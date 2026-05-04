Emirates ha ripristinato il 96% del suo network globale

Emirates sta effettuando un ritorno quasi completo alle operazioni, con il 96% del suo network globale ripristinato dopo il periodo di interruzione.
“Nelle scorse settimane, la compagnia aerea ha progressivamente ripreso i servizi in America, Europa, Africa, Asia occidentale, Medio Oriente/Paesi del Golfo, Estremo Oriente e Australasia.
Oggi la compagnia aerea opera verso 137 destinazioni in 72 paesi, con oltre 1.300 frequenze settimanali, pari al 75% della capacità pre-interruzione. La compagnia aerea offre ogni giorno più voli, più posti e più opzioni, riaffermando la posizione di Dubai come hub vitale per i viaggi globali.
Pur operando con un programma ridotto, Emirates ha trasportato 4,7 milioni di passeggeri durante la disruption (dal primo marzo al 30 aprile), a testimonianza della costante domanda di viaggi e della fiducia che i viaggiatori continuano a riporre nella compagnia aerea per raggiungere le loro destinazioni”, afferma Emirates.
“Ovunque i clienti Emirates scelgano di volare, possono aspettarsi un’esperienza di bordo e a terra di prim’ordine, caratterizzata da un comfort eccezionale, un’ospitalità autentica e un livello di servizio che ha stabilito lo standard per i viaggi a lungo raggio.
A bordo, i clienti possono godere di un’esperienza culinaria unica, con menu a più portate ispirati alle tradizioni regionali, accompagnati da un’ampia selezione di bevande premium. Il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice di Emirates offre oltre 6.500 canali con i migliori contenuti internazionali in quasi 40 lingue.
Per chi ha bisogno di rimanere connesso, il Wi-Fi ad alta velocità garantisce la connettività anche a 12.000 metri di altitudine. Emirates offre ora la connettività Starlink su 28 aeromobili, garantendo una connessione internet ultraveloce e affidabile in volo.
Emirates offre ai propri clienti ancora più motivi per viaggiare in tutta tranquillità:
Prenotazioni flessibili: i clienti che hanno prenotato a partire dal 2 aprile potranno usufruire di maggiore flessibilità, con un cambio data gratuito incluso per tutte le classi di viaggio. I clienti che hanno prenotato con Emirates possono inoltre bloccare la tariffa per 24 ore gratuitamente.
Dubai Connect: per i clienti con tempi di transito prolungati a Dubai, da 6 a 26 ore, il programma Dubai Connect di Emirates trasforma un lungo scalo in una comoda sosta, grazie alla compagnia aerea. I clienti idonei potranno usufruire di soggiorno gratuito in hotel a 4 o 5 stelle, trasferimenti aeroportuali, pasti e, ove necessario, visto d’ingresso per gli Emirati Arabi Uniti. Disponibile per i passeggeri di tutte le classi di cabina con tempi di coincidenza idonei, Dubai Connect può essere prenotato fino a 12 ore prima tramite la sezione Manage Your Booking su emirates.com. Si applicano termini e condizioni.
Skywards: Dal 1° maggio al 31 agosto 2026, i membri Emirates Skywards possono usufruire di un accesso accelerato ai livelli premium del programma grazie a tier requirements ridotti e Bonus Tier Miles sui voli Emirates e flydubai“, conclude Emirates.
(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)