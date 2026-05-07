News Brevi – 07.05.2026

DRONI A IDROGENO: NUOVI SVILUPPI PER IL PROGETTO “PADOVA SANDBOX” – L’Enac informa: “Enac per la mobilità aerea sostenibile: il progetto “Padova Sandbox”, che prevede l’utilizzo di droni a idrogeno per il trasferimento di merci sanitarie, ha ospitato ieri, a Osnago (LC), presso la sede della società Milani, una sessione di test che segna un punto di svolta per le sfide tecnologiche e regolamentari legate all’uso di vettori energetici innovativi. Il progetto sperimentale, avviato nel 2025 presso l’aeroporto di Padova, nasce dall’accordo di cooperazione per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata siglato da Enac, Regione Veneto e Gruppo SAVE. La partecipazione dell’Ente ribadisce la rilevanza della Sandbox di Padova come laboratorio all’avanguardia per la definizione dei futuri standard di sicurezza e per l’innovazione del trasporto aereo. Presente alla dimostrazione il team multidisciplinare di Enac, composto dagli Ingg. Catalano, Poleggi, Autunno, Terenziani e dal Col. Levante. Nel corso dell’evento sono state mostrate le funzionalità del primo KEB (Key Energy Builder) per la produzione, stoccaggio ed erogazione di idrogeno verde, realizzato da H2C S.p.A., società specializzata nello studio, progettazione e sviluppo di applicazioni in tale ambito. Il focus della giornata è stata la dimostrazione operativa da parte di H2G, divisione del Gruppo H2C, che ha dato prova tangibile dell’efficacia di questa tecnologia, effettuando con successo la ricarica a idrogeno di un mezzo operativo logistico. La dimostrazione della capacità e della prontezza dei sistemi di rifornimento per i mezzi logistici rappresenta infatti un passo fondamentale per l’integrazione dell’idrogeno nelle attività operative reali, non solo in aeroporto e non solo per i mezzi a pilotaggio remoto. Relativamente ai droni, ai vantaggi ambientali si sommano, inoltre, quelli operativi: il rifornimento in soli 5 minuti, l’autonomia estesa a 100 km, un payload di 4 kg, il consumo di soli 340 gr di idrogeno verde e la velocità massima di 55 km/h danno prova del superamento di alcuni parametri che fino ad oggi avevano limitato lo sviluppo del settore”.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MAGGIO 2026 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di maggio 2026. A maggio 2026 sono state effettuate 67 consegne a 39 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 28 aerei. Consegne nel 2026 ad oggi: 181 aeromobili a 57 clienti.

L’ENAC PARTECIPA ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL PROCESSO DI RIFORMA DELLA P.A. – L’Enac informa: “Il Direttore Centrale Presidenza Enac Avv. Gianluca Lo Bianco e il Direttore Controllo Analogo Dott.ssa Elena Palma hanno partecipato alle due Giornate di studio sul processo di riforma della Pubblica Amministrazione, organizzate il 5 e 6 maggio dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Politiche e dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato. Un importante confronto tra Istituzioni, comparto accademico, magistratura contabile, ordini professionali e mondo produttivo dedicato al processo di riforma della P.A., all’attuazione del PNRR e alle sfide emergenti della governance pubblica. Nella giornata del 5 maggio, la Dott.ssa Palma è stata tra i relatori della sessione “Le nuove sfide della Pubblica Amministrazione tra Intelligenza Artificiale e nuovi modelli di Governance”, mentre il 6 maggio è intervenuto il Direttore Centrale Lo Bianco, nel panel “Sicurezza, Difesa, Sviluppo e Pubblica”, con una relazione intitolata “Il