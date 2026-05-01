Emirates SkyCargo amplia il suo freighter network a Toronto Pearson Airport

Emirates SkyCargo ha lanciato un freighter service settimanale per Toronto Pearson Airport, rafforzando ulteriormente gli air cargo links tra Canada ed Emirati Arabi Uniti. Il nuovo servizio amplia la cargo connectivity per le aziende canadesi e supporta i crescenti flussi commerciali bilaterali.

Badr Abbas, Emirates SkyCargo Divisional Senior Vice President, ha dichiarato: “Il nostro servizio cargo per Toronto rappresenta un traguardo importante per Emirates SkyCargo, in quanto continuiamo ad espandere strategicamente la nostra freighter fleet e il network in linea con l’evoluzione dei corridoi commerciali. Le esportazioni dal Canada verso gli Emirati Arabi Uniti sono cresciute costantemente negli ultimi anni, con un aumento del 24% su base annua tra il 2023 e il 2024, grazie ai collegamenti aerei diretti e alle solide relazioni commerciali bilaterali. Il nostro volo cargo settimanale per Toronto amplifica ulteriormente questo slancio positivo, fornendo alle aziende canadesi ulteriori 100 tonnellate di capacità di esportazione a settimana, oltre alla belly hold cargo capacity degli Emirates passenger flights. Inoltre, il volo garantirà anche un’importante connettività tra il Canada e uno dei suoi principali partner commerciali, l’UE, per l’inbound segment con uno scalo ad Amsterdam”.

“L’avvio del servizio cargo di Emirates per Toronto Pearson Airport rappresenta una tappa fondamentale per il nostro scalo”, ha dichiarato Kurush Minocher, Chief Commercial Officer, Toronto Pearson. “In qualità di principale air cargo hub del Canada, gestendo una quota pari a circa il 45% del traffico merci totale del Paese, svolgiamo un ruolo cruciale nel sostenere l’economia collegando le imprese canadesi ai mercati globali. Questo nuovo servizio offre agli shippers un accesso diretto e affidabile a una delle reti cargo più estese al mondo e riflette la continua fiducia in Toronto Pearson come porta d’accesso strategica per il commercio globale”.

“Il volo EK9943 parte da Dubai World Central (DWC) airport alle 07:10 ora locale del venerdì, arrivando ad Amsterdam (AMS) alle 12:15 ora locale. Il volo prosegue poi da Amsterdam a Toronto, con arrivo alle 16:55 ora locale.

Il volo EK9944 parte da Toronto Pearson Airport (YYZ) alle 19:15 ora locale del venerdì, arrivando a Dubai World Central (DWC) alle 16:15 del sabato, ora locale.

Il servizio cargo da Toronto incrementerà le esportazioni di merci come prodotti farmaceutici, prodotti ortofrutticoli freschi, elettronica e componenti, nonché altre merci generiche, supportando i settori di esportazione canadesi ad alto valore aggiunto e sensibili al tempo e alla temperatura verso Dubai e altre destinazioni del network di Emirates.

Tra Amsterdam e Toronto, il volo cargo supporta la main deck cargo capacity per il trasporto di prodotti farmaceutici, deperibili e altri beni manifatturieri dall’EU al Canada.

Sfruttando una serie di soluzioni di trasporto specializzate, Emirates SkyCargo garantisce che le merci vengano trasportate in modo rapido ed efficiente dall’origine alla destinazione, aiutando i clienti a costruire supply chains più agili”, afferma Emirates.

“Emirates SkyCargo è un importante facilitatore degli scambi commerciali da e per il Canada sin dall’inizio del volo passeggeri per Toronto nel 2007. Più recentemente, la compagnia aerea ha trasportato oltre 11.000 tonnellate di merci destinate all’esportazione dal Canada dal 2023. Il servizio cargo di Emirates per Toronto integra la capacità cargo offerta nelle stive dei voli passeggeri tra Dubai e Toronto e sottolinea l’impegno a lungo termine di Emirates nei confronti del mercato canadese. Nel luglio 2023 Emirates SkyCargo ha iniziato a offrire cargo capacity anche sui voli passeggeri da e per Montreal.

Emirates SkyCargo opera attraverso una rete globale che si estende su sei continenti, offrendo cargo capacity sulla flotta Emirates di oltre 270 aeromobili, inclusi dedicated freighters. Il vettore cargo ha recentemente ricevuto in consegna quattro nuovi Boeing 777 Freighter da marzo 2026 e amplierà la sua flotta con altri sei Boeing 777 Freighter nel 2026″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)