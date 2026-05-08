ITA Airways è Official Partner del Giro d’Italia 2026 e del Giro d’Italia Women 2026

ITA Airways informa: “ITA Airways è orgogliosa di essere al fianco del Giro d’Italia anche per il 2026. La compagnia aerea italiana di riferimento e RCS Sport & Events hanno deciso di confermare l’accordo di sponsorship strategico concluso lo scorso anno, ampliando ulteriormente il perimetro delle attività previste.

ITA Airways sarà infatti “Official Airline” della principale competizione ciclistica a tappe del Paese, giunta alla 109ª edizione e che prende il via oggi 8 maggio a Nessebar, in Bulgaria, e si concluderà a Roma il 31 maggio dopo aver percorso 3.468 km, con la partecipazione di 184 corridori suddivisi in 23 squadre.

La Compagnia sarà inoltre partner ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, in programma dal 30 maggio al 7 giugno prossimo che, partendo da Cesenatico – Ravenna, dopo aver toccato varie tappe nel nord Italia, si concluderà a Saluzzo”.

“Siamo profondamente orgogliosi di confermare anche quest’anno il nostro convinto supporto al Giro d’Italia”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways. “Accompagnare una delle manifestazioni sportive più significative e amate del nostro Paese significa, per ITA Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport e il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale: connettiamo i territori meravigliosi che questa corsa attraversa. Il nostro impegno si riflette ogni giorno nella promozione dell’italianità, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport”.

“Con il rinnovo della partnership, la Compagnia acquisisce, in via esclusiva, il titolo di “Official Airline” del Giro d’Italia 2026, nonché la qualifica di “Maglia Rossa” del Giro d’Italia Women 2026, oltre alla presenza del proprio logo sui materiali di comunicazione negli eventi e nei momenti di maggiore visibilità individuati in ogni tappa. L’accordo prevede inoltre la visibilità del brand all’interno di un docufilm celebrativo sul Giro d’Italia che sarà realizzato e diffuso nel corso delle prossime settimane. La Compagnia, inoltre, accompagnerà con tre voli ad hoc la Carovana del Giro a Roma per il Grande Arrivo del 31 maggio.

Questa sponsorship è tesa a rafforzare e promuovere il marchio di ITA Airways, nonché il suo posizionamento all’interno di un contesto internazionale di prestigio: la Compagnia rinsalda il proprio impegno al fianco di uno degli eventi sportivi più seguiti in Europa, per valorizzare il talento e la passione sportiva italiana”, prosegue ITA Airways.

“La Compagnia, nata con l’obiettivo di essere Ambasciatrice del Made in Italy e delle eccellenze italiane nel mondo, ha sin dalla sua nascita un intenso rapporto con il mondo dello sport. La livrea di ITA Airways è infatti caratterizzata dall’iconico Blu Savoia, il colore degli sportivi italiani, simbolo di unità e orgoglio nazionale”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)