AirAsia ordina 150 Airbus A220 equipaggiati con motori Pratt & Whitney GTF

AirAsia X (AirAsia) ha ordinato 150 Airbus A220 (leggi anche qui) equipaggiati con motori Pratt & Whitney GTF™, con le prime consegne previste a partire dal 2028. Pratt & Whitney, società di RTX, fornirà ad AirAsia la manutenzione dei motori tramite un 12-year EngineWise® Comprehensive service agreement.

“Oggi segnamo un traguardo importante, in quanto diamo il benvenuto ad AirAsia come nuovo cliente della GTF family”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines, Pratt & Whitney. “Questo ordine riflette la fiducia della compagnia aerea nel motore GTF, nella sua impareggiabile fuel efficiency e nella ridotta rumorosità. Costituisce una solida base per una partnership che sosterrà la crescita di AirAsia negli anni a venire”.

“AirAsia ha dedicato oltre vent’anni a rendere il mondo più piccolo. Abbiamo trasformato la Malesia nel world’s top low-cost carrier hub e abbiamo reso accessibili i viaggi aerei a milioni di persone in tutta l’Asia che non avevano mai volato prima. Questo aereo ci offre la possibilità di costruire la rete più ampia e densa, rappresentando uno strumento fondamentale per l’efficienza. La sua autonomia fino a sette ore, grazie ai motori GTF, apre a possibilità completamente nuove e ci consente di adeguare la capacità alla domanda, offrendo ai nostri passeggeri la flessibilità di volare quando desiderano grazie a una maggiore frequenza dei voli. Abbiamo democratizzato i viaggi in Asia aprendo rotte prima impensabili e ora lo faremo per il resto del mondo”, ha dichiarato Bo Lingam, Group CEO of AirAsia X.

“La AirAsia A220 fleet si unirà agli oltre 2.700 aeromobili con motori GTF operati a livello globale da più di 90 clienti. La flotta GTF ha totalizzato 50 milioni di ore di volo, trasportato 1,9 miliardi di passeggeri e consentito un risparmio di carburante di 3 miliardi di galloni da quando è entrata in servizio dieci anni fa.

Pratt & Whitney ha ricevuto finora oltre 13.000 ordini e impegni per il motore GTF, a testimonianza della forte domanda di mercato per i suoi vantaggi. Essendo il motore più efficiente per il single aisle market, il GTF offre un consumo di carburante inferiore del 20% e un’impronta acustica inferiore del 75% rispetto alla generazione precedente di motori”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)