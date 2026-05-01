American Airlines torna in Venezuela con il primo volo Miami-Caracas

Giovedì 30 aprile, American Airlines ha celebrato un importante traguardo nel ripristino dei collegamenti tra Venezuela e Stati Uniti, con il primo volo per Caracas (CCS) dopo sette anni.

“L’Embraer 175, operato da Envoy Air, una consociata interamente controllata da American Airlines Group, sfoggiava una livrea speciale per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti.

Un secondo volo giornaliero tra Miami (MIA) e Caracas (CCS) inizierà il 21 maggio.

Il volo 3599 è partito da Miami (MIA) alle 10:11 diretto a Caracas (CCS). La partenza è stata accompagnata da una cerimonia al gate, dove American Airlines ha dato il benvenuto ai passeggeri di questo volo storico. Il volo è stato anche l’inaugural flight per l’aereo di American Airlines con la speciale America250 livery (leggi anche qui)”, afferma American.

“American è orgogliosa di essere la prima compagnia aerea a riprendere i voli tra il Venezuela e gli Stati Uniti. Il nostro storico ritorno in Venezuela non sarebbe stato possibile senza l’impegno dell’U.S. Transportation Secretary Sean Duffy, dell’U.S. Secretary of State Marco Rubio e dei governi di entrambi i paesi”, ha dichiarato Nate Gatten, American’s Executive Vice President of American Eagle, Corporate Real Estate and Government Affairs. “American è la compagnia aerea leader tra gli Stati Uniti e l’America Latina grazie al nostro straordinario hub di Miami e alle persone, ai leader e alla comunità che contribuiscono a renderlo operativo ogni giorno”.

“American ha iniziato a operare voli per il Venezuela nel 1987, prima di sospenderli nel 2019. Per oltre 30 anni, American è stata la principale compagnia aerea statunitense nel paese, contribuendo a collegare persone, aziende e comunità. La ripresa di questo servizio rientra nell’impegno della compagnia aerea, la più grande tra gli Stati Uniti e l’America Latina e i Caraibi, di offrire ai viaggiatori un accesso completo alla regione.

A partire dal 21 maggio, American Airlines introdurrà un secondo volo giornaliero tra MIA e CCS, operato sempre con aeromobili Embraer 175 di Envoy. L’E175 è un jet regionale a due classi con cabina premium e Wi-Fi gratuito, sponsorizzato da AT&T”, prosegue American.

“Con due voli giornalieri, i clienti avranno maggiori opportunità di personalizzare i propri itinerari in base alle proprie esigenze. L’hub di American Airlines a Miami (MIA) permette di collegare gli Stati Uniti e il Venezuela, offrendo a oltre 85 destinazioni un comodo one-stop access a CCS, tra cui Orlando, Florida (MCO), Houston (IAH), New York (LGA) e molte altre.

I biglietti per entrambi i voli sono acquistabili su aa.com o tramite l’app mobile di American Airlines“, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)