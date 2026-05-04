Lufthansa lancia la nuova Premium Onboard Experience in tutte le classi su tutti i long-haul flights

Lufthansa informa: “Una compagnia aerea, due anni di sviluppo, tre principi chiari e quattro classi di cabina: FOX decolla. FOX sta per Future Onboard Experience e sarà il nuovo servizio a lungo raggio di Lufthansa a partire dal 6 maggio.

Il nuovo service concept rappresenta uno dei maggiori investimenti nell’esperienza premium a bordo nella storia della compagnia aerea. Con una chiara attenzione al cliente, tutti gli elementi e i processi del servizio di bordo sono stati riprogettati: in tutte le classi di viaggio e su tutti i voli a lungo raggio, con e senza Allegris, e su tutti i tipi di aeromobili. Il nuovo First Class service è stato lanciato alla fine di marzo, seguito da Business, Premium Economy ed Economy Class il 6 maggio.

FOX si concentra su tre aree chiave: personalization, comfort and Signature Moments. Il nuovo servizio di bordo definisce nuovi standard di personalizzazione: in tutte le classi, i passeggeri godono di una maggiore scelta e flessibilità. Numerosi dettagli creano momenti di benessere attentamente studiati e un’esperienza di viaggio più confortevole, sia in Economy Class che in tutte le altre classi. Con Signature Moments, FOX introduce a bordo elementi distintivi che non sono semplicemente sinonimo di un ‘better’ product, ma sono inconfondibilmente Lufthansa“.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, ha dichiarato: “Lufthansa celebra il suo centenario. Per festeggiare questa occasione speciale, stiamo ridefinendo il servizio a bordo dei nostri voli a lungo raggio. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere la compagnia aerea premium numero uno in Europa. Per raggiungere questo traguardo, stiamo investendo oltre 70 milioni di euro solo quest’anno nel nuovo servizio premium per tutte le classi di viaggio. Questi ingenti investimenti finanziari, in un periodo difficile, dimostrano con quanta determinazione e sostenibilità stiamo rinnovando e trasformando Lufthansa. Ringrazio tutto il team per l’impegno profuso negli ultimi due anni e sono orgoglioso di ciò che i nostri clienti possono apprezzare a bordo con noi”.

“In Business Class, il nuovo premium service offre ai passeggeri un’esperienza particolarmente memorabile. L’attenzione è focalizzata sull’esperienza culinaria. I nuovi menu di Johann Lafer, che ha già creato nuovi piatti per Lufthansa sui voli a corto raggio, offriranno ai passeggeri un’esperienza gastronomica di altissima qualità e abbinamenti sorprendenti. Il nuovo breakfast menu permette agli ospiti di scegliere cosa desiderano mangiare la mattina successiva da un menù variegato già dalla sera precedente, che spazia da frullati a french toast e omelette. Inoltre, la FOX Business Class offre un servizio di posate completamente nuovo. Come Lufthansa Signature Moment, in futuro sarà disponibile un cake service, che permetterà agli ospiti di gustare coffee and cake in stile classico a bordo. Un’altra novità assoluta: con ‘Sky Selection’, gli ospiti possono ordinare il loro second meal sui voli a lungo raggio in qualsiasi momento, scegliendo da un’ampia selezione che spazia da tapas bowl a currywurst, fino ai macarons.

Per gli ospiti in Premium Economy, FOX punta tutto sul comfort: l’intero first service è stato notevolmente migliorato: da un Business Class-level appetizer a una scelta di tre hot main courses, oltre a pane fresco e caldo. In Premium Economy Class, gli ospiti possono anche gustare pasticcini o una fetta di torta. Inoltre, la selezione di bevande è stata ampliata, offrendo d’ora in poi un servizio più frequente, una maggiore varietà e un nuovo servizio di digestivi. Per un tocco di comfort in più, i viaggiatori riceveranno ora delle comode pantofole.

FOX offre numerose innovazioni anche per i viaggiatori in Economy class: per la prima volta, i passeggeri in Economy class riceveranno un amenity kit con mascherina per dormire e tappi per le orecchie per un sonno tranquillo. A questo si aggiungono nuove e moderne stoviglie in tutte le classi, nuove posate e vassoi, nonché un menù stampato. La selezione di bevande è stata notevolmente ampliata. Sui voli di durata superiore alle dieci ore, ora sono disponibili tre hot main courses tra cui scegliere, anziché due come prima. Libertà di scelta e maggiore personalizzazione diventano quindi una promessa di qualità anche in Economy class”, prosegue Lufthansa.

“Il lancio del nuovo premium service di Lufthansa è un’impresa logistica. Ecco alcuni dati e cifre a dimostrarlo:

Nuove stoviglie e posate: 187 milioni di pezzi singoli devono essere sostituiti o introdotti in tempi brevi. I singoli pezzi sono stati trasportati in aereo in tutti i nostri aeroporti di partenza nel mondo nelle scorse settimane, in modo da essere disponibili per i voli di ritorno in Germania.

Circa 300.000 Business Class main course plates sono stati acquistati solo per il lancio di FOX. Impilati, i piatti raggiungerebbero un’altezza di 2.400 metri, pari a 6,6 volte l’altezza della Torre Eiffel.

Il nuovo servizio è stato testato su oltre 110 test flights.

Sono stati presi in considerazione oltre 9.000 feedback da parte dei passeggeri e oltre 500 feedback da parte dell’equipaggio.

Sono state organizzate 28 presentazioni del menu in 57 aeroporti in tutto il mondo per i dipendenti, in preparazione al lancio”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)