ANA HOLDINGS annuncia risultati finanziari record per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2026

ANA HOLDINGS INC. (ANA HD) ha recentemente reso noti i risultati finanziari record relativi all’esercizio chiuso al 31 marzo 2026 (1° aprile 2025 – 31 marzo 2026), trainati dalla domanda sostenuta nel settore dei viaggi in arrivo in Giappone e dall’integrazione di Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA).

Sulla scia di ricavi operativi record di 2.539,2 miliardi di yen (circa 16,9 miliardi di USD), e di un utile operativo di 217,4 miliardi di yen (circa 1,4 miliardi di USD), la società ha annunciato che aumenterà il dividendo annuale a 65 yen per azione (circa 0,43 USD), prevedendo al contempo una crescita continua dei ricavi per il prossimo esercizio.

“Il raggiungimento di risultati record quest’anno dimostra la solidità del nostro core business nel settore aereo e la nostra capacità di operare in condizioni di mercato mutevoli”, ha affermato Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer di ANA Holdings. “Sebbene prevediamo sfide a breve termine dovute all’aumento dei costi del carburante, la nostra strategia operativa flessibile e il consolidamento di NCA ci consentono di mantenere la redditività, sostenere l’aumento del dividendo annuale e offrire valore a lungo termine ai nostri azionisti”.

“Per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2026, ANA HOLDINGS ha raggiunto livelli record in tutti i principali indicatori, con ricavi operativi pari a 2.539,2 miliardi di yen (circa 16,9 miliardi di USD), un utile operativo di 217,4 miliardi di yen (circa 1,4 miliardi di USD) e un utile netto di 169 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di USD).

Il volume di passeggeri internazionali e il fatturato sono aumentati in confronto all’anno precedente (rispettivamente +11,8% e +9,1%), grazie soprattutto alle rotte europee e al lancio di tre nuove rotte nella seconda metà dell’anno finanziario 2024. ANA ha aumentato la frequenza dei voli sulla rotta Narita-Hong Kong in ottobre; sulle rotte Haneda-Hong Kong, Narita-Perth e Narita-Mumbai in dicembre; e sulla rotta Narita-Bruxelles in marzo. ANA ha firmato un accordo di joint venture con Singapore Airlines, lanciando tariffe congiunte a maggio per ottimizzare la pianificazione delle rotte. Tra i servizi di bordo aggiunti figurano il Wi-Fi ad alta velocità gratuito su alcuni aeromobili ad agosto e servizi di streaming video aggiornati a dicembre. A marzo, infine, la compagnia ha celebrato il 40° anniversario delle sue operazioni di voli di linea internazionali.

Anche a livello nazionale il numero di passeggeri e il fatturato hanno superato i livelli su base annua (rispettivamente +3,6% e +4,8%).

Il volume del trasporto merci internazionale è aumentato rispetto all’esercizio precedente grazie alla maggiore domanda di spedizioni dall’Asia al Nord America. Tuttavia, il fatturato è diminuito rispetto all’anno precedente (-1,7%), a causa della riduzione della domanda di merci legate al settore automobilistico e dell’e-commerce. ANA ha adeguato le rotte e la capacità dei propri aerei cargo in risposta alle fluttuazioni della domanda e ha operato voli charter per conto di altre compagnie aeree sulle rotte nordamericane al fine di garantire i profitti.

NCA (Nippon Cargo Airlines): nonostante il calo della domanda di trasporto merci dalla Cina verso il Nord America via Giappone, dovuto ai dazi statunitensi, a partire da ottobre NCA ha registrato volumi di carico costanti dalle rotte dall’Asia verso Europa e Nord America. A settembre NCA ha inaugurato la rotta Narita-Francoforte e, a partire da ottobre, ha operato voli supplementari su rotte quali Narita-Hong Kong e Narita-Los Angeles per massimizzare i ricavi. A ottobre NCA ha avviato un accordo di code-sharing con ANA sulle rotte nordamericane ed europee.

Passando al settore delle compagnie low cost (low cost carrier), Peach ha visto aumentare il numero di passeggeri e il fatturato rispetto all’anno precedente (rispettivamente +3,9% e +2,9%).

AirJapan ha registrato un aumento nel volume di passeggeri e i ricavi grazie alla capacità del vettore di intercettare la domanda in entrata e quella legata al tempo libero. A marzo, ANA HD ha annunciato la sospensione del marchio AirJapan. La società integrerà la flotta e il personale di AirJapan nelle operazioni del brand ANA, ristrutturando la propria strategia a doppio marchio incentrata su ANA e Peach per snellire le operazioni e rafforzare la redditività”, afferma All Nippon Airways.

“Riguardo le previsioni per l’intero anno finanziario 2026 (1° aprile 2026 – 31 marzo 2027), ANA HD prevede ricavi consolidati record pari a 2.770 miliardi di yen (circa 18,4 miliardi di USD), in crescita del +9,1% rispetto all’anno precedente, sulla base delle previsioni relative alla domanda e all’aumento della capacità. ANA HD ipotizza che l’impatto dei costi del carburante legato alla situazione in Medio Oriente si attenuerà entro la fine del secondo trimestre e tornerà alla normalità nella seconda metà dell’anno finanziario. ANA HD prevede un utile operativo consolidato di 150 miliardi di yen (circa 995 milioni di USD) e un utile netto di 96 miliardi di yen (circa 637 milioni di USD), grazie alle misure a breve termine adottate in materia di ricavi e costi. ANA HD prevede un dividendo annuale di 60 yen per azione (circa 0,39 USD) (30 yen a metà esercizio / 30 yen a fine esercizio), in linea con la politica di mantenimento di dividendi stabili, come delineato nella Strategia aziendale a medio termine del vettore”, conclude All Nippon Airways.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)