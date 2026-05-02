News Brevi – 02.05.2026

I LEADER DEL SETTORE RIFLETTONO SULLA PROSSIMA ERA DELL’AVIATION SAFETY AL 2026 SMS INDUSTRY FORUM – American informa: “Collaborazione, trasparenza e tecnologia in continua evoluzione sono stati al centro del final day del 2026 Safety Management System (SMS) Industry Forum. La giornata si è aperta con una panel discussion a cui hanno partecipato il Federal Aviation Administration (FAA) Deputy Administrator Chris Rocheleau, l’American Chief Operating Officer David Seymour, il President and CEO of Commercial Engines & Services at GE Aerospace Mohamed Ali, il CEO of Dallas Fort Worth International Airport Chris McLaughlin. I relatori hanno concordato sul fatto che un dialogo aperto ed eventi come l’SMS Forum siano essenziali per rafforzare la sicurezza in un settore in continua evoluzione. Rocheleau, Seymour, Ali e McLaughlin hanno descritto lo stato dell’aviation safety come solido, attribuendone il merito alla crescente collaborazione all’interno del settore. “La pensiamo tutti allo stesso modo”, ha affermato Seymour. “Penso che questo sia importante. Non eravamo a questo punto 20 o 30 anni fa, dato che ci siamo evoluti”. Rocheleau ha sottolineato che i progressi in materia di safety sono continui. “Siamo costantemente alla ricerca di opportunità per rendere il sistema ancora più sicuro”, evidenziando i recenti sforzi della FAA per integrare ulteriormente le safety functions in tutta l’agenzia. Leadership e cultura sono stati temi centrali durante tutta la discussione. I relatori hanno ribadito che i programmi SMS efficaci si basano sulla trasparenza e sulla fiducia. “Se non si vede un problema, non lo si può risolvere”, ha affermato Ali, sottolineando l’importanza della struttura e della cultura e la necessità di ambienti in cui i membri del team si sentano autorizzati a esprimere la propria opinione. La conversazione ha anche messo in luce gli sforzi in corso nel settore per una gestione proattiva della sicurezza e ha evidenziato le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per identificare i rischi e supportare il processo decisionale. I relatori hanno inoltre auspicato una maggiore interconnessione tra le organizzazioni, inclusi metodi più formalizzati per la condivisione dei dati. “Questo tipo di condivisione della responsabilità per un problema è il modo in cui arriviamo alle soluzioni migliori”, ha affermato McLaughlin. Il panel di giovedì è stato moderato da Sarah Jantz, American’s Managing Director of Operations Communications”. “Dal 2015, l’SMS Industry Forum annuale riunisce ogni anno oltre 400 leader della sicurezza per condividere esperienze e rafforzare la collaborazione nel settore dell’aviazione”, conclude American.

