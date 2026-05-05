Etihad Airways annuncia la collaborazione tra Destination Collection e LANEIGE Skincare per la Business Class

Etihad Airways introdurrà progressivamente la Destination Collection, una nuova collectable amenity kit line, nelle cabine Business in tutto il suo network quest’estate.

“La Destination Collection comprenderà 14 design da collezionare, ognuno ispirato a una città della rete globale di Etihad, e includerà una nuova gamma di prodotti per la cura della pelle LANEIGE per migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri.

Ispirata alla vastità e alla diversità del network Etihad, la Destination Collection trae ispirazione dalle destinazioni di tutto il mondo servite dalla compagnia aerea, trasformando un accessorio funzionale essenziale per il volo in un oggetto da collezione. Il nuovo Business amenity kit di Etihad si basa sul successo dei Finjan da collezione offerti ai passeggeri premium in First Class sui voli Etihad. Ogni Finjan è progettato per rappresentare una destinazione Etihad, le cups vengono assegnate casualmente ai passeggeri in First Class e i design vengono aggiornati regolarmente, creando un ricordo prezioso per i passeggeri Etihad che riflette il patrimonio emiratino che la compagnia aerea promuove”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa nuova collezione di amenity kits riflette tutto ciò che Etihad rappresenta: design ricercato, un forte senso di appartenenza al territorio e un’esperienza di viaggio di alto livello. Celebrando le destinazioni del nostro network e collaborando con LANEIGE per migliorare il benessere a bordo, ci impegniamo a creare un’esperienza personalizzata, curata nei minimi dettagli e pensata con la massima attenzione per i nostri passeggeri di Business Class. Ogni kit è un oggetto da collezione, ispirato ai luoghi che colleghiamo e significativo anche dopo la fine del viaggio”.

Ha aggiunto: “Si tratta di un passo entusiasmante per Etihad: la progettazione interna degli amenity kits per la Business Class ci permette di valorizzare il talento straordinario presente in tutta l’organizzazione e di offrire l’opportunità di creare con uno scopo preciso. Il risultato è una collezione autenticamente Etihad, progettata dai nostri dipendenti dall’inizio alla fine”.

“La collezione comprende due modelli di pochette: Pouch e Slim. Ogni modello è disponibile in sette varianti di colore, ognuna delle quali rappresenta una città diversa all’interno del network in espansione di Etihad. Le borse presentano il nome della destinazione e le coordinate geografiche impresse a rilievo all’esterno, completate da un tiretto della cerniera sfaccettato e da una fodera interna personalizzata con un’opera d’arte sfaccettata ispirata alla città che rappresentano. Ogni borsa è dotata di un numero di serie (1-7) che ne identifica l’opera d’arte unica all’interno della collezione.

Il lancio iniziale includerà sette città del network della compagnia aerea, tra cui destinazioni inaugurate da Etihad nel 2025 come Krabi, Addis Abeba e Atlanta, oltre a Calgary, che verrà inaugurata nell’ottobre 2026. Ogni anno, con l’espansione della collezione, verranno introdotte progressivamente nuove città e opere d’arte.

Il cuore della collezione è l’edizione Abu Dhabi (#1), un omaggio alla città natale di Etihad e alla sua forte eredità emiratina. Con lo Zayed National Museum, il design riflette lo spirito di ambizione e progresso della città che continua a ispirare il percorso della compagnia aerea.

Abu Dhabi (#1), Krabi (#2), Mumbai (#3), Lisbona (#4), Addis Abeba (#5), Calgary (#6), Atlanta (#7)

Ogni volo sarà allestito con una selezione mista di colori e destinazioni, garantendo ai passeggeri un design diverso a ogni volo, incoraggiando il collezionismo e rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Ogni kit continua a includere gli elementi essenziali per il comfort tipici di Etihad per la Business Class, come la mascherina per gli occhi, i tappi per le orecchie e il kit per l’igiene dentale, insieme a un’esperienza di cura della pelle di livello superiore.

Etihad ha stretto una partnership con LANEIGE, uno dei Korean beauty brands più amati al mondo, per introdurre una selezione curata di prodotti per la cura della pelle focalizzati sull’idratazione per i passeggeri in Business Class. Etihad è la prima compagnia aerea a collaborare con il brand, noto per offrire esperienze innovative di cura della pelle, ed è l’unica compagnia aerea in esclusiva a offrire i prodotti LANEIGE a bordo ai suoi passeggeri premium”, prosegue Etihad.

“La collaborazione rientra nell’ambito degli sforzi della compagnia aerea per creare un ambiente olistico e orientato al benessere durante i viaggi con Etihad, come parte dell’iniziativa Etihad Wellbeing. L’iniziativa ha portato all’introduzione della Quiet Cabin e a modifiche mirate all’offerta di bordo, che riguardano cibo, prodotti, ambiente e altro ancora”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)