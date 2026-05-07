GM Aviation espande la Tecnam fleet in Germania e Austria

Tecnam annuncia che GM Aviation, official and exclusive Tecnam dealer for Germany and Austria, ha ufficialmente confermato gli ordini per due nuovi velivoli: un P2010 Gran Lusso TDI e un P2008JC NG. Questa acquisizione strategica sottolinea il costante impegno di GM Aviation a investire ulteriormente nella regione, rafforzando significativamente la proficua collaborazione tra le due aziende.

“In qualità di authorized dealer, l’introduzione di questi modelli all’avanguardia mira a potenziare sia il settore dell’addestramento al volo che quello dell’aviazione privata. GM Aviation utilizzerà sia il P2010 Gran Lusso TDI che il P2008JC NG come dedicated demonstrators, offrendo ai potenziali clienti in Germania e Austria l’opportunità di sperimentare in prima persona il design italiano, l’aerodinamica avanzata e l’efficienza superiore che contraddistinguono Tecnam.

Oltre all’espansione della flotta, la collaborazione tra le due aziende ha raggiunto un nuovo traguardo durante AERO Friedrichshafen 2026. Tecnam e GM Aviation hanno consolidato con successo una joint training strategy, specificamente progettata per supportare e servire sia le Flight Training Organizations (FTOs) che i private owners. Per offrire ai clienti Tecnam un’esperienza ancora migliore, è stata implementata una nuova strategia integrata di assistenza post-vendita, che include i servizi di distribuzione dei ricambi di Global Aviation Parts e la nomina di ulteriori Tecnam authorized service centres. Questo approccio mirato all’assistenza tecnica e alla distribuzione dei ricambi garantisce agli operatori locali, in particolare alle FTO, un supporto continuo e senza pari e tempi di fermo operativi minimi”, afferma Tecnam.

“Abbiamo avuto un anno fantastico con Tecnam e non vediamo l’ora di continuare questa collaborazione”, ha dichiarato Jan-Niclas Krahn, Sales at GM Aviation. “È stato un piacere lavorare con il cliente e il team italiano, ed è per questo che stiamo rafforzando ulteriormente il nostro impegno. Non vediamo l’ora di presentare questi due fantastici velivoli ai nostri clienti”.

“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con GM Aviation”, ha dichiarato Pasquale De Rosa, Sales Manager for Europe at Tecnam. “Il loro approccio proattivo ai mercati tedesco e austriaco, in qualità di nostro rivenditore ufficiale, si allinea perfettamente alla nostra visione. Introducendo questi velivoli eccezionali, insieme alla nostra joint training strategy recentemente consolidata, siamo in una posizione unica per supportare le scuole di volo e innalzare lo standard di servizio per i proprietari privati in tutta la regione”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)