HOLDINGS INC. (ANA HD) ha annunciato risultati finanziari record per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2026, trainati dalla sostenuta domanda di viaggi in entrata e dall’integrazione di Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA). Grazie a un fatturato record di 2.539,2 miliardi di yen e a un utile operativo di 217,4 miliardi di yen, la compagnia ha annunciato un aumento del dividendo annuale a 65 yen per azione, prevedendo al contempo una continua crescita del fatturato per il prossimo esercizio. “Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2026, ANA HOLDINGS ha raggiunto livelli record in tutti i principali indicatori, registrando un fatturato di 2.539,2 miliardi di yen, un utile operativo di 217,4 miliardi di yen e un utile netto di 169,0 miliardi di yen”, afferma ANA HD. “I risultati record di quest’anno dimostrano la solidità del nostro core business e la nostra capacità di operare con successo anche in condizioni di mercato in continua evoluzione”, ha dichiarato Kimihiro Nakahori, executive vice president and group chief financial officer of ANA Holdings. “Pur prevedendo sfide a breve termine dovute all’aumento dei costi del carburante, la nostra strategia operativa flessibile e il consolidamento di NCA ci consentono di mantenere la redditività, sostenere l’aumento del dividendo annuale e generare valore a lungo termine per i nostri azionisti”. “La compagnia prevede un fatturato di 2.770,0 miliardi di yen e un utile operativo di 150,0 miliardi di yen per il prossimo esercizio, supportati da una gestione operativa flessibile per mitigare l’aumento dei costi del carburante legato alla situazione in Medio Oriente”.

SAAB: L’UNGHERIA RICEVE DUE NUOVI GRIPEN FIGHTERS – Saab informa: “Le Hungarian Defence Forces hanno celebrato la consegna di due nuovi Gripen C fighters, che saranno impiegati dal 101st Aviation Wing, con base a Kecskemet, Ungheria. Questo fa seguito al contratto firmato tra l’Hungarian Ministry of Defence e FMV (la Swedish Defence Materiel Administration) nel febbraio 2024. La consegna di due nuovi velivoli, i primi due di quattro, conferma l’impegno di Saab a rispettare i tempi di consegna ai propri clienti”. “Grazie a un programma di modernizzazione a lungo termine e alla disponibilità di Saab a investire in un Aviation Development Centre nel Paese, l’Ungheria, in qualità di partner di Saab e della Svezia, potrà influenzare, sviluppare e beneficiare del continuo sviluppo e dell’operatività del Gripen system”, afferma Lars Tossman, head of Saab’s business area Aeronautics. L’Ungheria utilizza i Gripen fighters dal 2006. Con il contratto firmato nel febbraio 2024, l’Ungheria opererà con 18 Gripen C/D dotati degli ultimi upgrades”, conclude Saab.

TEXTRON RIPORTA I RISUTLATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 – Textron Inc. ha annunciato oggi un utile netto per azione di 1,25 dollari nel primo trimestre 2026, rispetto a 1,13 dollari nel primo trimestre 2025. Adjusted net income pari a 1,45 dollari per azione nel primo trimestre 2026, rispetto a 1,28 dollari per azione nel primo trimestre 2025. Ricavi pari a 3,7 miliardi di dollari, in aumento del 12%, ovvero di 389 milioni di dollari, rispetto all’anno precedente “Texron ha registrato una crescita a doppia cifra dei ricavi e dell’utile per azione nel trimestre”, ha dichiarato Lisa M. Atherton, CEO di Textron. “La forte crescita delle consegne in Aviation, la continua espansione del MV-75 Cheyenne presso Bell, l’eccellente esecuzione in Systems e le buone performance in Industrial hanno contribuito al successo del trimestre”. Il net cash utilizzato dalle attività operative del gruppo nel primo trimestre è stato di 107 milioni di dollari, rispetto a un utilizzo di cassa di 114 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno precedente. Il manufacturing cash flow before pension contributions ha registrato un utilizzo di cassa di 228 milioni di dollari nel primo trimestre, rispetto a un utilizzo di cassa di 158 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno precedente.

