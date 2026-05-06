News Brevi – 06.05.2026

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS: NON STIAMO APPORTANDO MODIFICHE O CANCELLAZIONI, I CLIENTI POSSONO PRENOTARE CON FIDUCIA – easyJet informa: “easyJet non sta riscontrando alcuna interruzione nella fornitura di carburante. Continuiamo a operare i nostri voli e pacchetti vacanza come di consueto e non stiamo apportando modifiche o cancellazioni. Restiamo in stretto contatto con i fornitori, che continuano a garantire forniture ininterrotte, e stiamo diversificando le esportazioni da ulteriori paesi in tutto il mondo per rafforzare le forniture in futuro”. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Desidero che i nostri clienti prenotino con fiducia quest’estate. Stiamo operando normalmente e non stiamo apportando modifiche o cancellazioni e non vediamo l’ora di portare milioni di persone nelle loro meritate vacanze quest’estate”.

KLM: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM ha deciso di cancellare i voli per Dubai, Riyadh e Dammam fino al 28 giugno compreso”.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA IN VISITA AL 9° STORMO DI GRAZZANISE – Martedì 28 aprile, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è recato in visita ufficiale al 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise. L’evento ha segnato un importante momento di confronto istituzionale sulle capacità operative e sullo sviluppo infrastrutturale del Reparto. Accolto dal Comandante dello Stormo, Colonnello Davide Verdolini, il Gen. Conserva ha nell’occasione presieduto anche all’inaugurazione della nuova palazzina del Comando 21° Gruppo Volo. Al taglio del nastro erano presenti il Comandante della 1ª BAOS, Generale di Brigata Aerea Diego Sismondini, e il Comandante del 2° Reparto Genio A.M., Colonnello Andrea Boccassino. La nuova infrastruttura è stata concepita per ottimizzare le condizioni di impiego del personale e potenziare l’efficacia logistica del Gruppo. Nel corso della cerimonia, il Capo di SMA ha ribadito come l’adeguamento delle strutture rappresenti un fattore abilitante imprescindibile per garantire la prontezza operativa della Forza Armata. Successivamente, il Generale Conserva ha visitato le aree logistiche e operative dello Stormo, incontrando il personale navigante, gli specialisti e tecnici di supporto. Durante il briefing di aggiornamento, il Colonnello Verdolini ha illustrato i programmi addestrativi correnti e i futuri sviluppi capacitivi del Reparto, con particolare riferimento al Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (SAOS), alla Personnel Recovery (PR) e alle attività di Slow Mover Interceptor. Il Capo di SMA ha quindi espresso apprezzamento per la professionalità espressa dalle donne e dagli uomini del Reparto, sottolineando la rilevanza strategica del Reparto: “Il ruolo del 9° Stormo è oggi più che mai peculiare e complesso, una specificità che necessita della massima attenzione nel processo di acquisizione e mantenimento delle qualifiche e delle capacità operative. Tale eccellenza non è però il risultato di singoli, ma si fonda sul supporto di tutte le articolazioni dello Stormo: la nostra capacità operativa d’élite è possibile solo grazie a chi continua a operare quotidianamente in patria per garantire lo sforzo logistico e operativo necessario a sostenere ogni nostra missione. Il futuro della Forza Armata – ha concluso – passa inevitabilmente attraverso una strategia di investimenti mirati, che partano innanzitutto dal capitale umano e da un rigoroso percorso formativo e di selezione”. Il 9° Stormo, equipaggiato con assetti HH-101A e integrato dagli operatori S.T.O.S. (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali), assicura la condotta di Operazioni Aeree Speciali e di ricerca e recupero in territori ostili. Il Reparto garantisce inoltre l’evacuazione sanitaria d’emergenza (MEDEVAC) e concorre alla sicurezza dei rischieramenti esteri e alla protezione di grandi eventi in ambito nazionale. Posto alle dipendenze della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali, lo Stormo fa capo al Comando della Squadra Aerea-1ª Regione Aerea di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA FAA INTERVIENE PER PROTEGGERE LE INFRASTRUTTURE CRITICHE DAI DRONI – La FAA informa: “I gestori di determinate infrastrutture critiche potrebbero chiedere alla Federal Aviation Administration (FAA) di limitare le operazioni dei droni nelle loro vicinanze per motivi di sicurezza, in base a una proposta di regolamento pubblicata dalla FAA il 5 maggio 2026”. “Questo regolamento è fondamentale per garantire che le infrastrutture critiche americane rimangano sicure”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “È uno strumento prezioso per aiutare le forze dell’ordine a impedire l’accesso a siti sensibili”. “Il regolamento stabilirebbe due tipi di restrizioni: una Standard Unmanned Aircraft Flight Restriction (UAFR) e una Special UAFR. Sedici settori sarebbero soggetti a restrizioni, tra cui la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia; i sistemi di trasporto; gli impianti chimici; l’acqua e le acque reflue; le dighe; l’agricoltura e l’industria alimentare. L’area soggetta a restrizioni avrebbe confini orizzontali e verticali chiaramente definiti. I trasgressori potrebbero incorrere in sanzioni civili o penali. La norma affronterebbe anche una disposizione del FAA Extension, Safety and Security Act del 2016. Il periodo per la presentazione di commenti sulla proposta di norma si concluderà il 6 luglio 2026”, conclude la FAA.

