Leonardo: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2025

Leonardo informa: “Si è tenuta a Roma in data odierna l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Leonardo S.p.a.. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio della Società per l’esercizio 2025 e ha preso visione del Bilancio Consolidato”.

“I risultati dell’esercizio 2025 evidenziano una performance particolarmente positiva del Gruppo, in significativa crescita sotto tutti i profili rispetto all’esercizio precedente.

In sensibile aumento gli Ordini, che raggiungono i € 23,8 mld. (+14,5% rispetto al dato isoperimetro1), a conferma del continuo rafforzamento dei ‘core business’ e anche grazie a un importante ordine nel settore Aeronautica per la fornitura di supporto logistico integrato e addestramento per la flotta di velivoli Eurofighter della Forza Aerea del Kuwait, in un contesto di mercato nel quale la domanda di sicurezza resta elevata. In crescita anche gli altri settori di business, quale risultato dei successi commerciali e del buon posizionamento dei prodotti, delle tecnologie e delle soluzioni del Gruppo, nonché della capacità di presidiare efficacemente i mercati chiave. Il livello di Ordini equivale ad un book to bill (rapporto fra gli Ordini ed i Ricavi del periodo) pari a circa 1,2. Il Portafoglio Ordini supera la soglia di € 46 mld. e assicura una copertura in termini di produzione pari a circa 2,4 anni.

I Ricavi, pari a € 19,5 mld., crescono del 10,9% rispetto al dato isoperimetro, con un incremento in doppia cifra in tutti i settori di business. Si confermano di particolare rilievo gli apporti dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, sia per la componente europea sia per la controllata Leonardo DRS, degli Elicotteri e dell’Aeronautica, con particolare riferimento alla componente Velivoli. La crescita dei Ricavi è accompagnata da un sensibile miglioramento sia della redditività operativa sia della generazione di cassa.

L’EBITA è infatti pari a € 1.752 mil. (+18,2% rispetto al dato isoperimetro), sopra le aspettative del Gruppo, con la crescita effetto sia dei maggiori volumi sia del miglioramento della profittabilità, evidenziando un ROS che passa dal 8,4% (isoperimetro) al 9,0%. Di particolare rilievo il risultato degli Elicotteri e dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, nonostante l’incidenza negativa dell’effetto cambio sul risultato della controllata Leonardo DRS. In crescita la Cyber & Security Solutions e l’Aeronautica, nonostante quest’ultima risenta del previsto andamento delle Aerostrutture e della partecipata strategica GIE ATR. Lo Spazio beneficia della continua crescita del segmento servizi, oltre che del parziale recupero del segmento manufatturiero della Space Alliance.

Il Risultato Netto adjusted, pari a €mil. 1.015 (+18,6% rispetto agli € 856 mil. nel 2024), beneficia del miglioramento dell’EBITA e dei minori oneri finanziari netti, principalmente riconducibili alla riduzione dell’Indebitamento Netto di Gruppo.

Il Risultato Netto di € 1.334 mil. include le plusvalenze rilevate a seguito della cessione del business UAS a Fincantieri e della cessione di parte delle azioni detenute nella Avio S.p.a.. Il dato relativo all’esercizio comparativo (€ 1.159 mil.) beneficiava della plusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso.

Il FOCF pari a € 1.011 mil., in crescita del 22,4% rispetto al dato 2024 di € 826 mil., conferma i risultati positivi raggiunti grazie alle iniziative di rafforzamento della performance operativa e della gestione del capitale circolante.

L’Indebitamento Netto di Gruppo, pari ad €mil. 1.001, risulta in miglioramento (44,2%) rispetto al 31 dicembre 2024 (€mil. 1.795) e beneficia del rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e dell’incasso di complessivi €mil. 446, rivenienti dalla cessione del business UAS, i cui effetti sono stati parzialmente compensati dal pagamento di dividendi per un importo pari a €mil. 343, dalle acquisizioni del 24,55% del capitale nella società finlandese SSH Communications Security Corporation e del 100% della società svedese Axiomatics AB, nonché della sottoscrizione di nuovi contratti di leasing per €mil. 97 e della traduzione delle posizioni in valuta estera ed altre partite.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo, nell’ambito della destinazione dell’utile d’esercizio 2025, pari a 0,63 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge”, prosegue Leonardo.

“L’Assemblea degli Azionisti, dopo avere determinato in dodici il numero dei relativi componenti e fissato in tre esercizi la durata del relativo mandato, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che rimarrà in carica per il triennio 2026-2028 e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

L’Assemblea ha inoltre nominato Francesco Macrì Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, provvedendo altresì a determinare i compensi spettanti all’organo consiliare”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)