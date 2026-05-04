Tawazun assegna a Embraer un contratto per un massimo di 20 C-390 Millennium per l’UAE Air Force

Il Tawazun Council for Defence Enablement, l’ente nazionale per l’abilitazione e la regolamentazione dell’UAE defence and security industrial ecosystem, ha assegnato a Embraer un contratto per l’acquisizione di 10 ordini fermi e 10 opzioni per rafforzare le operational airlift capabilities del Paese, in collaborazione con un’azienda di difesa emiratina.

Il contratto è stato firmato da H.E. Dr. Nasser Humaid Al Nuaimi, Secretary General of Tawazun Council for Defence Enablement, e Mr. Bosco da Costa Jr., President & CEO of Embraer Defense & Security, con la presenza di H.H. Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister of the United Arab Emirates; Francisco Gomes Neto, President & CEO of Embraer.

“Le complete Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) capabilities, unitamente ai servizi di assistenza post-vendita per il velivolo C-390 Millennium, saranno sviluppate in collaborazione con un’azienda nazionale.

A seguito di un’approfondita analisi e valutazione, che ha incluso una campagna di test completa nell’ambiente operativo degli Emirati Arabi Uniti, l’UAE Air Force and Air Defense ha selezionato il C-390 Millennium come il velivolo più adatto a soddisfare i requisiti critici delle proprie missioni, ottimizzando al contempo l’efficienza operativa e i costi del ciclo di vita.

Il C-390 Millennium consentirà alla UAE Air Force and Air Defense di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui cargo and troop transport, airdrop operations, humanitarian assistance, medical evacuation, operazioni da piste non asfaltate e una perfetta interoperabilità con le risorse nazionali, nonché con le forze alleate e i partner.

Ad oggi, questo accordo storico rappresenta il più grande ordine internazionale da un singolo Paese per il C-390 Millennium e segna il primo successo del velivolo in Medio Oriente, sottolineando la sua conformità alle esigenti esigenze delle moderne forze aeree che operano in ambienti complessi”, afferma Embraer.

H.E. Dr. Nasser Humaid Al Nuaimi ha dichiarato: “Questo contratto rappresenta un significativo miglioramento operativo per le UAE military airlift capability, rafforzando la prontezza operativa e l’efficienza delle forze armate e consentendo loro di eseguire efficacemente un’ampia gamma di missioni in diversi contesti operativi. La scelta del C-390 Millennium è il risultato di una valutazione tecnica e operativa completa, che garantisce elevati livelli di prestazioni e affidabilità, supportando al contempo un’efficace integrazione con i sistemi esistenti e potenziando le UAE multi-mission airlift capabilities a lungo termine”.

“Siamo estremamente orgogliosi che gli Emirati Arabi Uniti abbiano scelto il C-390 Millennium per potenziare le proprie airlift capabilities”, afferma Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security. “Questo game-changing, mission-proven aircraft fornirà all’UAE Air Force and Air Defense la versatilità e le performance necessarie per svolgere un’ampia gamma di missioni, sempre e ovunque, per i decenni a venire. Embraer si impegna a fornire il C-390 e un world-class support agli UAE, con l’obiettivo di costruire una partnership a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa”.

“Il C-390 Millennium rappresenta la prossima generazione del military airlift, con capacità multiruolo e interoperabilità integrate nella progettazione. Ridefinisce gli standard di versatilità, affidabilità ed efficienza operativa, dimostrando costantemente le sue advanced military airlift capabilities”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Eissa Al Hammadi / UAE Presidential Court – Embraer)