TEXTRON AVIATION: I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 – Il fatturato di Textron Aviation è stato di 1,5 miliardi di dollari, in aumento del 22%, ovvero di 269 milioni di dollari, rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, grazie a maggiori ricavi derivanti dalla vendita di aeromobili (221 milioni di dollari) e da ricambi e servizi post-vendita (48 milioni di dollari). L’aumento dei ricavi derivanti dalla vendita di aeromobili è dovuto principalmente a maggiori volumi e a una diversa composizione del portafoglio prodotti, in gran parte riconducibile ai maggiori Citation jet and commercial turboprop volume. Textron Aviation ha consegnato 37 jets nel trimestre, rispetto ai 31 del primo trimestre 2025, e 35 commercial turboprops, rispetto ai 30 del primo trimestre dell’anno precedente. L’utile del segmento è stato di 154 milioni di dollari nel primo trimestre, in aumento di 32 milioni di dollari, ovvero del 26%, rispetto all’anno precedente, principalmente grazie a maggiori volumi e a una migliore composizione del portafoglio ordini, parzialmente compensati da maggiori spese di vendita e amministrative e costi di garanzia. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del primo trimestre ammontava a 8 miliardi di dollari.

BELL TEXTRON RIPORTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2026 – I ricavi di Bell nel primo trimestre 2026 sono stati pari a 1,1 miliardi di dollari, in aumento del 9%, ovvero di 87 milioni di dollari, rispetto al primo trimestre 2025. L’aumento dei ricavi nel trimestre è stato trainato da maggiori ricavi derivanti dal settore militare, pari a 161 milioni di dollari, principalmente a causa dei maggiori volumi del programma MV-75 Cheyenne, parzialmente compensati dai minori volumi della produzione del V-22 e dei programmi di manutenzione militare. I ricavi derivanti da elicotteri commerciali, ricambi e servizi sono diminuiti di 74 milioni di dollari rispetto al primo trimestre del 2025, principalmente a causa di minori volumi e di una migliore composizione del portafoglio ordini. Bell ha consegnato 20 elicotteri commerciali nel trimestre, in calo rispetto ai 29 del primo trimestre dell’anno precedente. L’utile del segmento, pari a 72 milioni di dollari, è diminuito di 18 milioni di dollari rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, riflettendo in gran parte l’impatto negativo derivante dalla composizione dei programmi militari e dal calo dei volumi e della composizione dei programmi commerciali. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del primo trimestre ammontava a 7,6 miliardi di dollari.

TEXTRON ANNUNCIA L’INTENZIONE DI SEPARARE L’INDUSTRIAL SEGMENT – Textron informa: “Textron annuncia l’intenzione di separare il suo Industrial segment, rafforzando la focalizzazione strategica come azienda interamente dedicata al settore aerospaziale e della difesa. Textron intende esplorare diverse opzioni per realizzare la prevista separazione del suo Industrial segment, tra cui, a titolo esemplificativo, la vendita delle attività del segmento o una separazione esentasse in una società indipendente quotata in borsa. La separazione porterà New Textron a diventare un’azienda focalizzata esclusivamente sul settore aerospaziale e della difesa, allineata ai suoi brand principali Textron Aviation, Bell e Textron Systems”. “Questa separazione pianificata crea maggiore chiarezza e focalizzazione per entrambe le divisioni”, ha dichiarato Lisa M. Atherton, CEO di Textron. “New Textron proseguirà come azienda focalizzata esclusivamente sul settore aerospaziale e della difesa, posizionata per una crescita maggiore, mentre Industrial acquisirà l’indipendenza necessaria per perseguire strategie in linea con i suoi punti di forza specifici, generando valore a lungo termine per tutti gli stakeholder”. New Textron e Industrial operano in mercati distinti con opportunità commerciali ed esigenze di investimento uniche. “Attraverso il processo di pianificazione strategica del Board e la nostra continua revisione del portafoglio, il Board e il management team hanno concluso che la separazione di Industrial rappresenta l’approccio corretto per affinare l’orientamento strategico di Textron e supportare la creazione di valore a lungo termine per gli azionisti”, ha dichiarato Scott C. Donnelly, Textron Executive Chairman. “A seguito della separazione pianificata, New Textron, con un fatturato previsto di oltre 12 miliardi di dollari nel 2026 e un portafoglio ordini di 19 miliardi di dollari, sarà un’azienda leader specializzata nel settore aerospaziale e della difesa, con capacità ingegneristiche di livello mondiale, una lunga esperienza nell’innovazione e comprovate attività di produzione e supporto. La nuova divisione si baserà sui suoi core franchises: la general aviation con i brand Cessna e Beechcraft, military and commercial rotorcraft con il brand Bell, oltre alla gamma differenziata di prodotti e servizi aerospaziali e di difesa di Textron Systems. La New Textron prevede che la separazione, se coronata da successo, aumenterà il suo profilo di crescita dei ricavi e i margini operativi. Industrial è composta da Kautex e da Textron Specialized Vehicles. La Società punta a completare la separazione entro 12-18 mesi, subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni usuali per una separazione di questo tipo, tra cui l’ottenimento di tutte le approvazioni normative necessarie”, conclude Textron