Emirates svela una nuova UAE flag livery sul suo A380

Emirates ha svelato una livrea di grande impatto visivo con un’ampia UAE flag che ricopre la fusoliera del suo iconico Airbus A380, il più grande aereo passeggeri commerciale al mondo.

“La nuova livrea dell’A6-EVG è un’estensione dell’iconico tail design della compagnia aerea e un potente tributo allo spirito, all’ambizione e all’unità degli UAE.

Questa iniziativa fa parte della Emirates ‘This Flag Will Always Fly’ campaign, in risposta all’iniziativa nazionale lanciata da HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai. Tale iniziativa invitava tutti i cittadini e i residenti a issare la bandiera degli UAE come simbolo di unità per l’intera società, una responsabilità condivisa e un orgoglio per la forza e la coesione della nazione durante le recenti sfide”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rispondere all’appello di HH Sheikh Mohammad di issare la bandiera in segno di tributo all’unità e alla forza degli Emirati Arabi Uniti. Fin dalla nostra fondazione, ogni aereo Emirates ha sventolato con orgoglio la bandiera degli UAE ovunque abbia volato. Questa nuova livrea è il nostro modo di onorare una patria che ci ha dato così tanto e una nazione che dimostra cosa sia possibile realizzare quando, collettivamente, scegliamo ogni giorno di puntare più in alto. Non c’è palcoscenico più grande per la nostra bandiera che il cielo, e non c’è privilegio più grande per Emirates che sventolarla con orgoglio”.

“La special livery presenta i colori degli UAE riprodotti in un audace e accattivante design 3D che si snoda elegantemente su entrambi i lati dell’aereo. Questa tela mobile dell’orgoglio nazionale ha già volato verso New York e Brisbane ed è previsto che venga utilizzata per servire altre destinazioni servite dall’A380 nel network di Emirates, diventando visibile dalle piste, dai cieli e dalle città di tutto il mondo.

Sono in corso i preparativi per applicare il flag design a un Boeing 777 di Emirates, il secondo aereo di linea commerciale più grande dopo l’A380.

L’UAE flag è già un segno distintivo di ogni aereo Emirates, dipinta sulle code di una delle flotte più riconoscibili al mondo, e porta i colori della nazione attraverso continenti, fusi orari e culture ogni giorno”, prosegue Emirates.

“La special flag livery è una delle tante che hanno caratterizzato eventi nazionali e commemorazioni speciali negli UAE. Nel 2017, la compagnia aerea ha presentato una customised decal raffigurante HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, padre fondatore degli UAE, con una livrea su misura per il suo centesimo A380. L’iniziativa ha segnato la prima iniziativa della compagnia aerea per lo ‘Year of Zayed’, con 10 aerei che hanno sfoggiato la livrea speciale. Nello stesso anno, la compagnia aerea ha svelato il primo di 40 aerei con livree dedicate a Expo 2020 Dubai“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)