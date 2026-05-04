EgyptAir riceve il primo Boeing 737 MAX

Boeing ed EgyptAir hanno annunciato che la compagnia di bandiera egiziana ha ricevuto il suo primo Boeing 737 MAX. Il 737-8 è il primo di 18 aerei in leasing da SMBC Aviation Capital e rappresenta il primo 737 MAX in Egitto.

“La consegna del nostro primo Boeing 737 MAX rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di modernizzazione della flotta. Integrando il 737-8 nelle nostre operazioni, EgyptAir Holding si impegna a offrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio superiore, raggiungendo al contempo una maggiore efficienza operativa”, ha dichiarato il Captain Ahmed Adel, chairman and CEO of EgyptAir Holding Company. “La tecnologia avanzata di questo aeromobile e il suo ridotto impatto ambientale si allineano perfettamente con la nostra visione di crescita sostenibile e con il nostro impegno a mantenere una flotta moderna e all’avanguardia che colleghi l’Egitto al resto del mondo”.

“Il 737-8 va ad arricchire la flotta di EgyptAir, composta da 30 Next-Generation 737, grazie alla standardizzazione operativa e alla maggiore efficienza, riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aeromobili che sostituisce. Nell’ambito del suo programma di rinnovamento della flotta, EgyptAir utilizzerà i nuovi velivoli sulle rotte a corto e medio raggio verso destinazioni come Parigi, Bruxelles, Istanbul e Vienna”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di supportare EgyptAir nell’accoglienza del suo primo 737-8 e nell’avanzamento della sua strategia di modernizzazione della flotta”, ha dichiarato Barry Flannery, Chief Commercial Officer, SMBC Aviation Capital. “Questa consegna sottolinea la nostra partnership di lunga data con Boeing e il nostro impegno a fornire a EgyptAir aeromobili efficienti di nuova generazione che migliorino le prestazioni operative e offrano una migliore esperienza di viaggio ai passeggeri”.

“I passeggeri a bordo dei Boeing 737 MAX di EgyptAir potranno godere di un nuovo livello di comfort grazie al Boeing Sky Interior, che include illuminazione a LED avanzata, finestrini più ampi e spaziosi vani portabagagli”, prosegue Boeing.

“La consegna del primo 737 MAX a EgyptAir rappresenta un passo importante verso gli obiettivi di modernizzazione della compagnia aerea e segna l’inizio di una nuova era per l’Egitto”, ha dichiarato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Africa. “Il 737 MAX offre l’efficienza, l’autonomia e il comfort per i passeggeri di cui le compagnie aeree hanno bisogno per crescere e migliorare le proprie operazioni. Con questa consegna, consolidiamo la nostra partnership di 60 anni con EgyptAir e diamo il benvenuto alla compagnia come operatore del 737 MAX”.

“EgyptAir è uno dei maggiori operatori africani della famiglia 737, con una presenza consolidata fin dal 1975, anno in cui la compagnia ordinò per la prima volta questo modello. La compagnia opera anche con cinque Boeing 777 e otto Boeing 787 Dreamliner“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)