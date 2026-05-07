Diamond Aircraft celebra un traguardo storico ad AERO Friedrichshafen 2026

Diamond Aircraft è appena rientrata da una partecipazione di grande successo ad AERO Friedrichshafen 2026, una delle principali fiere europee dell’aviazione generale, svoltasi quest’anno dal 23 al 26 aprile. Caratterizzata da numerose anteprime, un forte coinvolgimento dei clienti e importanti traguardi raggiunti, AERO 2026 si è rivelata un evento eccezionale per l’azienda.

“La fiera ha rappresentato un punto di svolta commerciale, con Diamond Aircraft che ha raggiunto un nuovo record di contratti firmati durante AERO, a conferma della continua fiducia del mercato nel suo portafoglio di velivoli. Durante i quattro giorni dell’evento, lo stand Diamond ha accolto un flusso costante di visitatori, a testimonianza del forte interesse da parte di proprietari privati, operatori, scuole di volo e partner del settore.

Presso lo stand di Diamond Aircraft erano presenti colleghi provenienti da tutta l’organizzazione, a rappresentare l’ampiezza delle sue competenze. Al team si sono uniti colleghi di Austro Engine, partner commerciali e distributori di Diamond Aircraft provenienti da tutta Europa e non solo, oltre a rappresentanti di Aviation Academy Austria, con la quale Diamond ha presentato il DA20i Katana, dopo la sua reintroduzione nella produzione europea.

Uno dei momenti salienti di AERO 2026 è stato il debutto pubblico di tre nuovi demonstrator aircraft: il DA42-VI, il DA50 RG e il DA62, ognuno dei quali ha messo in mostra una serie di nuove caratteristiche e perfezionamenti. L’area espositiva degli aerei era affiancata da una nuova “Pilot Lounge” e da una “sample tower” che ha permesso ai visitatori di toccare con mano i materiali e le finiture interne ed esterne di Diamond.

La sample tower è servita anche come piattaforma di lancio per DADEVISTA, il nuovo configuratore 3D di Diamond Aircraft, presentato ufficialmente durante la manifestazione. In occasione di un evento collaterale dedicato, Luca Giaquinta, CEO di Diamond Aircraft Germany, ha presentato il concept e lo sviluppo del configuratore. DADEVISTA consente ai potenziali acquirenti e operatori di definire profili di missione, esplorare configurazioni e ottenere informazioni preliminari su payload, range, considerazioni operative e opzioni di progettazione, fungendo da punto di accesso fondamentale all’ecosistema di vendita digitale in espansione di Diamond Aircraft. I visitatori dello stand di Diamond Aircraft hanno potuto sperimentare il nuovo configuratore tramite schermi integrati nella sample tower”, afferma Diamond Aircraft.

“Il coinvolgimento della community ha giocato un ruolo centrale ad AERO 2026. Il primo giorno della manifestazione, Diamond Aircraft ha ospitato un Diamond Flying Club (DFC) stand party, accogliendo circa 60 ospiti, molti dei quali hanno raggiunto Friedrichshafen a bordo del proprio aereo Diamond. Il pomeriggio ha combinato momenti di networking informale con la presentazione in anteprima di diversi nuovi video e presentazioni di prodotto, tra cui un intervento di René Amstrup, proprietario di un DA62, che ha condiviso le sue impressioni sul recente viaggio intorno al mondo con la sua famiglia a bordo del loro aereo Diamond, e un saluto del Chief Pilot Martin Scherrer, che ha presentato il Diamond Aircraft flight display team. Attraverso il Diamond Flying Club, Diamond Aircraft continua a rafforzare la sua comunità globale di proprietari, operatori e appassionati, promuovendo una comunicazione e un’interazione più strette tra i clienti e l’azienda.

AERO 2026 ha inoltre segnato un’ulteriore crescita del Diamond Aircraft Authorized Training Center (DATC) program, con l’ingresso di AEROTOURS (Germania) e Euro Flight Training (Regno Unito). Lanciato all’inizio di quest’anno, il programma DATC riconosce le scuole di volo che utilizzano velivoli Diamond e che soddisfano rigorosi standard in termini di strutture, programmi di studio, sicurezza ed eccellenza operativa. Le scuole certificate beneficiano di un maggiore supporto da parte del produttore, di visibilità internazionale e del diritto di utilizzare il marchio ufficiale Diamond Aircraft.

Riflettendo sull’evento, la presenza di Diamond Aircraft ad AERO Friedrichshafen 2026 ha dimostrato non solo la forte crescita del mercato, ma anche la continua attenzione dell’azienda all’innovazione, all’esperienza del cliente e alle partnership a lungo termine. Le numerose anteprime, il successo commerciale da record e l’elevato livello di coinvolgimento hanno reso l’edizione di quest’anno un momento fondamentale per Diamond Aircraft e la sua comunità globale”, prosegue Diamond Aircraft.

“AERO 2026 è stato un momento eccezionale per Diamond Aircraft”, ha dichiarato Jane Wang, Director for Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Il numero record di contratti firmati, la risposta eccezionalmente positiva ai nostri nuovi demonstrator aircraft e l’entusiasmo suscitato da DADEVISTA dimostrano quanto il nostro messaggio stia avendo risonanza. Ma soprattutto, la manifestazione ha riaffermato la forza della community Diamond, dai clienti e training partners ai proprietari che sono venuti a trovarci. Questa energia, questo coinvolgimento e questa passione condivisa sono ciò che continua a spingere Diamond verso il futuro”.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)