GULFSTREAM INVESTE 5 MILIONI DI DOLLARI NEL SUPPORTO ALL’ISTRUZIONE IN GEORGIA – Gulfstream Aerospace informa: “Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato un investimento di 5 milioni di dollari nell’istruzione in Georgia, rafforzando il suo impegno di lunga data nel potenziare il talento, le competenze e l’innovazione che plasmeranno il futuro della business aviation. L’investimento andrà a beneficio delle Savannah-area schools, degli istituti tecnici e delle università in tutto lo stato, ampliando i percorsi formativi e supportando lo sviluppo dei futuri leader del settore”. “Ogni anno investiamo 5 milioni di dollari nell’istruzione attraverso le nostre partnership in Georgia e siamo orgogliosi di onorare oggi il nostro impegno per il 2026”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “Sviluppare un solido bacino di talenti locali è essenziale per il nostro futuro e siamo grati ai nostri partner nel settore dell’istruzione che contribuiscono a preparare gli studenti con le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo”. “Per celebrare questo contributo, Gulfstream ha accolto personalità di spicco, partner del settore dell’istruzione e studenti all’esclusivo evento ‘Discover the Difference’ presso la sua sede centrale a Savannah. L’evento ha presentato la flotta di nuova generazione di Gulfstream, offrendo agli ospiti un’opportunità unica per sperimentare l’innovazione, le performance e la maestria artigianale che contraddistinguono l’industry leader. L’impegno di Gulfstream nel settore dell’istruzione spazia da K-12 programs a dual enrollment opportunities for high school students, technical colleges and research universities, introducendo gli studenti alle diverse opportunità di carriera disponibili nella business aviation. Questi investimenti supportano anche le attività di ricerca e sviluppo di Gulfstream, tutte con sede a Savannah, dove quasi 2.500 ingegneri e altri professionisti sviluppano innovazioni all’avanguardia della tecnologia aerospaziale. Con oltre 13.000 dipendenti residenti in Georgia, Gulfstream continua a svolgere un ruolo di primo piano nella crescita economica dello Stato. Nel 2025 la Georgia ha superato i 60 miliardi di dollari di esportazioni, con il settore aerospaziale come principale voce di esportazione internazionale. Le solide partnership di Gulfstream con gli istituti di istruzione hanno garantito che la Georgia rimanga leader nell’innovazione, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e opportunità in tutto lo Stato”, conclude Gulfstream Aerospace.

AMERICAN AIRLINES RINNOVA I MAIN CABIN SNACKS AND MEALS – American informa: “American Airlines rinnova la sua inflight dining experience con nuove onboard food options per la Main Cabin. A partire dal 1° maggio, i clienti potranno gustare una selezione più ampia di snacks and meals su voli selezionati. American Airlines collabora con il nuts and popcorn brand “NUTS ON CLARK” per introdurre una snack option dal sapore locale. “NUTS ON CLARK” è un’azienda familiare di Chicago giunta alla terza generazione. Tra gli snack premium aggiuntivi, Angie’s BOOMCHICKAPOP – Popcorn dolce e salato e “NUTS ON CLARK”. Per i clienti che desiderano un’opzione più raffinata durante il volo, il refreshed fruit and cheese tray offre una scelta più sostanziosa e appagante. Il vassoio include una nuova selezione di Tillamook® cheeses, frutta e frutta secca, creando un’offerta più equilibrata e salutare. L’offerta è perfettamente abbinabile a uno dei vini disponibili a bordo di American Airlines. A partire dal 1° giugno, i passeggeri in Main Cabin su voli selezionati tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico potranno gustare ulteriori refreshed onboard menu items. I passeggeri potranno acquistare il nuovo turkey and Havarti sandwich, servito su pane artigianale all’avocado con spinacini, strisce di peperone rosso dolce e una salsa di cipolle caramellate e senape. Servito con patatine Community Honey BBQ e un dolce, il panino rappresenta una comoda opzione per il pranzo o la cena durante il volo. American Airlines rende facile gustare le nuove offerte a bordo grazie alla tecnologia di pagamento contactless e alla possibilità di utilizzare le miglia AAdvantage® per cibo e bevande durante il volo”.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDICA CONTRATTI CON LA U.S. SPACE FORCE PER LO SVILUPPO DI SPACE-BASED INTERCEPTORS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin è stata selezionata dallo Space Systems Command della U.S. Space Force per sviluppare capacità a supporto dello Space-Based Interceptor (SBI) program. Questi accordi rappresentano un passo avanti verso la messa in opera degli elementi chiave di una soluzione integrata e stratificata per la difesa. Questo lavoro accelererà lo sviluppo, i test e l’integrazione delle SBI capabilities. Il Lockheed Martin SBI system sfrutta l’esperienza maturata con interceptors come THAAD e PAC-3, nonché con Next Generation Interceptor, hypersonic strike systems and missile warning and tracking systems”. “Lockheed Martin sta già rendendo realtà la next generation integrated air and missile defense, grazie alle nostre comprovate capacità e all’esperienza di tutto il nostro network”, afferma Robert Lightfoot, Lockheed Martin Space president.