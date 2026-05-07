Emirates Group registra un utile record di 24,4 miliardi di AED nel 2025-26

Emirates Group ha pubblicato oggi il Report Annuale 2025-26, registrando nuovi livelli record di utile, ricavi e liquidità, nonostante un 12° mese dell’esercizio finanziario particolarmente complesso e caratterizzato da forti criticità operative.

Emirates si conferma la compagnia aerea più redditizia al mondo nel periodo di riferimento 2025-26.

Per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2026, Emirates Group ha registrato:

– un utile ante imposte record di 24,4 miliardi di Dirham (6,6 miliardi di dollari USA/5,6 miliardi di euro), in crescita del 7% rispetto all’anno precedente, con un margine ante imposte del 16,2%;

– ricavi record pari a 150,5 miliardi di Dirham (41,0 miliardi di dollari USA/34,6 miliardi di euro), in aumento del 3% rispetto ai risultati dell’anno precedente;

– un livello record di liquidità pari a 59,6 miliardi di Dirham (16,2 miliardi di dollari USA/13,7 miliardi di euro), in crescita del 12% rispetto all’anno precedente;

– un EBITDA di 41,1 miliardi di Dirham (11,2 miliardi di dollari USA/9,4 miliardi di euro), a conferma della solida redditività operativa del Gruppo.

Emirates mantiene la propria posizione di compagnia aerea più redditizia al mondo, registrando:

– un utile ante imposte record di 22,8 miliardi di Dirham (6,2 miliardi di dollari USA/5,2 miliardi di euro), in crescita del 7% rispetto all’anno precedente, con un margine ante imposte del 17,4%;

– ricavi record pari a 130,9 miliardi di Dirham (35,7 miliardi di dollari USA/30,1 miliardi di euro), in aumento del 2% rispetto all’anno precedente;

– il livello più alto mai registrato di liquidità, pari a 54,9 miliardi di Dirham (15,0 miliardi di dollari USA/12,6 miliardi di euro), in crescita del 10% rispetto al 31 marzo 2025.

dnata ha registrato una crescita e una performance solide in tutte le proprie business unit, riportando:

– utile ante imposte record pari a 1,6 miliardi di Dirham (437 milioni di dollari USA/368 milioni di euro circa), in crescita del 2% rispetto all’anno precedente, con un margine ante imposte del 6,8%;

– ricavi record pari a 23,6 miliardi di Dirham (6,4 miliardi di dollari USA/5,4 miliardi di euro), in aumento del 12%;

– solida liquidità pari a 4,7 miliardi di Dirham (1,3 miliardi di dollari USA/1,08 miliardi di euro), in crescita del 28%.

Il Gruppo dichiara un dividendo di 3,5 miliardi di Dirham (1,0 miliardo di dollari USA/810 milioni di euro circa) al proprio azionista, Investment Corporation of Dubai (ICD).

