Condor decolla da Venezia: si espande la presenza della compagnia aerea in Italia

Condor, la compagnia aerea con sede a Francoforte, celebra oggi un nuovo importante capitolo della sua crescita sul mercato italiano con l’inaugurazione ufficiale dei collegamenti dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE).

“I voli, operativi dal 1° maggio, sono stati celebrati con un evento esclusivo presso lo scalo veneziano, segnando l’inizio delle operazioni della compagnia aerea in Laguna.

I festeggiamenti proseguono con una speciale attivazione disponibile dal 4 al 14 maggio per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Venezia che avranno l’opportunità di immergersi nel mondo Condor grazie a un photobooth brandizzato allestito in occasione del lancio del volo. Presso la postazione digitale, i viaggiatori potranno scattare una foto ricordo, stamparla o riceverla via email, interagire con il brand e scoprire le destinazioni da sogno del network globale Condor, iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sulle novità, oltre a ricevere un esclusivo gadget Condor.

L’avvio delle operazioni da Venezia si inserisce in una precisa strategia di consolidamento della rete italiana di Condor, che punta a offrire capillarità e continuità. Oltre al nuovo collegamento, la compagnia aerea offre tutto l’anno voli da Milano Malpensa, mentre sono riprese, con la programmazione estiva, le connessioni da Roma Fiumicino. Grazie a questa presenza strategica negli scali chiave del Paese, i viaggiatori italiani possono raggiungere con estrema facilità l’hub di Francoforte e da lì accedere all’ampio network globale di Condor, godendo di un comfort di bordo superiore e di un servizio d’eccellenza verso le destinazioni più sognate del pianeta: per chi sogna mete esotiche, l’offerta spazia dal fascino intramontabile dei Caraibi all’energia vibrante di Bangkok, includendo le atmosfere messicane di Cancun“, affermano Condor e il Gruppo SAVE.

“La programmazione verso il Nord America si conferma altrettanto ricca e capillare, garantendo connessioni fluide verso le principali porte d’accesso al Canada, come Toronto, Vancouver e Calgary, e raggiungendo persino la natura incontaminata di Anchorage, in Alaska. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Condor assicura una copertura totale che unisce le grandi metropoli della East Coast, tra cui New York e Boston, ai suggestivi panorami della West Coast, toccando San Francisco, Los Angeles, Seattle e Portland, fino ad arrivare alle iconiche luci di Las Vegas“, prosegue il comunicato.

“Continuiamo ad ampliare la nostra presenza in Italia, un mercato che riveste un ruolo chiave nei nostri piani di crescita. Con l’introduzione dei voli da Venezia, offriamo ai viaggiatori ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni in tutto il mondo”, ha dichiarato David Carlisle, Vice President Network Planning & Partnerships di Condor, durante l’inaugurazione. “Il nostro obiettivo è rendere i viaggi a lungo raggio più comodi e piacevoli, combinando collegamenti efficienti via Francoforte con l’esperienza di volo di alta qualità offerta da Condor”.

“Siamo lieti di accogliere i tre voli giornalieri di Condor da Venezia, un passo significativo per lo sviluppo della connettività del nostro scalo e dell’intero territorio. I collegamenti verso l’hub della compagnia a Francoforte garantiscono un accesso diretto verso mercati europei ed intercontinentali, tra cui il Nord America, i Caraibi e l’Asia, traducendosi in un ulteriore rafforzamento dei flussi turistici e d’affari con la Germania ed il mondo”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

“Tutti i collegamenti a lungo raggio sono operati dai nuovi Airbus A330neo, progettati per offrire un comfort d’eccellenza in tre classi di viaggio. La Business Class si distingue per i suoi esclusivi Prime Seat in prima fila, dotati di letti completamente reclinabili e monitor 4K da 24 pollici, mentre la Premium Economy garantisce circa 15 cm di spazio extra per le gambe.

L’innovazione prosegue con il sistema Condor FlyConnect, che offre gratuitamente su monitor 4K individuali oltre 250 film, 160 serie TV e un’ampia selezione di eJournal. A completare l’offerta tecnologica, i passeggeri possono usufruire della connessione internet a banda larga ad alta velocità, scegliendo tra diversi pacchetti dati per restare sempre connessi anche ad alta quota.

I voli sono prenotabili su www.condor.com o presso le principali agenzie di viaggio”, conclude il comunicato .

(Ufficio Stampa Condor – Gruppo SAVE – Photo Credits: Condor – Gruppo SAVE)