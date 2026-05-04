Leonardo confermata leader ESG nei Dow Jones Best In Class Indices

Leonardo è stata confermata, per il sedicesimo anno consecutivo, nei Dow Jones Best In Class Indices (DJ BIC) 2026, tra i più autorevoli indici borsistici internazionali che selezionano le imprese con le migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG).

“Un riconoscimento che consolida il posizionamento del Gruppo tra i leader mondiali del settore Aerospace, Defence & Security (AD&S), in un contesto caratterizzato da standard di valutazione ESG sempre più stringenti.

Leonardo è stata inclusa sia nell’indice DJ BIC World che nel DJ BIC Europe, tra le 350 aziende leader a livello globale. Nel settore AD&S, risultano ammesse 5 società nel DJ BIC World e 4 nel DJ BIC Europe, a testimonianza dell’elevato livello di selettività degli indici.

L’ammissione si basa sui risultati del Corporate Sustainability Assessment (CSA) condotto annualmente da Standard & Poor’s Global, che valuta oltre 12.000 società nel mondo secondo un approccio best-in-class. Nell’ultimo CSA, Leonardo ha conseguito il punteggio più elevato del settore AD&S, pari a 83/100, distinguendosi in modo significativo rispetto ai peer internazionali valutati. L’inclusione nei DJ BIC rappresenta un risultato di particolare rilievo e valorizza il percorso intrapreso da Leonardo nel rafforzare la sostenibilità come leva strategica di competitività, innovazione e resilienza”, afferma Leonardo.

“Il nuovo positivo giudizio di Standard & Poor’s, si aggiunge ad altri traguardi recentemente raggiunti da Leonardo nei principali rating ESG internazionali. Tra questi, Sustainalytics ha migliorato il Risk Rating ESG di Leonardo riducendolo a 22/100 da 29/100, CDP- ex Carbon Disclosure Project ha alzato il rating ad “A“, riconoscendo la leadership nel contrasto ai cambiamenti climatici e ISS ESG ha confermato il Prime Status, migliorando la valutazione da C+ a B- (su una scala da D- ad A+). Tali risultati sono la conferma di una gestione efficace dei rischi e delle opportunità ESG e di un crescente allineamento alle aspettative di investitori istituzionali e mercati finanziari nel medio-lungo termine”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)