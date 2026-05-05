Condor amplia la sua offerta europea con tre nuove destinazioni

Condor prosegue la sua dinamica traiettoria di crescita con il lancio di voli verso tre delle destinazioni europee più ambite. Dopo il successo dei voli inaugurali per Budapest (30 aprile 2026) e Barcellona e Venezia (entrambi dal 1° maggio 2026), la compagnia aerea potenzia ulteriormente il suo network europeo, offrendo ai passeggeri opportunità di viaggio ancora più stimolanti, proprio in tempo per la stagione estiva.

“Dall’atmosfera mediterranea di Barcellona alla magnificenza architettonica di Budapest e all’eleganza senza tempo di Venezia (leggi anche qui), Condor aggiunge al suo portfolio tre destinazioni europee iconiche, ognuna rinomata per la sua ricchezza culturale, il suo carattere distintivo e il suo eccezionale appeal turistico. Le nuove rotte sono pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggiatori d’affari che di piacere, offrendo la massima flessibilità con diverse frequenze giornaliere.

Con un prodotto di bordo moderno, una struttura tariffaria chiara e trasparente e un forte impegno per l’eccellenza del servizio, Condor offre un’esperienza di viaggio contemporanea e senza intoppi sia per i voli a corto che a lungo raggio. Grazie al suo hub di Francoforte, i passeggeri beneficiano di collegamenti attentamente coordinati verso oltre 70 destinazioni in tutto il mondo, che uniscono le città più affascinanti d’Europa ad alcune delle mete intercontinentali più ambite al mondo”, afferma Condor.

“L’espansione del city network è un pilastro fondamentale dell’evoluzione strategica di Condor verso un moderno network carrier, che combina una presenza europea in crescita con una profonda esperienza nei leisure travel. La perfetta integrazione dei servizi a corto e lungo raggio crea un’esperienza di viaggio coerente e di alta qualità, dagli aeroporti europei alle destinazioni intercontinentali”, prosegue Condor.

“Nell’estate 2026, Condor si presenta più versatile che mai: i passeggeri possono usufruire di collegamenti senza interruzioni tramite Francoforte, oltre a un portfolio in continua espansione di destinazioni europee. Che si tratti di una fuga improvvisata, di un soggiorno in città studiato nei minimi dettagli o dell’inizio di un lungo viaggio, Condor avvicina l’Europa e il mondo in modo davvero stimolante.

Ulteriori informazioni su rotte, orari e opzioni di prenotazione sono disponibili sul sito www.condor.com e attraverso tutti i canali di vendita standard”, concludee Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)