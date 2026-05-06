Iberia celebra 80 anni di collegamenti tra Madrid e Londra, una delle sue rotte europee più importanti

Iberia celebra l’80° anniversario dei suoi voli tra Madrid e Londra, una delle rotte più importanti del suo network in termini di capacità e frequenza, che collega le due capitali europee con oltre 20 voli giornalieri.

“Il collegamento tra le due città ebbe inizio nel 1946, quando Iberia lanciò i suoi primi voli tra Madrid e Londra, operati dall’aeroporto di Croydon con due frequenze settimanali utilizzando aerei DC-3 con una capacità di 21 passeggeri. Londra divenne così la seconda destinazione internazionale della compagnia aerea dopo Lisbona.

Otto decenni dopo, questa rotta ha consolidato la sua posizione come uno dei mercati più importanti di Iberia, sia in termini di volume di passeggeri che di frequenza dei voli.

Per celebrare l’occasione, l’aeroporto di Heathrow ha ospitato un evento a cui hanno partecipato rappresentanti di Iberia, l’Ambasciatrice di Spagna nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Emma Aparici, e il Chief Commercial Officer dell’aeroporto, Javier Echave”, afferma Iberia.

“La rotta Madrid-Londra rappresenta molto più di un semplice collegamento aereo tra due capitali europee. Negli ultimi 80 anni, Iberia ha contribuito a rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra Spagna e Regno Unito, facilitando i viaggi d’affari, il turismo e lo scambio di talenti tra i due Paesi. Il nostro impegno è quello di continuare a consolidare questa connettività negli anni a venire”, ha dichiarato Celia Muñoz Espín, Commercial Strategy, Distribution and Alliances Director at Iberia.

“Oggi, insieme a Iberia Express e British Airways, la compagnia aerea offre più di 20 voli giornalieri tra Madrid e Londra, creando un vero e proprio ponte aereo tra le due capitali. Iberia opera fino a otto voli giornalieri in ciascuna direzione tra Madrid e l’aeroporto di Heathrow, a cui si aggiungono due frequenze giornaliere di Iberia Express per Gatwick. L’offerta è ulteriormente arricchita dai voli di British Airways per Heathrow e London City Airport.

Complessivamente, nel 2026, Iberia offrirà ai suoi clienti oltre 1,1 milioni di posti all’anno su questa rotta, operati con aeromobili della famiglia Airbus A320.

Questa crescita riflette non solo il costante aumento della domanda, ma anche la solidità della collaborazione tra Iberia e British Airways nell’ambito di International Airlines Group, che consente una rete più integrata ed efficiente tra i due mercati. In questo contesto, la complementarietà tra gli hub di Madrid e Londra è fondamentale: Heathrow funge da porta d’accesso al Nord America e all’Asia tramite British Airways, mentre Madrid si configura come il principale hub per l’America Latina attraverso Iberia.

La rotta Madrid-Londra non solo collega due città, ma funge anche da asse strategico per le relazioni economiche e sociali tra Spagna e Regno Unito.

Inoltre, i legami tra le due società sono particolarmente stretti. Quasi 200.000 spagnoli risiedono nel Regno Unito, mentre oltre 400.000 cittadini britannici vivono in Spagna, formando una comunità che funge da ponte tra i due Paesi.

Grazie a questa connettività, Iberia contribuisce a facilitare i viaggi d’affari, il turismo, gli investimenti e lo scambio di talenti”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)