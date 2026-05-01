Alaska Airlines lancia il primo collegamento non-stop tra Seattle e Roma

Alaska Airlines ha celebrato un importante traguardo con il lancio del suo volo inaugurale non-stop tra Seattle e Roma, il primo collegamento diretto in assoluto tra le due città.

Il servizio stagionale giornaliero è iniziato il 28 aprile e sarà operativo fino al 23 ottobre.

Il nuovo servizio segna l’espansione ufficiale di Alaska in Europa e rafforza il suo ruolo di global carrier, consolidando ulteriormente Seattle come principale hub internazionale per Alaska Airlines.

“Il lancio del nostro primo volo verso l’Europa rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra strategia di crescita a lungo termine. Il collegamento con Roma amplia le modalità con cui colleghiamo i nostri ospiti al mondo, rafforza il ruolo di Seattle come porta d’accesso globale ed è reso possibile dal nostro personale che garantisce sicurezza, attenzione e prestazioni eccellenti su ogni volo”, afferma Ben Minicucci, CEO Alaska, Air Group.

“Il servizio stagionale di Alaska Air per l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino (FCO) è disponibile fino al 23 ottobre, offrendo ai passeggeri l’unico volo giornaliero diretto dal Seattle-Tacoma International Airport (SEA) a Roma. Il volo parte da Seattle alle 17:30 e arriva a Roma alle 13:15, dando ai passeggeri un intero pomeriggio per iniziare a esplorare una delle destinazioni più ambite al mondo. I voli in direzione ovest partono da Roma alle 15:25 e arrivano a Seattle alle 17:45, invitando i passeggeri italiani a scoprire la rinomata scena enogastronomica del Pacifico nord-occidentale e i suoi paesaggi naturali.

Questo nuovo servizio europeo consentirà inoltre uno dei migliori collegamenti tra le Hawaii e l’Europa con un solo scalo a Seattle, a vantaggio dei viaggiatori residenti alle Hawaii e aprendo una nuova porta d’accesso per i visitatori europei alle isole Hawaii”, afferma Alaska Airlines.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Alaska Airlines a Roma Fiumicino, un traguardo importante che segna il lancio della prima destinazione europea della compagnia aerea. Questo nuovo servizio non-stop per Seattle, il primo collegamento di linea in assoluto tra le due città, rafforza la nostra posizione di principale porta d’accesso tra Europa e Nord America, in particolare verso la U.S. Pacific region. La rotta riflette il nostro continuo impegno nello sviluppo di una connettività intercontinentale di alto valore che supporti lo sviluppo economico, avvantaggi le comunità locali e rafforzi la competitività dell’economia nazionale italiana”, afferma Ivan Bassato, Chief aviation officer, Aeroporti di Roma.

“Il nuovo collegamento con Roma rafforza ulteriormente il crescente global cargo business di Alaska Airlines. A partire dal 28 aprile, Alaska è diventata la prima U.S. passenger airline a offrire un servizio cargo giornaliero non-stop tra Seattle e Roma, consolidando i collegamenti commerciali tra il Pacific Northwest e l’Italia ed espandendo la rete cargo della compagnia a 109 destinazioni in tutto il mondo.

Il nuovo volo diretto per Roma è operato con un Boeing 787-9 Dreamliner, caratterizzato dalla nuova livrea di Alaska Airlines e dotato di 34 spaziose business class Suites”, conclude Alaska Airlines.

(Ufficio Stampa Alaska Airlines – Photo Credits: Alaska Airlines)