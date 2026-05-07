Delta lancia il nuovo volo diretto da Roma per Seattle

E’ partito questa mattina il primo volo Delta Air Lines dalla capitale italiana per Seattle. Il volo diretto sarà operato quattro volte alla settimana con un aeromobile di ultima generazione Airbus A330-900neo. Seattle diventa così la sesta destinazione servita da Delta dall’Aeroporto di Roma Fiumicino, dopo New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis.

“Oggi siamo entusiasti di inaugurare il primo volo Delta dall’Italia per la West Coast degli Stati Uniti proprio da Roma, uno dei nostri principali punti d’accesso in Europa e aeroporto che serviamo già con ulteriori cinque rotte”, ha dichiarato Ilse Janssens, General Manager Sales, EMEAI di Delta Air Lines. “Il nuovo collegamento permetterà agli italiani di raggiungere il Pacifico nord-occidentale e le sue attrattive in modo ancora più comodo, diretto e caratterizzato dall’eccellente servizio per il quale Delta è famosa. E viceversa, sarà più facile per ancora più statunitensi raggiungere Roma e l’Italia, una delle mete europee più amate dagli statunitensi”.

“Il nuovo collegamento di Delta Air Lines tra Roma e Seattle rinnova la storia di una collaborazione di eccellenza”, ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma. “La compagnia si conferma il principale vettore internazionale di lungo raggio per lo scalo di Fiumicino con circa un milione di passeggeri trasportati nel 2025, un risultato davvero significativo, segno di una crescita sostenuta e di una presenza sempre più rilevante sul mercato. Durante il picco estivo, Delta collegherà fino a sei destinazioni negli Stati Uniti, con un picco di otto partenze giornaliere, ampliando così le opportunità di viaggio per i passeggeri e contribuendo a rafforzare ulteriormente la connettività del nostro hub verso il Nord America”.

“Nell’ultimo decennio, Delta ha lanciato voli per 28 nuovi mercati da Seattle, ed opera ora da questo aeroporto fino a 180 collegamenti al giorno verso più di 60 destinazioni globali. Da Seattle, attraverso le alleanze globali Delta, i passeggeri hanno inoltre accesso a ulteriori collegamenti in Europa, Asia e America Latina.

Gli investimenti recenti della compagnia a Seattle includono una nuova Delta One Lounge, un nuovo Delta Sky Club e lo sviluppo di un’esperienza premium in aeroporto per tutti i passeggeri, dall’arrivo all’imbarco al gate, a supporto del crescente network Delta.

A Seattle, Delta è compagnia leader anche per ciò che riguarda la sostenibilità, ad oggi sono elettrici l’87% dei veicoli per il trasporto bagagli, nastri trasportatori e i mezzi di traino per aeromobili e il 70% dell’equipaggiamento a terra.

Per i passeggeri in classe Delta One a Seattle è a disposizione la nuova Delta One Lounge, un rifugio esclusivo all’ultimo piano del Concourse A. Questo spazio raffinato che mette al primo posto il benessere dei passeggeri offre una grande terrazza con vista panoramica sul Monte Rainer. Con proposte curate da abili chef, docce in stile spa e un’atmosfera serena pensata per il riposo e il relax, la Lounge è il luogo ideale per prepararsi al meglio al viaggio”, afferma Delta.

L’aeromobile di ultima generazione Airbus A330-900neo offre un’esperienza di viaggio di livello premium. In classe Delta One Suite i passeggeri hanno a disposizione poltrone letto completamente reclinabili completate da porte per la privacy personale, accesso diretto al corridoio, un menù ricercato abbinato ad etichette importanti. Inoltre, grazie allo sviluppo della partnership con il brand Missoni, i passeggeri Delta One troveranno a bordo una lussuosa collezione Delta One, che include un set di biancheria da letto Missoni creato in esclusiva per la compagnia aerea, e un rinnovato amenity-kit, entrambi caratterizzati dall’iconico design Missoni, pantofole blu navy Missoni e un ulteriore coprimaterasso in memory foam. In classe Delta Premium Select i passeggeri usufruiscono di poltrone più ampie, poggia-piedi e poggia-gambe regolabili, di un menù variegato e di un amenity-kit, il tutto per far sì che il viaggio a lungo raggio sia il più possibile confortevole e raffinato.

In tutte le cabine i passeggeri hanno a disposizione proposte di cibo e bevande studiate con cura, accesso al programma Delta Studio con oltre 1.000 ore di intrattenimento e Wi-Fi veloce e gratuito operato da T-Mobile, presente su tutti i voli transatlantici”, prosegue Delta.

“Nell’estate 2026 il volo Delta da Roma per Seattle sarà operato come segue, in collaborazione con il partner europeo Air France-KLM:

DL43 – Roma 12.20, Seattle 15.20 – gio/sa/lu/ma

DL42 – Seattle 13.55, Roma 10.10 (+1 giorno) – merc/ven/dom/lu

Durante l’estate 2026, Delta gestirà il network di voli più esteso di sempre fra Italia e Stati Uniti, arrivando ad operare fino a 19 voli al giorno. Delta collegherà Roma Fiumicino a New York JFK, Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis e Seattle; Milano Malpensa a New York JFK, Atlanta e Boston; Venezia e Napoli a New York JFK e Atlanta , Catania e Olbia a New York JFK“, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines – Aeroporti di Roma)