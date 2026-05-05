easyJet lancia la promessa “Prenota Senza Pensieri” e offre ai passeggeri sconti fino al 20% con la Big Orange Sale

easyJet conferma il proprio programma estivo e la piena operatività su tutto il network, lanciando la promessa “Prenota Senza Pensieri”, per rassicurare i viaggiatori preoccupati dai potenziali aumenti di prezzo dei voli per le vacanze estive.

“La compagnia aerea, infatti, garantisce tariffe bloccate dopo la prenotazione e che i viaggiatori non subiranno successivi aumenti di prezzo o supplementi per il carburante. Nella remota ipotesi in cui ci fosse necessità di cancellare il volo, per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia aerea, ai clienti easyJet sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo.

Con la garanzia di un’operatività invariata e senza sorprese sui prezzi dopo la prenotazione, questo è il momento ideale per pianificare il prossimo viaggio approfittando della Big Orange Sale, un’imperdibile promozione che offre sconti fino al 20% su migliaia di posti verso numerose destinazioni. La promozione è attiva da oggi fino a mezzanotte del 12 maggio e consente di prenotare voli per il periodo compreso tra il 18 maggio 2026 e il 14 marzo 2027, ideale per iniziare a pianificare le vacanze dalla prossima estate fino alla fine dell’anno.

Nella stagione estiva, grazie alla completa operatività del network, easyJet prevede di trasportare oltre 50 milioni di passeggeri in tutta Europa. Per quanto riguarda l’Italia, sono 12 le nuove rotte introdotte come novità della stagione, a cui si aggiungono due nuovi collegamenti da Napoli per Bordeaux e Cairo West (Sphinx), disponibili per l’acquisto da domani per volare a partire da dicembre”, afferma easyJet.

“Comprendiamo che gli eventi globali possano influire in questo momento sulla fiducia dei viaggiatori e che molti sono preoccupati da costi aggiuntivi e imprevisti, ma vogliamo che tutti possano prenotare i voli per le proprie vacanze con serenità. Per questo abbiamo lanciato la nostra promessa “Prenota Senza Pensieri”, così i nostri passeggeri possono essere certi che il prezzo pagato al momento della prenotazione non cambierà e che non applicheremo supplementi per il carburante”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di easyJet. “E dopo aver trasportato un numero record di passeggeri durante il periodo di Pasqua, confermiamo la piena operatività del nostro programma estivo, che pure si arricchisce di due nuove rotte dedicate ai nostri viaggiatori campani: Napoli-Bordeaux e Napoli-Cairo West (Sphinx). Quindi è proprio ora il momento migliore per prenotare, approfittando anche della promozione “Big Orange Sale” che rende i nostri voli più convenienti che mai”.

“Grazie alla promozione in corso, le possibilità di viaggio sono numerose e capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Per chi desidera una pausa all’insegna del relax estivo, easyJet propone collegamenti verso alcune delle destinazioni balneari più apprezzate d’Europa, dalle baie cristalline della Grecia – come Zante, Creta e Rodi – alle vivaci Isole Baleari, passando per la Costa del Sol e Malta.

Chi è invece alla ricerca di paesaggi incontaminati e atmosfere uniche può lasciarsi conquistare dal Grande Nord, con voli diretti verso Reykjavik, in Islanda, o Evenes, nella Norvegia settentrionale delle Isole Lofoten, mete ideali per ammirare l’aurora boreale o il suggestivo sole di mezzanotte.

Per chi preferisce il sole e vuole concedersi una pausa al caldo, l’offerta include le Canarie – Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria – fino all’Egitto, tra le acque del Mar Rosso di Sharm el-Sheikh e il fascino millenario di Luxor.

Non mancano infine le spiagge del Sud Italia tra Sardegna, Sicilia e Puglia; e le grandi capitali europee come Amsterdam, Barcellona, Edimburgo e Praga, perfette per un weekend di mezza stagione all’insegna dell’arte e della cultura.

I voli sono prenotabili sul sito ufficiale easyJet.com o tramite l’app mobile easyJet, selezionando i posti disponibili durante il periodo promozionale e usufruendo degli sconti esclusivi prima della scadenza della mezzanotte del 12 maggio”, prosegue easyJet.

“A conferma del continuo investimento in Italia, easyJet amplia il proprio network dall’aeroporto di Napoli con due nuove rotte internazionali dirette verso Bordeaux e Cairo West (Sphinx), prenotabili già da oggi.

Il nuovo collegamento per esplorare la millenaria storia egizia, le Piramidi e il nuovo Grand Egyptian Museum, prenderà il via il 2 dicembre 2026, con due frequenze settimanali il mercoledì e il sabato. La rotta verso Bordeaux, affascinante capitale francese del vino e patrimonio UNESCO, sarà inaugurata il 4 dicembre 2026 con due voli a settimana (lunedì e venerdì), a cui si aggiungeranno frequenze extra di mercoledì e domenica durante le festività di dicembre”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)