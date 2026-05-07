Singapore Airlines sceglie Starlink per offrire Wi-Fi a bordo ad alta velocità

I passeggeri di Singapore Airlines (SIA) potranno usufruire di un’esperienza Wi-Fi di bordo migliorata a partire dal primo trimestre del 2027, grazie all’introduzione progressiva del servizio di connessione a banda larga basato su satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) di Starlink sugli Airbus A350-900 long-haul (LH), A350-900 ultra-long-range (ULR) e sugli A380.

“Con oltre 10.000 satelliti lanciati in orbita terrestre bassa, Starlink è in grado di fornire connettività multi-gigabit agli aeromobili tramite il proprio Aero Terminal, in grado di supportare fino a 1 Gbps per antenna. Ciò significa che i passeggeri di tutte le classi di viaggio potranno usufruire di una connettività più veloce, fluida e senza interruzioni dal decollo all’atterraggio, per attività come lo streaming video, la condivisione di contenuti sui social media, il gaming e l’invio di file di grandi dimensioni.

I passeggeri di Suites, First Class e Business Class e i membri del Club PPS, così come gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy ed Economy Class continueranno a usufruire del Wi-Fi illimitato e gratuito di SIA a bordo degli aeromobili abilitati a Starlink“, afferma Singapore Airlines.

Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Una connessione veloce e senza interruzioni è oggi una parte essenziale dell’esperienza di viaggio. Singapore Airlines offre già il servizio Wi-Fi gratuito più completo al mondo su tutta la propria flotta. Starlink porterà l’esperienza a un livello superiore, fornendo connettività ad alta velocità di nuova generazione, in modo da consentire ai passeggeri di rimanere connessi ed essere produttivi durante tutto il viaggio, con un’esperienza più fluida e senza interruzioni dal decollo all’atterraggio”.

Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales, SpaceX, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare Starlink a bordo di Singapore Airlines. Sia i passeggeri che l’equipaggio potranno presto usufruire di una connettività a bassa latenza e senza interruzioni durante il viaggio. Sulle tratte a lungo e a lunghissimo raggio, Starlink sta ridefinendo ciò che è possibile per chi viaggia per turismo o per lavoro, rendendo ogni volo più piacevole e infinitamente più connesso”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)