ruolo di Enac nel comparto dell’aviazione civile italiana”. Partendo dall’analisi dell’evoluzione del trasporto aereo a seguito del processo di liberalizzazione e privatizzazione avvenuto negli anni Novanta, l’Avv. Lo Bianco ha approfondito il ruolo dell’Ente nel comparto nazionale, identificando le principali sfide che il settore si trova ad affrontare in materia di riconciliazione ambientale e mobilità aerea avanzata. Nel corso dell’evento è stato presentato il volume “La Nuova Pubblica Amministrazione tra Innovazione, Governance e Opportunità del PNRR” (Aracne, 2026), a cura di Giuseppe Mongelli e Salvatore Romanazzi, che contiene un contributo elaborato dai dirigenti Enac Lo Bianco e Palma”.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 2,35 MILIONI DI PASSEGGERI AD APRILE – Ad aprile, Norwegian Group ha trasportato un totale di 2,35 milioni di passeggeri. Di questi, Norwegian ha registrato 2,02 milioni di passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 336.000. Il mese è stato caratterizzato da un’elevata puntualità per entrambe le compagnie aeree, con Norwegian che ha raggiunto un tasso di puntualità del 90,6%, il più alto registrato in un singolo mese dal 2023. “Siamo lieti di constatare che oltre 2,35 milioni di passeggeri abbiano scelto di volare con Norwegian e Widerøe ad aprile. Abbiamo aumentato la nostra capacità per la prossima stagione al fine di soddisfare la forte domanda che stiamo riscontrando in tutti i nostri mercati. Il quadro macroeconomico in cui ci troviamo rimane incerto, ma sono felice di vedere che il trend delle prenotazioni estive si mantiene solido, con un numero crescente di clienti che continua a pianificare le proprie vacanze con noi. Non prevediamo di cancellare alcun volo a causa degli attuali prezzi elevati del carburante”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità offerta (ASK) di Norwegian è aumentata del 3% rispetto ad aprile 2025, il traffico passeggeri effettivo (RPK) è aumentato del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ad aprile, Norwegian ha operato con una media di 89 aeromobili. Il load factor è stato dell’82,6%, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto all’anno scorso, a causa dell’anticipo della Pasqua. La regolarità, ovvero la percentuale di voli programmati effettivamente effettuati, è stata molto elevata, pari al 99,8%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 90,6%, con un incremento di 2,5 punti percentuali rispetto all’anno scorso. “Sono particolarmente soddisfatto dei nostri risultati operativi di questo mese. Grazie all’impegno dei nostri colleghi in tutta l’azienda, Norwegian ha registrato la migliore puntualità mensile degli ultimi tre anni. Questa attenzione all’eccellenza operativa, unita alla nostra rete attraente e alle tariffe competitive, ci pone in una posizione favorevole in vista di un’estate intensa”, ha dichiarato Geir Karlsen. La capacità (ASK) di Widerøe è invariata rispetto all’anno scorso. Il traffico passeggeri effettivo (RPK) è stato in calo del 3% rispetto ad aprile 2025. Il load factor è stato pari al 70,1%, in calo di 1,7 punti percentuali rispetto all’anno scorso. La regolarità, ovvero la percentuale di voli programmati effettivamente effettuati, è stata del 97,7%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 94,0%, in aumento di 8,5 punti percentuali rispetto all’anno scorso. “Anche ad aprile Widerøe ha registrato un elevato livello di performance operativa. Il fatto che il 94% dei nostri voli sia partito in orario è il risultato del lavoro dei nostri collaboratori, a vantaggio di tutti i nostri passeggeri”, ha dichiarato Tore Jenssen, CEO di Widerøe.