L’aliquota dell’imposta societaria applicata al Gruppo Emirates negli Emirati Arabi Uniti è aumentata quest’anno dal 9% al 15%, a seguito dell’adozione negli EAU delle regole fiscali Pillar Two. Al netto dell’impatto fiscale, l’utile netto del Gruppo si attesta a 21,0 miliardi di Dirham (5,7 miliardi di dollari USA/4,8 miliardi di euro), in crescita del 3% rispetto al 2024-25.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Chief Executive di Emirates airline e del Gruppo, ha dichiarato: “Questi risultati straordinari, nonostante le significative difficoltà riscontrate nell’ultimo mese del nostro esercizio finanziario, confermano la solidità e la resilienza del modello di business del Gruppo Emirates, basato su sicurezza, eccellenza, innovazione, capitale umano e partnership. Nei primi undici mesi del 2025-26, l’andamento del Gruppo è stato estremamente positivo. La forte domanda per i nostri prodotti e servizi ha trainato i ricavi, mentre gli investimenti continui in prodotto, persone, tecnologia e brand ci hanno permesso di mantenere margini solidi. Mese dopo mese, abbiamo superato i nostri obiettivi. Il 28 febbraio, le attività militari hanno causato una forte perturbazione del traffico aereo commerciale globale nella regione del Golfo, inclusi gli Emirati Arabi Uniti. Emirates e dnata si sono prontamente attivate per supportare il proprio personale e i clienti coinvolti, proteggere i propri asset e garantire la continuità operativa. Siamo fortunati ad avere la nostra base a Dubai, dove anni di investimenti infrastrutturali e un ecosistema dell’aviazione fortemente integrato hanno permesso al governo di garantire rapidamente corridoi aerei sicuri per i voli commerciali. Emirates e dnata hanno progressivamente ripristinato le operazioni presso l’aeroporto internazionale di Dubai. Sebbene la capacità passeggeri sia ancora inferiore rispetto al periodo precedente alle interruzioni, le attività cargo sono state intensificate per supportare il trasporto di beni essenziali in entrata e in uscita dagli Emirati Arabi Uniti”.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed ha aggiunto: “Il Gruppo Emirates ha già affrontato crisi e momenti di discontinuità in passato. Ogni volta abbiamo concentrato la nostra attenzione sui clienti e sul nostro personale, e ogni volta siamo ripartiti più forti. Le nostre persone rappresentano una parte fondamentale del nostro successo e ci permettono di rispondere con agilità in un contesto operativo dinamico. Desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti che, nei momenti più complessi, hanno dimostrato le qualità che contraddistinguono il Gruppo Emirates. Sono grato a Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Rashid Al Maktoum e ai suoi figli, Sua Altezza lo Sceicco Hamdan e Sua Altezza lo Sceicco Maktoum, per la guida di Dubai e per il loro costante sostegno al settore dell’aviazione: il Gruppo Emirates è orgoglioso di contribuire alla strategia di Dubai sotto la loro leadership. Desidero inoltre ringraziare tutti i nostri partner, che continuano a far muovere l’aviazione globale. La loro collaborazione e solidarietà sono preziose e riflettono lo spirito di partnership che è al centro del nostro modo di operare”.

Nel 2025-26, il Gruppo ha investito complessivamente 17,9 miliardi di AED (4,9 miliardi di dollari USA/4,1 miliardi di euro) in nuovi aeromobili, infrastrutture, attrezzature e tecnologie di ultima generazione, a supporto dei propri piani di crescita.

La forza lavoro complessiva del Gruppo è cresciuta dell’8%, raggiungendo 130.919 dipendenti, mentre Emirates e dnata hanno proseguito le attività di recruiting a livello globale per sostenere l’espansione delle operazioni e rafforzare le capacità future. Anche la componente di dipendenti emiratini del Gruppo è cresciuta, superando le 4.000 unità, a conferma dell’efficacia dei programmi dedicati all’attrazione, allo sviluppo e alla valorizzazione dei talenti locali.

Commentando le prospettive per il 2026-27, lo Sceicco Ahmed ha dichiarato: “Al momento, le attività militari tra Stati Uniti, Israele e Iran sono sospese in seguito a un accordo di cessate il fuoco. Auspichiamo che le ostilità possano risolversi rapidamente e che il mercato torni a una situazione di stabilità. Nel frattempo, però, non stiamo fermi. Per quanto riguarda il carburante, Emirates dispone di coperture fino al 2028-29; inoltre, abbiamo collaborato con i nostri fornitori per garantire i volumi necessari a sostenere le operazioni attuali e il progressivo ritorno ai livelli di capacità precedenti alle interruzioni. In dnata e in tutto il Gruppo, la diversificazione delle attività, la dimensione operativa, il mix di portfolio e investimenti effettuati negli anni ci garantiscono la resilienza e l’agilità necessarie per affrontare eventuali sfide a breve termine.

Il Gruppo Emirates entra nel 2026-27 con riserve di liquidità molto solide che ci permettono di proseguire i nostri piani di rafforzamento del business senza dover ricorrere a drastiche misure di contenimento dei costi. Le consegne dei nuovi aeromobili e il programma di ammodernamento della flotta proseguiranno senza rallentamenti, così come gli investimenti previsti in nuove infrastrutture e attrezzature. Emirates e dnata continueranno a concentrarsi sull’offerta di prodotti e di esperienze per i clienti che siano leader nel settore, differenziandosi a livello globale, attirando i migliori talenti e creando valore per le comunità in cui operano. I nostri fondamentali restano solidi. Il modello di business del Gruppo Emirates, già ampiamente collaudato, rimane invariato. Rimane invariato anche il ruolo di Dubai come snodo strategico per i flussi globali di commercio, scambi e viaggi. Resta invariata la nostra ambizione di essere i migliori al mondo e di servire il mondo intero”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)