Lufthansa Group: i risultati di SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings nel primo trimestre 2026

SWISS registra un risultato operativo di 30 milioni di franchi svizzeri nel primo trimestre

Swiss International Air Lines (SWISS) riporta un risultato operativo, o adjusted EBIT, di 30,0 milioni di franchi svizzeri per i primi tre mesi del 2026. Nello stesso periodo dell’anno precedente, l’adjusted EBIT era stato pari a 3,3 milioni di franchi svizzeri. Nel primo trimestre i ricavi totali si sono attestati a 1,22 miliardi di franchi svizzeri, in aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (anch’esso pari a 1,22 miliardi di franchi svizzeri), nonostante una riduzione su base annua della capacità di posti offerti nel trimestre.

“I nostri risultati di marzo sono stati eccezionalmente positivi”, afferma Dennis Weber, CFO di SWISS. “I dati del primo trimestre vanno interpretati con cautela. Il conflitto in Medio Oriente ha incrementato in modo tangibile la domanda a marzo, soprattutto sulle rotte asiatiche, e di conseguenza i nostri ricavi sono aumentati. Allo stesso tempo, l’aumento del costo del carburante non si è ancora fatto sentire appieno, poiché le variazioni di questi prezzi di mercato impiegano tempo per incidere sui nostri utili. Questi due fattori, combinati, hanno contribuito a un ottimo risultato mensile a marzo e a una performance del primo trimestre altrettanto solida. Tuttavia, nel secondo trimestre, gli effetti negativi del conflitto in Medio Oriente si faranno sentire in modo molto più significativo”.

“Se avessimo dovuto pagare il jet fuel a marzo ai prezzi che abbiamo visto ad aprile e che prevediamo per i prossimi mesi, i nostri risultati del primo trimestre avrebbero raccontato una storia ben diversa”, continua il CFO Weber. “Il prezzo del cherosene è attualmente quasi il doppio rispetto a prima dell’inizio della guerra con l’Iran. E abbiamo iniziato a risentirne chiaramente gli effetti già ad aprile, nonostante fossimo parzialmente protetti da tali sviluppi grazie alle nostre fuel hedging activities. Pertanto, ora dobbiamo lavorare ancora più intensamente sul miglioramento dell’efficienza e sulla riduzione dei costi, iniziative che avevamo già intrapreso ben prima dell’inizio dell’attuale crisi in Medio Oriente”.

SWISS ha trasportato poco meno di 3,7 milioni di passeggeri nei primi tre mesi del 2026, con un calo di circa lo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia ha operato circa 29.600 voli, il 7,1% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La produzione trimestrale totale, misurata in posti-chilometro disponibili (ASK), è diminuita del 3,4%. Il volume totale di traffico, misurato in passeggeri-chilometro paganti (RPK), ha registrato un miglioramento dello 0,8% rispetto al primo trimestre 2025. Di conseguenza, il load factor è aumentato di 3,4 punti percentuali.

“Nonostante la minore produzione, siamo riusciti a sfruttare al meglio l’aumento della domanda”, osserva il CFO Weber. “I nostri voli sono stati generalmente molto utilizzati e abbiamo venduto un numero di posti leggermente superiore rispetto all’anno precedente”.

“Nel primo trimestre si sono registrati lievi cali sia nella stabilità degli orari che nella puntualità delle partenze. Tale tendenza al ribasso è principalmente attribuibile alle numerose cancellazioni derivanti dagli scioperi negli altri home markets di Lufthansa Group e alle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. La stabilità degli orari è rimasta comunque molto elevata, attestandosi al 97,4%. La puntualità delle partenze nel primo trimestre si è attestata al 75,2%.

Indipendentemente dagli attuali sviluppi geopolitici, SWISS continua ad affrontare importanti sfide strutturali. In considerazione di ciò, la compagnia rimane pienamente impegnata nel perseguire il programma di riduzione dei costi avviato prima dell’inizio dell’attuale conflitto in Medio Oriente. Il programma è concepito per migliorare in modo sostenibile la struttura dei costi della compagnia”, afferma SWISS.