DELTA: L’ATLANTA HARTSFIELD-JACKSON INTERNATIONAL AIRPORT DI CONFERMA LO SCALO PIU’ TRAFFICATO AL MONDO – Delta informa: “Il Delta hometown hub Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) si è aggiudicato ancora una volta il titolo di aeroporto più trafficato del mondo. Le classifiche annuali dell’Airports Council International World rivelano che ATL ha servito oltre 106 milioni di passeggeri nel 2025. ATL ha detenuto il titolo di aeroporto più trafficato del mondo per 27 degli ultimi 28 anni, perdendolo solo una volta nel 2020 durante la pandemia. ATL è seguito da Dubai International Airport al secondo posto e da Tokyo Haneda Airport al terzo”. “Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per Delta”, ha dichiarato Jeff Davidman, Vice President of State and Local Government Affairs at Delta Air Lines. “Riflette la dedizione del nostro personale e il nostro impegno condiviso con i partner aeroportuali per offrire un’esperienza di altissimo livello. Non vediamo l’ora di assistere alla continua crescita dell’eredità di ATL insieme a quella di Delta”. “In quanto aeroporto più trafficato del mondo, Hartsfield-Jackson rafforza il ruolo della Georgia come leader globale per investimenti, turismo e commercio”, ha affermato il Governatore della Georgia, Brian P. Kemp. “Questo riconoscimento riflette la dedizione del personale aeroportuale e la solida partnership pubblico-privata che mantiene il nostro Stato connesso al mondo. Siamo orgogliosi delle profonde radici di Delta qui – inclusi gli oltre 37.000 dipendenti Delta che considerano la Georgia la loro casa – e del suo costante impegno a sostenere l’occupazione, le opportunità e la crescita a lungo termine in tutto il nostro Stato”. “Delta ha investito oltre 12 miliardi di dollari nella modernizzazione del suo hub network, inclusi importanti miglioramenti ad Hartsfield-Jackson Airport: dai nuovi e più moderni terminal e Sky Club, alle tecnologie innovative come il TSA PreCheck® Touchless ID, per semplificare l’esperienza di viaggio in aeroporto. Attualmente Delta offre quasi 1.000 partenze giornaliere di punta da Hartsfield-Jackson verso 207 destinazioni in tutto il mondo, di cui 61 internazionali. Delta ha sede in Georgia dal 1941 e impiega oltre 37.000 georgiani”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES INTRODUCE NUOVI VINI A BORDO – American informa: “American Airlines continua a investire nell’esperienza di volo premium con l’introduzione di nuovi vini californiani in alcune cabine premium a partire dal 13 maggio. Selezionati in base al feedback dei clienti, questi vini elevano l’esperienza culinaria a bordo e si abbinano perfettamente ai menu curati dagli chef di American. Questo lancio rappresenta la prima fase di un più ampio rinnovamento del programma vini della compagnia aerea. American Airlines ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo inflight wine program, tra cui il Global Traveler “Best North American Wines on the Wing”, più recentemente nel 2024, a testimonianza del costante impegno della compagnia aerea nel curare un’esperienza di degustazione di bevande di alta qualità. Ulteriori miglioramenti al programma enologico saranno annunciati nel corso dell’estate, mentre American continua a perfezionare l’esperienza di viaggio per i clienti premium, insieme ai miglioramenti già annunciati per la ristorazione in cabina premium, come i menu di bordo ispirati al centenario”.

AEROPORTO DI CATANIA: RICONOSCIMENTO PER LA VIP LOUNGE “ANGELO D’ARRTIGO” – L’Aeroporto di Catania informa: “Siamo felici di annunciare che la nostra VIP Lounge “Angelo D’Arrigo” è stata nominata vincitrice per l’area EMEA del premio “One to Watch” ai Priority Pass Excellence Awards 2026. Introdotta quest’anno per la prima volta, la categoria “One to Watch” riconosce le lounge che hanno apportato miglioramenti significativi all’esperienza dei viaggiatori, sulla base delle valutazioni e delle recensioni dei membri Priority Pass. Per informazioni: https://www.aeroporto.catania.it/vip-lounge“.

LE UNIFORMI IBERIA DISEGNATE DA TERESA HELBIG SONO IN MOSTRA AL MUSEO DEL TRAJE DI MADRID – Iberia informa: “Le uniformi Iberia disegnate da Teresa Helbig sono esposte nella mostra retrospettiva con cui il Museo del Traje di Madrid celebra i 30 anni di carriera di una delle più rinomate creatrici della moda spagnola contemporanea. La mostra inaugura questo giovedì e sarà aperta al pubblico dall’8 maggio al 27 settembre. L’esposizione riunisce oltre 50 capi, materiale grafico inedito e offre uno sguardo approfondito sul processo creativo della stilista catalana, mettendo in luce tre decenni di maestria artigianale, design distintivo e creazioni legate all’universo femminile. Tra i capi selezionati figurano le uniformi disegnate da Teresa Helbig per Iberia, presentate alla Mercedes-Benz Fashion Week di Madrid nel febbraio 2020. Questi indumenti sono attualmente indossati da oltre 4.500 dipendenti della compagnia aerea a bordo dei suoi aeromobili. Con questa collaborazione, Teresa Helbig è diventata la prima stilista donna a creare le uniformi di Iberia, seguendo le orme di rinomati stilisti spagnoli come Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer e Adolfo Domínguez. La collezione creata per Iberia offre una reinterpretazione contemporanea dell’immagine della compagnia, concentrandosi su capi eleganti, funzionali e senza tempo. Comprende oltre venti capi e accessori per uomo e donna: abiti, gonne, pantaloni, camicette, camicie, cappotti, gilet, sciarpe, cravatte e altri accessori. I modelli sono caratterizzati da una palette di colori dominata da tonalità di blu, rosso, giallo ed écru, colori strettamente associati all’identità di Iberia. Il blu navy simboleggia l’equilibrio; Il rosso rappresenta passione, vitalità e dedizione; il giallo apporta energia e dinamismo; mentre l’ecru introduce naturalezza ed eleganza. La collaborazione tra Iberia e Teresa Helbig si inserisce anche nell’ambito dell’iniziativa ‘Talento A Bordo’, attraverso la quale la compagnia aerea promuove e valorizza i talenti spagnoli sia all’interno che all’esterno dei confini nazionali”.

