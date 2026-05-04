LOT Polish Airlines festeggia i 60 anni della rotta Milano-Varsavia

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance e partner di Miles & More, celebra 60 anni di collegamenti tra Milano e Varsavia.

“Il primo volo tra le due città è decollato il 2 maggio 1966 e oggi LOT Polish Airlines opera questa rotta con due frequenze giornaliere da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. Negli ultimi 25 anni, LOT Polish Airlines ha effettuato oltre 44.000 voli su questa tratta, coprendo quasi 50,6 milioni di chilometri in oltre 80.000 ore di volo e trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri”, afferma il comunicato.

“I voli da e per Milano rivestono grande importanza per LOT Polish Airlines e rappresentano una componente chiave della nostra crescente presenza in Italia, mercato domestico di Star Alliance. Dal volo inaugurale nel 1966, colleghiamo imprese, persone e culture su questa rotta”, afferma Amit Ray, Direttore per Italia, mercati DACH, Malta e India e Head of Global Corporate and Strategic Sales di LOT Polish Airlines. “Ancora oggi, questi voli restano fondamentali sia per i viaggiatori d’affari sia per quelli leisure, per chi visita amici e parenti e per chi viaggia per motivi culturali”.

“Celebrare i 60 anni del collegamento tra Milano e Varsavia insieme a LOT Polish Airlines rappresenta un traguardo di grande importanza, una rotta storica, oggi operata da Malpensa, che ha contribuito in modo significativo a rafforzare i legami economici, culturali e turistici tra Italia e Polonia, offrendo ai passeggeri anche un accesso a un network globale in continua espansione. Il doppio collegamento giornaliero testimonia la solidità e la rilevanza strategica di questa partnership, che continua a crescere guardando al futuro della connettività internazionale”, ha dichiarato Aldo Schmid, Responsabile Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano di SEA.

“Le due partenze giornaliere, al mattino e alla sera, da Milano Malpensa offrono ai passeggeri molto più della semplice flessibilità. Chi desidera proseguire il viaggio con voli in coincidenza da Varsavia, hub globale della compagnia, può scegliere la partenza da Milano che garantisce il tempo di transito più breve. I voli sono operati con aeromobili Embraer dotati di LOT Business Class e LOT Economy Class“, conclude il comunicato.

Partenza da Milano Malpensa con volo LO318 alle 10:30, arrivo a Varsavia alle 12:40.

Partenza da Milano Malpensa con volo LO320 alle 19:40, arrivo a Varsavia alle 21:50.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – SEA – Photo Credits: LOT Polish Airlines)