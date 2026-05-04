Qatar Airways riprende i voli per l’Iraq

Qatar Airways informa: “Qatar Airways continua a ripristinare la propria rete in Medio Oriente, annunciando il ritorno dei voli passeggeri per Baghdad (BGW), Bassora (BSR) ed Erbil (EBL) in Iraq, a partire dal 10 maggio 2026.

Parallelamente, Qatar Airways reintrodurrà i servizi cargo per Baghdad dal 7 maggio 2026, supportando ulteriormente i flussi di merci.

Queste riprese fanno seguito ai recenti annunci della compagnia aerea che confermano il ritorno dei voli passeggeri giornalieri per Dubai (DXB) e Sharjah (SHJ), e per Bahrein (BAH), Damasco (DAM) e Kozhikode (CCJ), offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità e una migliore connettività in tutta la regione e oltre”.

“Qatar Airways sta portando avanti il ripristino graduale del suo network globale, con un programma di voli che si espanderà dal 16 giugno 2026 a oltre 150 destinazioni in sei continenti.

Qatar Airways consiglia ai passeggeri di consultare regolarmente il sito web o l’app ufficiali e di assicurarsi che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati.

Si prega di notare che gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)