EMIRATES E DNATA RICICLANO E DONANO OLTRE 400 PASSEGGINI A ORGANIZZAZIONI NON PROFIT LOCALI – Emirates informa: “Nello spirito di collaborazione e attenzione per la comunità, Emirates Airport Services, Emirates Engineering, dnata4good e diverse organizzazioni non profit locali si sono unite per donare 430 passeggini a bambini bisognosi. Con una iniziativa a favore della comunità, il team di Emirates Airport Services ha trasportato gli spare airport strollers presso la struttura di Emirates Engineering, dove il team si è occupato del loro riciclo. Successivamente, l’iniziativa di dnata, dnata4good, promossa dai dipendenti, è intervenuta per individuare diverse organizzazioni locali a cui consegnarli, tra cui Hope Amel UAE, Senses e Al Noor. Ogni organizzazione ha espresso la propria gratitudine e ha condiviso un diverso progetto per l’utilizzo dei passeggini, dalla donazione a madri single in difficoltà, al trasporto di emergenza per gli studenti, fino all’utilizzo in gite e uscite scolastiche. I passeggini rossi Emirates, immediatamente riconoscibili, fanno parte dell’approccio di Emirates pensato per le famiglie e sono disponibili gratuitamente presso l’hub dedicato di Emirates presso il Dubai International Airport (DXB). Le famiglie in transito al Terminal 3 possono prendere in prestito un passeggino da un apposito stand e utilizzarlo per rendere più agevole il loro viaggio, dal check-in all’imbarco e all’arrivo a Dubai. Per aiutare i genitori a muoversi in aeroporto con maggiore facilità e comfort, i passeggini vengono regolarmente igienizzati e sono ideali per neonati, bambini piccoli e bambini con esigenze di mobilità ridotta, durante le lunghe passeggiate tra i gate o le visite alle lounge. Nel dicembre 2025, Emirates ha acquistato 1.000 nuovi passeggini per i propri clienti e ha accantonato 430 modelli più vecchi per il riciclo. Il team di ingegneri di Emirates, già rinomato per il riutilizzo dei tessuti dei sedili per la realizzazione di zaini scolastici per bambini in tutto il mondo, ha portato i passeggini al laboratorio di riciclo dedicato per essere trasformati in prodotti di qualità superiore. I passeggini sono di alta qualità, quindi il team ha dovuto solo apportare alcune modifiche al marchio e aggiungere la propria targhetta personalizzata realizzata con la pelle dei sedili di Business Class: ‘Donated with love by Emirates’. Il passo successivo è stato guidato dal team di dipendenti di dnata4good, un’iniziativa interna che si concentra sul volontariato nei pilastri Comunità, Ambiente e Benessere. dnata4good ha individuato e contattato 3 meritevoli organizzazioni locali che avrebbero potuto beneficiare dei passeggini: Hope Amel UAE, Al Noor e Senses, e ha organizzato la consegna. Successivamente, il team di Emirates Airport Services ha portato i passeggini in una struttura specializzata per avviare un accurato processo di pulizia e sanificazione, in modo che fossero pronti ad accogliere i nuovi passeggeri”. “Hope-Amel UAE è un’iniziativa umanitaria con sede a Dubai, nata nel 2020 con una missione semplice ma potente: sostenere madri e famiglie bisognose negli Emirati Arabi Uniti, diffondendo speranza attraverso la gentilezza e azioni a favore della comunità. Senses Residential and Day Care for Special Needs è un’organizzazione no-profit con sede a Dubai, dedicata a dare potere a bambini e giovani adulti attraverso assistenza personalizzata, istruzione e sviluppo di competenze per la vita. Al Noor Rehabilitation & Welfare Association for People of Determination è un’organizzazione no-profit di lunga data a Dubai, dedicata a dare potere alle persone con disabilità e agli individui con bisogni speciali attraverso l’istruzione, la terapia, la formazione professionale e un’assistenza completa”. conclude Emirates.

