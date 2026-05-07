Il Global 8000 di Bombardier debutta in Sud America al Catarina Aviation Show

Bombardier ha annunciato che il Global 8000 sarà esposto al Catarina Aviation Show di San Paolo, Brasile, dal 21 al 23 maggio, segnando il debutto in fiera di questo business jet. Al salone saranno esposti anche il Global 6500 e il Challenger 3500, bestseller del settore, che mostreranno ai clienti della regione le loro caratteristiche di design e le performance. Il team di vendita di Bombardier sarà presente per incontrare i clienti.

“I modelli Global 8000, Global 6500 e Challenger 3500 di Bombardier offrono ai clienti lusso, performance e autonomia ai vertici della categoria, ideali per hot, high and short airfields.

Il Global 8000, ammiraglia di Bombardier per una nuova era, è l’aereo civile più veloce in assoluto, con una top speed di Mach 0,95 e un range di 8.000 miglia nautiche, che consente ai passeggeri di volare più velocemente e più lontano che mai.

Con la più bassa cabin altitude nella business aviation production, pari a 2.691 piedi (822 m), mentre vola a 41.000 piedi, il Global 8000 minimizza lo stress fisiologico associato ai viaggi ad alta quota, consentendo ai passeggeri di arrivare a destinazione riposati e pronti a dare il massimo. Grazie alla sua notevole autonomia, l’aereo può collegare importanti città, tra cui San Paolo e Perth, San Paolo e Vancouver e San Paolo e Dubai.

Oltre alle sue capacità a lungo raggio, alla bassa cabin altitude e al volo eccezionalmente confortevole, l’aereo rimane straordinariamente agile, con takeoff and landing performance paragonabili a quelle di un light jet. L’advanced wing design, caratterizzato da esclusivi leading-edge slats, consente ai clienti di operare fino al 30% in più di aeroporti rispetto al suo concorrente più diretto”, afferma Bombardier.

“Il Global 8000 di Bombardier rappresenta oggi l’apice della business aviation, mentre il Global 6500 e il Challenger 3500, leader del settore, sono velivoli dalle prestazioni comprovate. La presenza al Catarina Aviation Show offre a Bombardier l’opportunità ideale per mostrare le incredibili prestazioni e le caratteristiche di design di questi straordinari aeromobili”, ha dichiarato Frank Vento, Vice-President of Sales, U.S. and Latin America, Bombardier. “Bombardier occupa una posizione privilegiata sul mercato brasiliano e siamo lieti di poter presentare le straordinarie qualità di questi impressionanti velivoli”.

“Il Global 6500 di Bombardier combina stile, performance e innovazione senza compromessi per trasportare i passeggeri più velocemente e più lontano, garantendo un volo estremamente confortevole. Con una top speed di Mach 0,90 e un range di 6.600 miglia nautiche, può collegare destinazioni chiave come San Paolo ad Aspen, San Paolo a Londra e San Paolo a Lagos.

Per non essere da meno, il Bombardier Challenger 3500 rappresenta la massima espressione di performance e valore nel super-midsize segment, combinando tecnologia avanzata con un comfort eccezionale per i passeggeri. Nel 2025, il Challenger 3500 è stato il ‘most delivered super mid-size business jet’. Vanta un range di 3.400 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,83, collegando passeggeri da località chiave come San Paolo a St. Maarten, San Paolo a El Calafate e San Paolo a Dakar.

I clienti della regione che necessitano di manutenzione per il proprio aeromobile potranno contare sul Bombardier dedicated services and support network, che include l’Authorized Service Facility MAGA Aviation presso Catarina Airport a San Paolo, che fornisce line maintenance, Bombardier parts and tooling per tutti gli aeromobili Global, Challenger e Learjet.

Il Bombardier factory-owned full-service Miami Opa-Locka Service Centre offre ai clienti expanded maintenance capabilities e amplia le capacità di Bombardier. L’azienda dispone inoltre di una vasta rete di circa 100 sedi in tutto il mondo, pronte a supportare i propri clienti ovunque e in qualsiasi momento ne abbiano bisogno”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)