AEROPLAN ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON HERTZ – Air Canada informa: “Aeroplan, il principale programma fedeltà per i viaggi in Canada, ha annunciato una nuova partnership strategica con Hertz, una delle più grandi società di autonoleggio al mondo. Questa collaborazione si estende a Hertz, Dollar e Thrifty ed è l’ultimo esempio dell’impegno di Aeroplan nell’espandere il proprio ecosistema di partner, offrendo ai membri maggiori opportunità di accumulare punti, sbloccare vantaggi esclusivi e accelerare il percorso verso lo status Aeroplan Elite”. “Il noleggio auto è parte integrante del viaggio e siamo entusiasti di offrire ai membri Aeroplan più modi per accumulare e riscattare punti, sbloccando al contempo nuovi vantaggi”, ha dichiarato Scott O’Leary, Vice President of Loyalty & Product at Air Canada. “La partnership con Hertz è uno dei modi in cui manteniamo la promessa fatta con la riprogettazione di Aeroplan, offrendo scelta, comodità e valore che estendono la fedeltà dei soci dal volo alla strada”. Oltre a nuove opportunità di accumulo punti, questa partnership offre tariffe preferenziali a tutti i clienti Air Canada per le prenotazioni di auto a noleggio tramite aircanada.com. “Siamo lieti di collaborare con Air Canada per offrire ancora più vantaggi ai membri Aeroplan che noleggiano un’auto con Hertz, Dollar o Thrifty”, ha dichiarato Laura Smith, Executive Vice President, Global Sales and Partnerships at Hertz. “Insieme, offriamo vantaggi esclusivi che renderanno l’esperienza di viaggio più agevole e gratificante sotto ogni aspetto”.

RIAPRE LA AIR FRANCE BEACH AL FESTIVAL DI CANNES – Air France informa: “Dal 12 al 23 maggio 2026, per il 46° anno consecutivo, Air France è partner ufficiale del 79° Festival di Cannes. Per celebrare l’evento, la compagnia aerea inaugura la terza stagione della sua spiaggia privata sulla Croisette. Una vera oasi di pace, con un ristorante e uno spazio dedicato all’eccellenza di Air France nel corso degli anni. Divenuta rapidamente un luogo iconico del Festival, la spiaggia Air France celebra quest’anno l’eccellenza senza tempo dei servizi della compagnia aerea, unendo la leggendaria eredità del Concorde all’esperienza contemporanea de La Première, la massima espressione del viaggio. Adiacente alla spiaggia dell’Hôtel Martinez, la spiaggia Air France dispone di un ristorante privato con circa trenta posti, aperto a tutti i partecipanti al Festival previa prenotazione. Questo spazio è ispirato al Great White Bird, il leggendario aereo supersonico di cui la compagnia aerea celebrerà il 50° anniversario del primo volo commerciale nel 2026. Un’area lounge all’aperto, un bar e lettini prendisole con vista sul mare completano questo ambiente unico, concepito come un’oasi di pace nel cuore della vivace Cannes. Ogni sera, la sala è riservata esclusivamente agli ospiti della compagnia aerea per cene private. Lo chef Mory Sacko creerà l’antipasto e il piatto principale serviti agli ospiti. Per arricchire l’esperienza di viaggio La Première, presenterà loro le sue creazioni esclusive, appositamente ideate per i passeggeri di questa prestigiosa cabina sui voli tra Abidjan e Parigi-Charles de Gaulle. I dessert sono realizzati da Claire Heitzler, nominata Pasticcera dell’Anno 2013 da Gault & Millau, che crea anche i dolci serviti nella cabina La Première sui voli in partenza da Parigi. Nel cuore della sua spiaggia a Cannes, Air France presenta quest’anno una nuova esperienza esclusiva, direttamente sulla sabbia e con una vista mozzafiato sul mare. In questa cornice eccezionale, i partecipanti al festival possono prenotare un’esperienza speciale e gustare caviale e vino, proprio come in una suite La Première. L’ambiente è pervaso dalla fragranza per interni firmata Air France, AF001, creata da Francis Kurkdjian, il rinomato maestro profumiere francese e direttore artistico della Maison Francis Kurkdjian. Durante tutta la giornata, la spiaggia Air France mette in mostra la maestria e l’arte