JETBLUE PREMIATA DA JDPOWER PER LA ‘FIRST/BUSINESS CLASS CUSTOMER SATISFACTION’ – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato di essere stata classificata come top airline for first/business class customer satisfaction nel JD Power 2026 North America Airline Satisfaction StudySM. Il riconoscimento sottolinea la continua forza dell’esperienza premium Mint® di JetBlue, che ha contribuito a ridefinire il volo in business class con comfort ricercato, servizio ineguagliabile e un valore eccezionale. Il premio evidenzia il successo di JetBlue, che continua a investire nei prodotti e nelle esperienze più apprezzati dai clienti. Dal suo pluripremiato servizio Mint, disponibile su alcune rotte a lungo raggio, all’offerta premium ampliata per l’intero viaggio, JetBlue continua a concentrarsi sull’offrire il servizio attento, il comfort e il valore che da sempre contraddistinguono la compagnia aerea”. “Questo riconoscimento conferma ciò che i nostri clienti già sanno: il servizio offerto quotidianamente dai nostri equipaggi distingue davvero JetBlue dalla concorrenza”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Mint ha rivoluzionato il concetto di viaggio premium, offrendo un’esperienza migliore a un prezzo più vantaggioso, e siamo entusiasti di continuare a sfruttare questo slancio. Mentre continuiamo a sviluppare la nostra offerta premium, incluso il lancio a breve della nostra nuova first-class experience sui voli domestici, restiamo concentrati nell’offrire ai clienti sempre più motivi per scegliere JetBlue”.

LOCKHEED MARTIN OSPITA L’INAUGURAL AI FIGHT CLUB™ EVENT – Lockheed Martin informa: “In un evento unico nel suo genere, Lockheed Martin ha ospitato due aziende con soluzioni innovative di intelligenza artificiale in occasione dell’evento inaugurale AI Fight Club™: un ambiente sintetico su larga scala, pronto per l’AI, all’avanguardia nell’ambito dell’AI per la sicurezza nazionale. L’ambiente collaborativo dell’AI Fight Club rende possibile un AI agent testing all’interno di una simulazione globale su larga scala, per garantire che l’AI sia pronta per la realtà senza esserne limitata. Presso il “Lighthouse” del Lockheed Martin Center for Innovation in Virginia, il Lockheed Martin AI Center (LAIC) e Skunk Works® hanno collaborato con i team di Ansys Government Initiatives (AGI) e ATG per eseguire una serie di scenari virtuali di missioni aeree”. “Gli agenti hanno dimostrato un potenziale eccezionale nel soddisfare i rigorosi standard”, ha affermato Irene Helley, vice president of applied AI at Lockheed Martin. “Tutto ciò che abbiamo appreso insieme durante l’AI Fight Club sarà fondamentale per lo sviluppo di futuri AI Systems a supporto delle forze armate”.

TURKISH AIRLINES RINNOVA LA SPONSORIZZAZIONE DI CORRI CATANIA PER IL 2026 – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi al mondo, annuncia il rinnovo della propria sponsorizzazione di Corri Catania 2026, uno degli eventi sportivi più rappresentativi e partecipati della Sicilia. La 18° edizione si terrà domenica 10 maggio 2026 e, come ogni anno, coinvolgerà migliaia di partecipanti in una giornata all’insegna del movimento, della solidarietà e della condivisione nel cuore della città. Più che una semplice corsa, Corri Catania è una manifestazione non competitiva di cinque chilometri, aperta a tutti e pensata per essere pienamente inclusiva, accogliendo persone di ogni età e abilità. Parte integrante dell’identità cittadina, l’evento incarna i valori del benessere e della coesione sociale, riassunti nell’ormai storico slogan “Catania corre per Catania”. Il percorso prende il via da Piazza Università e si snoda attraverso alcune delle vie e dei luoghi più iconici della città, con arrivo in Piazza Duomo. A ciascun partecipante vengono consegnati la T-shirt ufficiale e il pettorale dell’evento, simboli della partecipazione e del contributo all’iniziativa solidale di quest’anno. Nei giorni precedenti la manifestazione, dal 7 al 10 maggio, Piazza Università ospiterà il Corri Catania Village, uno spazio dinamico e coinvolgente animato da attività sportive, musica, laboratori creativi, intrattenimento per famiglie e iniziative dedicate al benessere. Il Village rappresenta un momento di aggregazione per tutta la comunità, contribuendo a creare un’atmosfera festosa in vista della giornata della corsa. Attraverso la partnership con Corri Catania 2026, Turkish Airlines rafforza il proprio impegno a favore di iniziative che promuovono lo sport, l’inclusione e la partecipazione collettiva. La sponsorizzazione riflette la convinzione della compagnia di bandiera nel potere dello sport e delle esperienze condivise come strumenti per unire le comunità e creare connessioni oltre ogni confine”.

