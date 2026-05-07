SAS guida i global and European punctuality rankings in un aprile particolarmente impegnativo

SAS è stata nominata la compagnia aerea più puntuale al mondo e in Europa nell’April 2026 On-Time Performance report di Cirium.

“Con un on-time arrival rate dell’89,53%, SAS si è assicurata la prima posizione in entrambe le classifiche, un raro doppio risultato in un mese caratterizzato da significative difficoltà operative per l’intero settore.

I risultati di SAS ad aprile coincidono con l’80° anniversario della compagnia aerea e riflettono il costante impegno per la stabilità, la prevedibilità e la fiducia dei clienti, nonostante le continue ripercussioni della situazione in Medio Oriente e le altre pressioni operative che interessano il settore”, afferma SAS.

“Questo riconoscimento va innanzitutto ai team e agli eroi silenziosi di SAS che ogni giorno contribuiscono a garantire un’operatività stabile e affidabile, con impegno, professionalità e un forte senso di responsabilità. Raggiungere la prima posizione sia in Europa che a livello globale, in un contesto operativo impegnativo caratterizzato da continue interruzioni legate al Medio Oriente e ad altre problematiche, dimostra la solidità della nostra attività, la resilienza del nostro personale e la coerenza del nostro modo di lavorare. I nostri clienti ripongono grande fiducia in noi e l’impegno profuso da tutta SAS è fondamentale per onorare tale fiducia e offrire l’esperienza di viaggio affidabile che si aspettano”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Questo risultato segna il secondo mese consecutivo in cui SAS si posiziona al primo posto nel global punctuality ranking di Cirium, dopo aver conquistato la prima posizione a marzo.

I risultati di aprile 2026 si basano inoltre su un solido track record, che include il primo posto a livello globale e in Europa a maggio 2025, sette primi posti in Europa negli ultimi due anni e quattro primi posti a livello globale nello stesso periodo”, prosegue SAS.

“L’89,53% di aprile colloca SAS al vertice sia a livello globale che europeo nello stesso mese, una combinazione rarissima nei monthly OTP data. Dopo la vittoria globale di marzo, questo risultato riflette un livello di coerenza operativa che pochi operatori riescono a raggiungere in cicli consecutivi”, afferma Mike Malik, Chief Industry Officer, Cirium.

“Nel corso dell’ultimo anno, SAS ha rafforzato l’affidabilità attraverso processi di turnaround più efficienti e rigorosi, una pianificazione giornaliera più strutturata e un coordinamento più stretto tra i reparti. Queste misure continuano a tradursi in operazioni stabili e prevedibili su tutta la rete.

Sebbene il doppio primo posto di aprile rappresenti un traguardo significativo, SAS sottolinea che il lavoro continua, con un chiaro obiettivo di fornire operazioni affidabili ai clienti per tutta l’estate e oltre”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)