Addestramento acrobatico del 1° maggio: le Frecce Tricolori pronte ad aprire la 66ª stagione

Si è svolto sulla base di Rivolto, sede del 2° Stormo, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il tradizionale addestramento acrobatico del 1° maggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, appuntamento simbolico che rappresenta il preludio dell’avvio della nuova stagione, aperto a numerose autorità civili e militari e rappresentanti del territorio e dedicato in modo particolare alle centinaia di appassionati ed amici dei Club Frecce Tricolori giunti sulla base aerea friulana.

Nell’occasione ha fatto il suo debutto ufficiale come “pony 8”, terzo gregario destro, il Capitano Tommaso Calogeri, nuovo ingresso nella formazione per la stagione 2026, un calendario articolato di eventi in Italia e all’estero, con sorvoli istituzionali, manifestazioni aeree e partecipazioni a importanti appuntamenti internazionali.

Tra i primi impegni in programma il sorvolo su Bari in occasione della festività di San Nicola il prossimo 8 maggio, mentre la prima esibizione ufficiale è prevista il 17 maggio a Varazze, in Liguria. Il calendario proseguirà nei mesi successivi con numerose tappe lungo tutta la Penisola e oltre confine, confermando il ruolo della PAN quale ambasciatrice dei valori dell’Aeronautica Militare nel mondo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per presentare i risultati delle iniziative benefiche sostenute per il 2026, evidenziando un duplice impegno solidale. Da un lato, la generosità dei Club Frecce Tricolori si è tradotta nella promozione di un progetto a favore dell’associazione “Il filo di Simo”, un’organizzazione di volontariato nata con l’ammirevole obiettivo di offrire ascolto, supporto psicologico e percorsi di psicoterapia a persone e famiglie che vivono situazioni di disagio emotivo.

Parallelamente, è stato dato ampio risalto al cuore pulsante della solidarietà dell’Aeronautica Militare attraverso il progetto “Un dono dal cielo”. Per il 2026, l’Arma Azzurra punta a raccogliere fondi destinati a tre eccellenze della sanità pediatrica italiana: la Fondazione Buzzi di Milano, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Grazie a questa iniziativa, verranno acquistate tecnologie e strumenti sanitari d’avanguardia per supportare il prezioso lavoro quotidiano di queste tre strutture nazionali.

Al termine dell’attività di volo, dopo la tradizionale presentazione della squadra per la stagione 2026 da parte del Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, il Capo di Stato Maggiore ha rivolto il proprio saluto, sottolineando il ruolo fondamentale dei Club e del pubblico delle Frecce Tricolori quali amplificatori del messaggio che la PAN esprime attraverso il Tricolore, quale ambasciatrice dei valori dell’Aeronautica Militare, della Difesa e dell’intero Paese.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)