CENTRO NAZIONALE HPC: IL CONTRIBUTO DI LEONARDO AL PROGETTO – Leonardo informa: “È stato completato il progetto del Centro Nazionale in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing. L’iniziativa, che ha visto il contributo di Leonardo, è stata l’occasione per mettere a sistema competenze industriali e ricerca accademica, favorendo lo sviluppo di soluzioni avanzate nel campo del calcolo ad alte prestazioni, simulazione e analisi dei dati. Organizzato secondo il modello Hub & Spoke, il Centro Nazionale HPC ha coinvolto eccellenze scientifiche e industriali in 11 ambiti strategici, affrontando tematiche che spaziano dal supercalcolo al quantum computing, fino alle smart cities e alla gestione delle emergenze. In questo contesto, Leonardo ha avuto un ruolo attivo nello sviluppo tecnologico e nella governance, contribuendo anche al coordinamento tra industria e mondo accademico attraverso l’Industrial Advisory Board, organo consultivo che riunisce rappresentanti dell’industria con il compito di indirizzare le attività del Centro verso le esigenze applicative e industriali. Il contributo del Gruppo ha coperto in modo trasversale diversi ambiti tecnologici e applicativi, con un forte orientamento all’integrazione tra infrastrutture HPC, dati e algoritmi avanzati. Nel complesso, le attività hanno rafforzato le capacità infrastrutturali e di calcolo ad alte prestazioni, attraverso l’adozione di soluzioni cloud e sistemi di calcolo avanzati a supporto della ricerca e dello sviluppo. Un altro asse centrale ha riguardato la gestione e l’analisi di grandi moli di dati eterogenei, con la realizzazione di architetture data-driven per applicazioni spaziali, di osservazione del territorio e di monitoraggio di scenari complessi, anche in tempo reale tramite sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) e algoritmi di intelligenza artificiale. In parallelo, sono stati sviluppati modelli e metodologie avanzate per la simulazione e la comprensione di fenomeni fisici e ingegneristici complessi, sfruttando le potenzialità del calcolo HPC per aumentare accuratezza e capacità predittiva. Infine, un’area di esplorazione strategica ha riguardato il quantum computing, con studi su problemi di ottimizzazione e sulla risoluzione di equazioni differenziali, con l’obiettivo di valutare nuove opportunità rispetto ai paradigmi di calcolo tradizionali. Nel loro insieme, queste attività delineano un contributo focalizzato su tecnologie abilitanti e casi d’uso concreti, con impatto su domini spaziali, industriali, ambientali e di sicurezza”.