“I nostri solidi risultati del primo trimestre 2026 sono frutto del buon lavoro e dell’impegno di tutto il team SWISS”, afferma il CEO Jens Fehlinger. “Ci troviamo ancora ad affrontare alcune sfide fondamentali in un contesto di mercato difficile, con carenza di motori aeronautici, calo della produttività e pressioni sui costi ancora elevate. Dobbiamo inoltre fronteggiare un massiccio aumento del prezzo del jet fuel. Pertanto, dobbiamo continuare a lavorare costantemente su noi stessi, per garantire la massima flessibilità possibile in un mondo così volatile. Dobbiamo semplificare e rendere più efficienti noi stessi e i nostri processi”, prosegue il CEO Fehlinger. “Ciò include la conclusione di un nuovo collective labor agreement per il nostro cockpit personnel, un accordo che concili il desiderio dei nostri piloti di avere una vita più pianificabile con la nostra urgente necessità di aumentare la produttività. Questo è essenziale affinché SWISS rimanga competitiva nel lungo termine. Ed è un aspetto su cui stiamo lavorando con la massima priorità”.

“Stiamo osservando alcune tendenze chiare nel comportamento di viaggio dei nostri clienti”, osserva Fehlinger. “Un numero crescente di viaggiatori prenota con breve preavviso, la domanda per le nostre classi premium rimane molto elevata e sempre più persone che viaggiano da e per l’Asia scelgono di farlo con SWISS”.

“L’obiettivo dichiarato di SWISS è quello di mantenere gli orari dei voli il più stabili possibile, nonostante le dinamiche attuali. A tal fine, la compagnia monitora costantemente la situazione delle forniture di carburante e sta studiando diversi scenari, al fine di individuare rapidamente le migliori soluzioni possibili per i propri clienti, qualora necessario. La compagnia collabora inoltre a stretto contatto con Lufthansa Group, i suoi partner e le autorità per garantire forniture di carburante affidabili”, conclude SWISS.

“Per noi di SWISS è fondamentale continuare a offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio aereo affidabile e di qualità, anche in periodi difficili come questo”, conclude Fehlinger. “I progressi compiuti lo scorso anno in termini di prodotti e servizi si riflettono già in una crescente soddisfazione dei clienti. Ed è questa la strada che intendiamo proseguire con costanza”.

Austrian Airlines affronta i mesi estivi ben preparata e prevede una fornitura di carburante stabile

Il trimestre tradizionalmente più debole per Austrian Airlines ha registrato un risultato significativamente negativo anche nel 2026, con un Adjusted EBIT pari a -112 milioni di euro, lo stesso livello dell’anno precedente, nonostante l’aumento sia dei ricavi che del load factor rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

“Ciò significa che la compagnia non ha raggiunto le proprie aspettative. L’impatto diretto della guerra in Iran sulla rete di rotte e sui costi del carburante si è rivelato particolarmente problematico. I collegamenti con Tel Aviv, Amman, Erbil, Teheran e Dubai rimangono sospesi. Anche i costi derivanti da diversi eventi meteorologici avversi in Europa, tra cui ghiaccio e forti nevicate all’inizio dell’anno, hanno inciso sui risultati”, afferma Austrian Airlines.

L’Austrian Airlines CEO, Annette Mann, ha dichiarato: “Oltre al ghiaccio e alla neve abbondanti all’inizio dell’anno, gli effetti della guerra in Iran sono stati il fattore principale che ha influenzato il nostro primo trimestre. La cancellazione di numerosi collegamenti con il Medio Oriente e l’aumento significativo dei costi hanno comportato risultati inferiori ai nostri obiettivi annuali. Nonostante queste condizioni difficili, siamo ben preparati per i mesi estivi e prevediamo un forte afflusso di viaggiatori in Europa”.

“La crisi in corso in Medio Oriente, in particolare a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, pone sfide per l’intero settore dell’aviazione. Al momento non sono previste restrizioni all’approvvigionamento di carburante presso l’hub di Vienna durante i mesi estivi.

Inoltre, l’impatto della guerra in Iran sulla rete di rotte e sui costi del carburante è stato un fattore determinante per la performance della compagnia. Naturalmente, la situazione viene monitorata attentamente per garantire un’adeguata preparazione in caso di carenza di cherosene nelle destinazioni. Allo stesso tempo, Austrian Airlines ha dimostrato in modo esemplare la flessibilità delle proprie operazioni di volo all’inizio della guerra in Medio Oriente.