culinaria francese che la compagnia aerea si impegna a valorizzare in ogni fase del viaggio. L’intero spazio è impreziosito dai motivi iconici de La Première. Il cavalluccio marino alato, emblema storico di Air France e simbolo distintivo dell’universo de La Première, adorna anch’esso questo spazio esclusivo”. “Partner ufficiale del Festival di Cannes da 46 anni, Air France ha sempre coltivato un forte legame con il cinema, fonte di sogni, proprio come il viaggio aereo. Il 1° maggio 1966, Air France ha aperto una nuova pagina della sua storia lanciando l’intrattenimento a bordo sulla rotta Parigi-New York. A sessant’anni di distanza, quello spirito pionieristico continua a brillare in una gamma di intrattenimento in continua espansione. L’11 e il 25 maggio 2026, Air France opererà due voli speciali con collegamento diretto tra Los Angeles e Nizza. Questi voli rispondono alla forte domanda dei clienti della costa occidentale americana che desiderano godersi la Costa Azzurra e il Festival. I voli saranno operati con Airbus A350 dotati delle cabine più moderne della compagnia”, conclude Air France.

AIRBUS HELICOPTERS: GLI H125 SUPER PUMA DI HELICARRIER IMPEGNATI NELLE MISSIONI ANTINCENDIO – Airbus Helicopters informa: “La Quebec-based helicopter company di Frederic Carrier utilizza i suoi Super Puma per missioni antincendio”. “Quello che mi piace del pilotarlo è la mentalità Airbus, dove tutto è in qualche modo derated”, afferma. “Così hai sempre quello che ti serve per fare il lavoro, per ottenere sempre le prestazioni che dovresti”. “Un motore derated è un motore che produce molta più potenza rispetto al limite di progettazione dell’aeromobile (potenza massima consentita) a livello del mare, in una giornata fredda. Il sistema non consente al pilota di utilizzare tutto il potenziale del motore, quindi la sua erogazione è limitata in queste condizioni. Sebbene ciò possa sembrare limitante, in realtà in una giornata calda, o in quota, il motore del Super Puma ha la capacità di riserva per mantenere la sua potenza massima consentita, quando i motori meno potenti potrebbero iniziare a perdere efficacia. La maggiore potenza in ambienti ad alta quota e ad alte temperature è un chiaro vantaggio per molte missioni parapubbliche e soprattutto per la lotta antincendio. I piloti possono contare sulla costanza delle prestazioni del Super Puma, indipendentemente dalle condizioni operative. Possono anche essere certi che il motore abbia la potenza necessaria per effettuare manovre di riserva durante le operazioni, poiché il motore non è stato spinto al suo limite termico. Operare al di sotto dei limiti termici massimi riduce l’usura, aumentando significativamente gli intervalli di manutenzione e la disponibilità dell’aeromobile. Carrier sottolinea infatti che questo è un altro dei punti di forza dell’elicottero per la lotta antincendio: è pronto all’uso quando serve, soprattutto per le missioni all’estero, che rappresentano una parte importante dell’attività di HeliCarrier. Inoltre, oltre alla disponibilità, le prestazioni del Super Puma gli consentono di raggiungere il luogo dell’intervento in modo rapido e agevole”, prosegue Airbus Helicopters. Carrier sottolinea anche il fatto che il Super Puma è un velivolo di categoria Standard. “Sono un grande sostenitore degli elicotteri di categoria Standard; la possibilità di trasportare persone a bordo gli conferisce un vantaggio”, afferma. “A differenza di alcuni elicotteri pesanti utilizzati in ruoli parapubblici, il Super Puma può trasportare personale. Questo gli consente di spostare i vigili del fuoco per l’evacuazione logistica, aggiungendo un’ulteriore potente risorsa al suo impiego come mezzo antincendio”, continua Airbus Helicopters. “L’attività principale di HeliCarrier è l’edilizia, il supporto alle linee elettriche, la lotta antincendio e per i prossimi cinque anni continueremo a fare ciò che sappiamo fare meglio da 15 anni. Proprio quello che stiamo facendo ora”, conclude Frederic Carrier.