RAYTHEON RICEVE UN ORDINE PER GLI SHARPSIGHTTM RADAR – Raytheon informa: “Raytheon, società del gruppo RTX, si è aggiudicata un contratto da Blue Raven per la produzione di 120 radar SharpSight™. Si tratta del più grande ordine singolo fino ad oggi per il nuovo sistema e un passo fondamentale per ampliarne la disponibilità ai clienti di tutto il mondo. SharpSight è un multi-domain surveillance radar indipendente dalla piattaforma, progettato per piattaforme con e senza equipaggio, che consente missioni critiche. In base al contratto, Raytheon si occuperà della produzione e della manutenzione del radar, mentre Blue Raven, precedentemente nota come Crestwood Technology Group, si concentrerà sulla rivendita e distribuzione a livello globale. Insieme, le due aziende forniranno agli operatori un accesso più rapido ed economico a capacità di sorveglianza avanzate in un mercato internazionale altamente competitivo”. “Questo contratto è un chiaro segnale della forte domanda globale per SharpSight e per le capacità di sorveglianza avanzate che offre”, ha dichiarato Dan Theisen, president of Advanced Products and Solutions at Raytheon. “Collaborando con Blue Raven, rendiamo più semplice ed economico per i clienti implementare questa capacità su scala adeguata alla loro missione, che si tratti di una piccola flotta o di un’implementazione aziendale più ampia”. “Siamo entusiasti di collaborare con Raytheon su SharpSight, per espandere il suo mercato su una gamma più ampia di piattaforme, flotte e profili di missione”, ha dichiarato Paul Elefonte, Chief Growth Officer, Blue Raven. “Questa collaborazione contribuirà a migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di consegna e mantenere la stabilità dei prezzi, creando un percorso più solido per l’implementazione su larga scala di questa capacità avanzata”.

SWISS: DIVERSIONE AD ALMATY PER UN A350 SULLA ROTTA DA SEOUL A ZURIGO – SWISS informa: “Il volo SWISS LX123 (HB-IFB, Airbus A350) da Seoul a Zurigo è stato costretto a effettuare un atterraggio non previsto ad Almaty, Kazakistan, oggi, mercoledì 6 maggio. L’atterraggio ad Almaty si è reso necessario a causa di un’emergenza medica che ha coinvolto il copilota. Fortunatamente, a bordo erano presenti tre medici che hanno potuto prestare assistenza al pilota. Anche su consiglio dei medici, l’equipaggio ha deciso di dirottare il volo ad Almaty affinché il pilota potesse ricevere le cure mediche necessarie il più rapidamente possibile. A bordo del volo c’erano 227 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Il copilota, in preda al malore, è stato immediatamente trasportato in ospedale accompagnato da un altro membro dell’equipaggio. I passeggeri e i restanti membri dell’equipaggio sono alloggiati in hotel ad Almaty. Un ulteriore pilota si recherà ad Almaty oggi stesso. Nonostante l’emergenza medica che ha coinvolto il loro collega, sono ancora presenti altri due piloti con l’equipaggio attuale, ma il volo non può proseguire oggi per motivi normativi e di sicurezza. Entrambi i colleghi sono comandanti e i ruoli e le posizioni in cockpit sono chiaramente definiti. Alcune procedure, azioni e processi devono essere regolarmente addestrati e praticati per la rispettiva posizione, al fine di garantirne l’esecuzione in sicurezza in situazioni critiche. Per questo motivo, la prosecuzione del volo richiede un pilota specificamente qualificato per operare dal sedile del copilota. Inoltre, è necessario rispettare sempre i tempi massimi di servizio previsti dalla legge. Anche se l’equipaggio di cabina fosse stato in grado di proseguire il volo, tali limiti sarebbero stati superati a causa dello scalo non programmato, rendendo impossibile il volo per Zurigo. Comprendiamo perfettamente che l’atterraggio non programmato ad Almaty e la conseguente permanenza in loco stiano causando disagi ai nostri passeggeri e influenzando i loro piani di viaggio. Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente. Allo stesso tempo, chiediamo gentilmente comprensione, poiché la salute e il benessere del nostro collega sono la nostra massima priorità in questa situazione. I nostri team stanno facendo tutto il possibile per supportare tutte le persone colpite da questa situazione straordinaria. Stanno informando proattivamente i nostri passeggeri sui prossimi passi. Una volta arrivato il pilota aggiuntivo e completato il periodo di riposo previsto dalla legge per l’equipaggio, il volo proseguirà per Zurigo. Al momento, prevediamo che il volo partirà da Almaty alle 1:45 ora locale nella notte tra giovedì e venerdì, con arrivo a Zurigo previsto per la mattina di venerdì 8 maggio alle 6:30”.