Il rinnovamento della flotta di Austrian Airlines prosegue come previsto. Il terzo Boeing 787-9 è entrato a far parte della flotta all’inizio di aprile. Attualmente sono in corso lavori sulla cabina e sulla verniciatura prima che l’aereo, registrato in Austria come OE-LPG, inizi a volare sulle rotte a lungo raggio il 1° giugno. Sono previsti altri due Dreamliner entro la fine dell’anno. Entro la fine della stagione invernale 2028/2029, la flotta a lungo raggio di Austrian Airlines sarà composta esclusivamente da Boeing 787-9 Dreamliner, per un totale di 12 aeromobili.

Anche il rinnovamento della flotta a corto e medio raggio è in fase avanzata. In questo ambito, Austrian Airlines riceverà sei nuovi Airbus A320neo, ciascuno con 180 posti, in sostituzione dei 17 Embraer attualmente in servizio. Il primo di questi sei aeromobili è previsto per l’estate del 2026. La flotta Airbus raggiungerà quindi in futuro un totale di 46 aeromobili”, prosegue Austrian Airlines.

“Siamo molto lieti che la modernizzazione della flotta di Austrian Airlines stia procedendo bene e che quest’anno accoglieremo un totale di cinque nuovi aeromobili. Allo stesso tempo, l’impatto dell’attuale crisi in Medio Oriente ha chiaramente confermato la decisione strategica di investire in nuovi aeromobili con consumi di carburante significativamente inferiori”, sottolinea Stefan-Kenan Scheib, COO di Austrian Airlines.

“Oltre al rinnovo della flotta, l’ampliamento della flotta a lungo raggio dell’aeroporto di Vienna potrebbe sbloccare un significativo potenziale per il settore aeronautico austriaco e per la creazione di valore a livello nazionale. Austrian Airlines e Lufthansa Group vedono importanti opportunità di crescita in Austria. Per questo motivo, dallo scorso autunno si sono svolte intense e costruttive discussioni con i responsabili politici e l’aeroporto di Vienna, animate dalla comune responsabilità di rafforzare il settore aeronautico austriaco ed espandere la connettività internazionale dell’hub viennese”, continua Austrian Airlines.

“Nonostante le eccellenti performance operative e l’elevata produttività degli aeromobili rispetto agli standard internazionali, il margine di Austrian Airlines rimane inferiore di circa il 50% rispetto alla media europea, mentre i costi operativi specifici del settore aeronautico sono tra i più alti in Europa. In queste condizioni, i profitti realizzabili, recentemente attestatisi intorno al 3%, sono ben lungi dall’essere sufficienti per rimanere competitivi a livello internazionale nel lungo termine e per finanziare autonomamente investimenti come il rinnovo della flotta o persino la crescita. Pertanto, è necessario intervenire con urgenza”, ha affermato Mann.

I risultati del primo trimestre 2026 riflettono un inizio d’anno contrastante per Brussels Airlines

Nel primo trimestre 2026 Brussels Airlines ha registrato un adjusted EBIT di -55 milioni di euro, in calo del 4% rispetto all’anno precedente. Sebbene la compagnia aerea avesse iniziato l’anno con una solida performance a gennaio e febbraio, gli sviluppi nazionali e geopolitici di marzo hanno pesato sui risultati del primo trimestre. Come spesso accade nel settore, il primo trimestre si conferma strutturalmente difficile.

“Nei primi tre mesi del 2026, Brussels Airlines ha operato l’11% di voli in più rispetto all’anno precedente, accogliendo 1,9 milioni di passeggeri su oltre 15.000 voli. I ricavi sono ammontati a 343 milioni di euro, con un incremento del 12,8% su base annua.

Nei mesi di gennaio e febbraio, Brussels Airlines ha registrato una solida performance operativa. Il trend positivo si è interrotto a marzo, con una crescita della capacità limitata all’1% su base annua. Le manifestazioni nazionali del 12 marzo hanno nuovamente impedito a Brussels Airlines di operare secondo il programma previsto, nonostante la compagnia aerea non fosse direttamente coinvolta nelle proteste. Queste interruzioni ricorrenti continuano ad avere un impatto significativo su passeggeri, dipendenti e risultati finanziari della compagnia.

Parallelamente, le tensioni geopolitiche internazionali in Medio Oriente hanno inciso sempre più sul settore dell’aviazione. A marzo, Brussels Airlines ha dovuto affrontare un forte aumento delle spese per il carburante. Il costo del carburante per chilometro per posto disponibile è aumentato di circa il 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rappresentando un onere aggiuntivo considerevole sui risultati.