DASSAULT AVIATION SI CONFERMA TRA I MIGLIORI DATORI DI LAVORO IN FRANCIA SECONDO L’INDAGINE DI STATISTA – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation si conferma tra i 500 migliori datori di lavoro in Francia nel 2026, secondo l’ultima edizione dell’indagine condotta dal research institute Statista per il business magazine Capital. In questa dodicesima edizione, l’azienda si posiziona al 7° posto nell”Aeronautics, Rail, and Marine’ sector, con un punteggio di 8,06/10 assegnato dai dipendenti e dagli esperti del settore. In termini di metodologia, l’indagine Statista 2026 si basa su un sondaggio online anonimo e indipendente condotto dal 15 ottobre al 10 novembre 2025 su un campione di quasi 15.000 dipendenti francesi intervistati sulla loro soddisfazione nei confronti del datore di lavoro attuale e su un campione totale di 2.100 aziende”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA CONDANNA DI UN PASSEGGERO INDISCIPLINATO – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore la decisione del Tribunale penale di Tolosa di condannare due passeggeri indisciplinati che hanno causato disordini a bordo del volo FR9251 da Londra Stansted a Ibiza il 17 maggio 2025, costringendo oltre 184 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio a dirottare su Tolosa. Questi passeggeri indisciplinati sono stati dichiarati colpevoli ed entrambi hanno ricevuto pene sospese fino a 10 mesi, e una sanzione complessiva di oltre 10.000€. Ryanair si impegnata a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente confortevole e privo di stress, libero da inutili disagi causati da un numero esiguo di passeggeri indisciplinati”. Jade Kirwan di Ryanair ha dichiarato: “Accogliamo con favore questa decisione del Tribunale penale di Tolosa. È inaccettabile che i passeggeri subiscano inutili disagi e una riduzione del tempo di vacanza a causa di comportamenti indisciplinati dei passeggeri. Questa condanna dimostra solo una delle molte conseguenze che i passeggeri che causano disordini sui voli dovranno affrontare come parte della politica di tolleranza zero di Ryanair, e speriamo che questa azione scoraggi ulteriori comportamenti indisciplinati sui voli, così che passeggeri ed equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso”.

ANA HOLDINGS INCLUSA NEL DOW JONES BEST-IN-CLASS WORLD INDEX PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD) è stata selezionata per il Dow Jones Best-in-Class World Index per il nono anno consecutivo e per il Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index per il decimo anno consecutivo. I Dow Jones Best-in-Class Indices, gestiti dalla società statunitense S&P Dow Jones Indices, premiano le aziende leader nella sostenibilità sulla base di criteri economici, ambientali e sociali. Nella valutazione del 2026, 317 aziende, di cui 35 giapponesi, sono state incluse nel World Index su circa 2.500 aziende valutate. Inoltre, 162 aziende, di cui 77 giapponesi, sono state incluse nell’Asia Pacific Index su circa 600 organizzazioni regionali. ANA HD si è inoltre classificata tra il 5% delle migliori compagnie aeree nell’S&P Global Sustainability Yearbook 2026, che valuta annualmente gli sforzi delle aziende in materia di sostenibilità sulla base di criteri economici, ambientali e sociali. Il Sustainability Yearbook evidenzia le aziende con le migliori performance in 62 settori, suddividendo quelle con i punteggi ESG più elevati in tre fasce: top 1%, top 5% e top 10%. Sono state valutate circa 9.200 aziende a livello globale, di cui 848 riconosciute nei rispettivi settori. Nella valutazione di quest’anno, ANA Group ha ottenuto il punteggio più alto nell’airline industry per trasparenza e reporting e per la gestione energetica. ANA Group rimane impegnato a mantenere i più elevati standard di sicurezza, promuovendo al contempo la sostenibilità a beneficio dei passeggeri, delle comunità e dell’ambiente”.

