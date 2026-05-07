Aeroporto di Genova: l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio di Esercizio 2025

L’Assemblea dei Soci di Aeroporto di Genova S.p.A., riunitosi nel pomeriggio di ieri, 6 maggio 2026, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio 2025.

“Come già comunicato in data 1° aprile 2026, il 2025 si è chiuso con 25,3 milioni di euro di ricavi totali, contro i 23,1 milioni di euro del 2024 e i costi totali si sono assestati sulla quota di 24,9 milioni di euro rispetto ai 22,5 milioni di euro del 2024, a causa, principalmente, dell’incremento delle attività di marketing support per la crescita del traffico passeggeri e degli investimenti relativi all’entrata in esercizio della nuova ala est del terminal.

Una gestione attenta delle attività core e accessorie, con azioni di efficientamento e un rafforzamento dell’attività commerciale, ha consentito di mantenere risultati economici positivi per il secondo anno consecutivo, a conferma della qualità del percorso di rilancio intrapreso dall’aeroporto e dalla ritrovata sostenibilità economico finanziaria.

L’EBITDA si è attestato a 1,5 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2024) e l’utile netto, anch’esso positivo, ha raggiunto i 105.450 euro (255.255 euro del 2024). La lieve flessione della marginalità è dovuta ai significativi investimenti realizzati nel corso del 2025, volti ad assicurare il rafforzamento infrastrutturale e la crescita dello scalo”, afferma l’Aeroporto di Genova.

“Il “Colombo” continua a crescere: nel primo quadrimestre del 2026 oltre 465mila passeggeri movimentati (+17,9% sul 2025)

Sul fronte del traffico passeggeri, dopo il record storico di 1,577 milioni di passeggeri movimentati registrato a fine 2025 e il positivo andamento del primo trimestre 2026 (+19,9% sul 2025), non si arresta la crescita anche nel mese di aprile, chiuso con 159.105 passeggeri (+14% sul 2025) e 1.638 movimenti voli (+ 15% sul 2025).

Numeri che portano a 465mila i passeggeri movimentati dal Colombo nel primo quadrimestre 2026, in crescita del +17,9% sul medesimo periodo dello scorso anno. Nel dettaglio, nei primi quattro mesi del 2026 il traffico nazionale di linea è cresciuto del 12,3% rispetto al 2025 mentre quello internazionale è aumentato del 24,6%.

Alla crescita hanno contribuito, in particolare, l’inserimento delle nuove tratte di Volotea (Madrid), Wizz Air (Cracovia e Varsavia) e Aeroitalia (Roma) e l’incremento della capacità di Volotea (Napoli e Parigi Orly)“, prosegue l’Aeroporto di Genova.

“L’andamento particolarmente positivo del traffico passeggeri registrato nel primo quadrimestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita dell’aeroporto di Genova che, per il venticinquesimo mese consecutivo, consolida il proprio volume di traffico”, afferma Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova. “Il Colombo continua a rafforzare il proprio ruolo strategico nella geografia terminalistica aeroportuale nazionale. L’aumento dei passeggeri, in particolare sul traffico estero, dimostra come lo scalo stia diventando sempre più attrattivo grazie all’ampliamento del network di collegamenti. L’introduzione di nuove rotte e il potenziamento di collegamenti già attivi rappresentano non solo un’opportunità per i viaggiatori, ma anche un importante volano per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio. Continueremo a lavorare per consolidare questi risultati, migliorando l’esperienza dei passeggeri e rafforzando la competitività dello scalo, consapevoli di operare in uno scenario divenuto oggi assai complesso e dove i cambiamenti possono essere repentini a causa delle tensioni geopolitiche internazionali”.

“Genova City Airport ha all’attivo 30 rotte operate da 10 compagnie che collegano Genova a 25 destinazioni in 12 paesi europei (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Salerno e Roma Fiumicino, Amsterdam, Barcellona, Bucarest, Budapest, Bruxelles Charleroi, Copenhagen, Cracovia, Londra Stansted, Madrid, Manchester, Monaco, Parigi Orly, Tirana e Varsavia). Al momento sono in corso importanti investimenti – da parte o a beneficio dell’aeroporto – che entro il 2026 porteranno l’aerostazione a rinnovarsi interamente offrendo ai viaggiatori servizi “best in class” e nuove modalità di collegamento con il centro città, in particolare a beneficio dei flussi turistici verso Genova e la Liguria“, conclude l’Aeroporto di Genova.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova)