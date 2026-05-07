Wizz Air: un anno di “Flying Towards Net Zero”

Wizz Air informa: “A un anno dalla pubblicazione della propria ambiziosa roadmap Flying Towards Net Zero, Wizz Air condivide oggi i risultati di un’indagine non rappresentativa condotta tra i passeggeri, volta ad analizzare atteggiamenti e percezioni nei confronti del trasporto aereo, del cambiamento climatico e del percorso di transizione del settore.

L’aviazione continua a garantire una mobilità essenziale e a sostenere lo sviluppo economico in Europa. Il comparto supporta circa 86,5 milioni di posti di lavoro a livello globale e contribuisce per circa il 3,9% al PIL mondiale, sostenendo turismo, commercio e crescita regionale. Nel percorso verso la decarbonizzazione di lungo periodo, mantenere l’accesso alla mobilità riducendo al contempo le emissioni resta una sfida centrale.

La comprensione pubblica del contesto climatico dell’aviazione rimane disomogenea, rafforzando la necessità di un dialogo accurato e basato sui fatti. Gli intervistati hanno stimato la quota delle emissioni globali di CO2 attribuibile all’aviazione al 20,9%, rispetto alle stime attuali di circa il 2,5%. Sebbene le emissioni del settore siano reali e debbano essere ridotte, questo dato evidenzia l’importanza di fornire un contesto più chiaro sia sull’impatto dell’aviazione sia sui percorsi di transizione”.

“La domanda di trasporto aereo continua a essere trainata da esigenze strutturali e sociali. La frequenza dei voli tra gli intervistati resta elevata: il 40% vola da tre a cinque volte l’anno e il 35% sei volte o più. Allo stesso tempo, il 69% dichiara di non aver modificato la propria frequenza di volo in relazione alle considerazioni climatiche, riflettendo l’influenza di fattori quali geografia, accessibilità economica, lavoro ed elementi macroeconomici, e sottolineando al contempo l’importanza di ridurre le emissioni senza limitare la mobilità.

La consapevolezza del percorso di decarbonizzazione di lungo periodo dell’aviazione è ancora in fase di sviluppo. Oltre il 56% degli intervistati non era a conoscenza dell’obiettivo Net Zero al 2050 del settore, e solo il 24% ne era consapevole comprendendone anche le implicazioni pratiche. Anche la conoscenza del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) resta limitata: il 73% non ha familiarità con il concetto, nonostante l’entrata in vigore, da gennaio 2025, di iniziative come ReFuelEU Aviation e il mandato SAF del Regno Unito.

Questi risultati riflettono la complessità e la natura di filiera della decarbonizzazione dell’aviazione. Molte delle misure più incisive per la riduzione delle emissioni, tra cui il rinnovo della flotta, i miglioramenti dell’efficienza operativa e la transizione dei carburanti, non sono immediatamente visibili ai passeggeri. Con il progredire della transizione, una comunicazione chiara, trasparente e accessibile resta un fattore chiave per favorire comprensione e fiducia.

Nell’ultimo anno, Wizz Air si è concentrata sul conseguimento di progressi concreti nelle aree in cui le compagnie aeree possono esercitare il maggiore impatto. La flotta della compagnia è oggi composta per il 75% da aeromobili Airbus A320neo e A321neo, dotati di tecnologie di nuova generazione progettate per garantire una maggiore efficienza nei consumi rispetto alle precedenti generazioni di velivoli. La modernizzazione della flotta, insieme a misure di efficienza operativa su tutta la rete, continua a rappresentare un pilastro fondamentale dell’approccio della compagnia alla riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2.

Wizz Air promuove inoltre l’utilizzo di carburanti alternativi in linea con la normativa vigente. La compagnia è pienamente conforme ai requisiti applicabili in materia di SAF (Sustainable Aviation Fuel), che attualmente rappresenta circa il 2% del consumo totale di carburante, garantendo la preparazione operativa all’impiego di combustibili alternativi man mano che la disponibilità aumenterà. L’espansione dell’uso del SAF richiederà una collaborazione continua tra produttori di carburante, costruttori aeronautici, aeroporti e policymakers”, prosegue Wizz Air.

“Grazie alla sua flotta giovane e a un modello operativo orientato all’efficienza, Wizz Air continua a distinguersi in termini di intensità delle emissioni. La compagnia si colloca tra i vettori europei con le più basse emissioni di CO2 per passeggero-chilometro, registrando 50,6 g di CO2 per passeggero-chilometro di ricavo negli ultimi 12 mesi.

I progressi dipendono dalla collaborazione lungo l’intera catena del valore dell’aviazione. Oltre alla flotta e al carburante, Wizz Air collabora con partner come Gen Phoenix, che supporta l’uso di materiali di cabina riciclati e circolari, e Geven, focalizzata su soluzioni di seduta leggere che migliorano l’efficienza. Investimenti come Firefly Green Fuels contribuiscono ad accelerare lo sviluppo dei carburanti sostenibili per l’aviazione lungo l’intera filiera.

La sostenibilità è stata inoltre integrata in modo più ampio nel coinvolgimento dei clienti attraverso il lancio dell’iniziativa Customer First Compass di Wizz Air, che incorpora le considerazioni climatiche insieme a accessibilità economica, affidabilità operativa ed esperienza del cliente, riflettendo l’approccio della compagnia alla trasparenza nel progresso della propria roadmap verso il Net Zero”, continua Wizz Air.

“A un anno dal lancio della nostra ambiziosa roadmap Flying Towards Net Zero, il nostro impegno si è concentrato concretamente sull’esecuzione”, ha dichiarato Dorottya Durucsko, Head of Sustainability and Government Affairs di Wizz Air. “Abbiamo continuato a investire nel rinnovo della flotta, con il 75% dei nostri aeromobili che ora opera con tecnologia neo; stiamo adottando carburanti sostenibili per l’aviazione in linea con i nuovi obblighi normativi e applichiamo misure di efficienza dei consumi ove possibile, raggiungendo negli ultimi 12 mesi un’intensità di emissioni pari a 50,6 grammi di CO2 per passeggero-chilometro. Tuttavia, l’aviazione non può decarbonizzarsi isolatamente. I progressi concreti dipendono dall’avanzamento congiunto dell’intera filiera del settore. Con l’espansione delle soluzioni, una comunicazione chiara e trasparente resta fondamentale, mentre l’aviazione continua a garantire una mobilità essenziale”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)