LOCKHEED MARTIN: CAMBIO AL VERTICE DELLA DIVISIONE AERONAUTICS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato che l’Aeronautics President, Greg Ulmer, ha deciso di ritirarsi dopo oltre 30 anni di servizio presso l’azienda. A partire dal 1° giugno, Orlando Sanchez Jr. (OJ) assumerà la carica di nuovo president of Aeronautics, una divisione da 30 miliardi di dollari con oltre 35.000 dipendenti. Dagli esordi come flight test engineer e il suo lavoro in tutti i principali programmi aeronautici di Lockheed Martin, fino alla sua leadership nel portare a importanti progressi nell’Aeronautics portfolio, Ulmer ha ricoperto una varietà di ruoli cruciali all’interno dell’azienda. Sanchez è entrato in Lockheed Martin nel 2014 dopo una brillante carriera come Air Force officer and F-22 combat fighter pilot. Più recentemente, ha guidato Skunk Works®“. “Siamo tutti grati a Greg per tutto ciò che ha fatto nel corso della sua carriera per i nostri clienti, la nostra nazione e i nostri alleati, contribuendo a rafforzare la sicurezza globale”, ha dichiarato Jim Taiclet, Presidente e CEO di Lockheed Martin. “OJ ha dimostrato una leadership incrollabile e una passione per le performance e la missione: non vediamo l’ora di continuare a beneficiare del suo contributo, mentre guida Aeronautics verso il suo prossimo capitolo”. “È stato un onore immenso servire al fianco dei talentuosi uomini e donne di Lockheed Martin Aeronautics. Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme a supporto dei nostri clienti e delle loro missioni cruciali, e sono profondamente grato per l’opportunità di aver fatto parte di questo straordinario team”, ha affermato Ulmer. Ulmer ricoprirà il ruolo di consulente strategico per garantire una transizione senza intoppi. “Sono onorato di assumere il ruolo di presidente di Lockheed Martin Aeronautics e grato per la fiducia riposta in me. Aeronautics vanta una storia straordinaria, una missione fondamentale e alcuni dei migliori talenti del settore, e non vedo l’ora di consolidare queste solide basi per continuare a ottenere risultati significativi per i nostri clienti e per la nostra azienda”, ha dichiarato Sanchez.

ROLLS-ROYCE INVESTE IN NUOVI TEST BENCHES A FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems sta potenziando le proprie capacità di sviluppo presso lo stabilimento di Friedrichshafen, in Germania, investendo decine di milioni di euro nella costruzione di tre state-of-the-art single-cylinder test benches. Le nuove strutture amplieranno la capacità di sviluppo del sito e getteranno le basi tecnologiche per le future tecnologie di combustione, dai motori diesel convenzionali di nuova generazione ai motori che utilizzano carburanti alternativi come il metanolo”. Martin Urban, Executive Vice President Engineering at Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Con i nuovi test benches, poniamo le basi per lo sviluppo affidabile di sofisticate tecnologie di propulsione in futuro”. “Con i nuovi single-cylinder test benches, Rolls-Royce Power Systems sta modernizzando radicalmente il proprio ambiente di sviluppo. I nuovi banchi, completati all’inizio di maggio 2026, combinano infrastrutture ad alte prestazioni, un elevato grado di automazione, tecnologie di misurazione precise e sistemi di sicurezza integrati. Le macchine elettriche con capacità di recupero energetico ampliano la gamma di applicazioni. Recuperando energia e modificando gli ambiti di prova, si risparmia circa il 5% delle emissioni di CO2 presso lo stabilimento di Friedrichshafen. Fin dall’inizio, i banchi prova sono stati progettati per essere tecnologicamente neutri e predisposti per i carburanti del futuro”, conclude Rolls-Royce.