SWISS: RETO FRANCIONI CON SI RICANDIDERA’ ALLA CARICA DI CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS – SWISS informa: “Ci saranno dei cambiamenti nel Board of Directors of Swiss International Air Lines (SWISS). Il Dr. Reto Francioni, Chairman of the Board of Directors of SWISS dal 2016, ha comunicato alla compagnia, durante l’assemblea, la sua decisione di non candidarsi per la rielezione. La compagnia ha accolto la sua decisione con rammarico e rispetto. Il mandato di Francioni terminerà al termine dell’Assemblea Generale Annuale nell’estate del 2026”. Reto Francioni dichiara: “Dopo dieci anni come Chairman di questa grande compagnia, importante non solo per la Svizzera, è giunto il momento di cedere la guida del Board of Directors ad altre persone. Gli ultimi dieci anni sono stati un periodo intenso, soprattutto durante i difficili anni della pandemia. Desidero ringraziare fin da ora tutti i dipendenti di SWISS per il loro straordinario e grande impegno. È stato un piacere lavorare con tante personalità di spicco, in particolare con i CEO che si sono succeduti durante il mio mandato e con i miei colleghi del Board of Directors of SWISS, per i quali nutro grande rispetto e amicizia”. Carsten Spohr, CEO di Lufthansa Group, ha dichiarato: “SWISS è una parte importante di Lufthansa Group e contribuisce in modo significativo al successo dell’intero Gruppo. Per questo motivo stiamo investendo più che mai nella sua flotta moderna e nella sua eccezionale offerta premium ‘SWISS Senses’. Reto Francioni ha dato un contributo sostanziale a questo sviluppo di successo nel suo ruolo di Chairman of the Board of Directors. Ha inoltre svolto un ruolo chiave nel garantire che SWISS superasse al meglio il difficile periodo della pandemia. Anche per questo merita il nostro più sentito ringraziamento e riconoscimento”. “Dieter Vranckx assumerà la guida del Board of Directors. Vranckx è attualmente Vice Chairman of the Board of Directors e member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, dove è responsabile per Global Markets and Commercial Steering, nonché per Customer Experience and Group Brand Managemen. È stato CEO di SWISS dal 2021 alla metà del 2024”, conclude SWISS.

GRUPPO SAVE: PRESENTATO IL KEY ENERGY BUILDER – Prende concretezza il progetto sperimentale “Padova Sandbox” avviato a marzo 2025 all’aeroporto di Padova, che prevede l’utilizzo di droni a idrogeno per il trasferimento di merci sanitarie, in un processo sostenibile che comprende produzione, stoccaggio ed erogazione del vettore energetico. L’attività, che è espressione dell’accordo di collaborazione per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata (Advanced Air Mobility) siglato da ENAC, Regione Veneto e Gruppo SAVE a maggio 2024, fa capo per la parte tecnologica ed operativa a H2G, divisione del Gruppo H2C specializzata nello studio, progettazione e sviluppo di soluzioni nel settore dell’idrogeno verde. La giornata odierna segna di fatto il completamento di un percorso preliminare del progetto Sandbox che ha portato alla sperimentazione a terra del KEB (Key Energy Builder), un sistema compatto di produzione, stoccaggio ed erogazione di idrogeno verde alimentato da energia rinnovabile, che servirà per alimentare i droni e i mezzi cargo a terra nel Sandbox sperimentale all’aeroporto di Padova. Un test propedeutico quindi, realizzato a Osnago, in provincia di Lecco, presso la sede dell’azienda Milani S.p.A., produttrice dell’impianto con il contributo di DBA Group. Il Key Energy Builder, che produce, stocca ed eroga idrogeno verde a 350 bar, è alloggiato in un container che presenta un ingombro superficiale di 22 mq. Attraverso un processo di elettrolisi e quindi mediante l’utilizzo di acqua ed energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, il KEB produce dai 5 ai 30 kg/giorno di idrogeno verde. Lo stoccaggio è sicuro ed efficiente grazie all’utilizzo di idruri metallici. In questa sperimentazione preliminare, il KEB è stato utilizzato per l’alimentazione con idrogeno verde di un carrello elevatore di Toyota Material Handling Italia. Successivamente, a Padova, dove l’elettrolisi sarà generata da pannelli solari, il KEB alimenterà i droni finalizzati al trasporto di materiale sanitario, medicinali e sostanze biologiche urgenti. Corrado Fischer, Direttore Operativo del Gruppo SAVE: “Siamo molto soddisfatti per il lavoro che stiamo portando avanti con H2C e le altre aziende coinvolte, nel rispetto di una tempistica che, all’interno di questo programma sperimentale, porterà al primo volo di un drone ad idrogeno verde il prossimo autunno. Una volta testato, il progetto Sandbox potrà essere adottato da molte realtà, trovando applicazione anche all’aeroporto di Venezia, il cui nuovo Masterplan prevede anche la realizzazione di due vertiporti”.