La Lufthansa Group fuel hedging strategy ha parzialmente attenuato l’impatto, rendendolo meno grave rispetto ad altre compagnie aeree. Ciononostante, l’aumento evidenzia la sensibilità delle performance delle compagnie aeree agli sviluppi geopolitici e del mercato energetico globale.

In vista della stagione estiva, Brussels Airlines riorganizza la capacità sulla propria rete europea, a seguito della cancellazione dei voli verso il Medio Oriente e dell’assegnazione anticipata di un Airbus A320neo alla pianificazione della rete”, afferma Brussels Airlines.

“Il mondo di oggi è così volatile che è impossibile prevedere dove saremo tra poche settimane. Quel che sappiamo è che Brussels Airlines oggi è in una situazione migliore rispetto a prima della crisi COVID. Dobbiamo comunque rimanere agili e continuare ad adattarci rapidamente a qualsiasi evenienza. Allo stesso tempo, continuiamo a investire in modo intelligente e disciplinato: nel nostro brand, nel nostro prodotto e nella nostra flotta. L’arrivo dei nuovi Airbus A320neo e la completa ristrutturazione della nostra lounge, The Loft, sono esempi concreti di come continuiamo a rafforzare la nostra compagnia aerea per il futuro, nonostante le molte incertezze che ci circondano. Ringraziamo i nostri colleghi per il loro costante impegno e la loro agilità, essenziali per affrontare questo contesto in continua evoluzione”, afferma Nina Öwerdieck, CFO, Brussels Airlines.

“Pur rimanendo fiduciosa nella propria strategia a lungo termine, Brussels Airlines continua a operare in un contesto operativo altamente imprevedibile, con le persistenti tensioni geopolitiche, la volatilità dei prezzi del carburante e le ricorrenti interruzioni dei voli domestici. Pertanto, nei prossimi mesi Brussels Airlines adotterà un approccio prudente e flessibile, concentrandosi sull’affidabilità operativa, sul controllo dei costi e sull’esperienza del cliente”, conclude Brussels Airlines.

Eurowings trasports oltre 3,6 milioni di passeggeri nel primo trimestre

Eurowings ha iniziato il 2026 con ottime performance e un’elevata soddisfazione dei clienti.

“Oltre il 75% dei 27.000 voli operati nel primo trimestre ha raggiunto la destinazione in orario. Nonostante un contesto difficile, Eurowings ha raggiunto un regularity rate del 98,2%. Fattori meteorologici hanno causato a volte significative interruzioni alle operazioni di volo. Inoltre, Eurowings ha dovuto modificare il proprio orario a causa dei conflitti in Medio Oriente. Complessivamente, oltre 3,6 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia aerea nei primi tre mesi del 2026.

La soddisfazione dei clienti, misurata dal Net Promoter Score (NPS), si è attestata a 46, un valore riconosciuto come elevato nel settore. Il fatto che, secondo i sondaggi, oltre il 74% dei passeggeri sceglierebbe di volare con Eurowings conferma ancora una volta il forte sostegno della clientela alla Lufthansa Group value airline. Il load factor medio è salito all’84,4%”, afferma Eurowings.

“Eurowings ha registrato una domanda elevata e costante nel primo trimestre 2026, in particolare per i viaggi di piacere, e ha ampliato la propria offerta di servizi del 5% nonostante le restrizioni operative nella regione del Golfo. Allo stesso tempo, la compagnia aerea ha rafforzato la sua presenza a Berlin-Brandenburg Airport (BER) e, per la prima volta, collegherà la capitale tedesca con 47 destinazioni nell’orario estivo. In tal modo, Eurowings rafforza i collegamenti con le capitali e le principali città europee, e per la prima volta collega Berlino senza scalo con Londra, Lisbona e Sarajevo, oltre che con Roma a partire da novembre. Allo stesso tempo, la compagnia aumenta le frequenze sulle rotte più richieste verso destinazioni con clima mite, rendendo così la sua offerta ancora più attraente per i turisti e le famiglie in partenza da BER“, prosegue Eurowings.

“Nel complesso, il Lufthansa Group point-to-point business segment – che comprende Eurowings e la sua partecipazione in SunExpress – ha registrato una perdita di 215 milioni di euro nel primo trimestre 2026 (adjusted EBIT). Ciò riflette non solo la tradizionale debolezza del winter business, ma anche il continuo aumento di tasse e oneri in Germania come aviation hub. Il numero di dipendenti è salito a 5.500″, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)