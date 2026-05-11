American Airlines è pronta per una stagione estiva da record nel 2026

L’estate del centenario di American Airlines si preannuncia da record, con la compagnia aerea pronta ad accogliere più passeggeri che mai con il suo summer schedule più ampio di sempre.

“Durante il summer travel period di American, che va dal 21 maggio all’8 settembre, la compagnia aerea prevede di accogliere 75 milioni di passeggeri su 750.000 voli, superando di gran lunga il precedente record stabilito nel 2019. L’estate inizia con il weekend del Memorial Day, quando American prevede di accogliere oltre 4,2 milioni di passeggeri su più di 40.000 voli dal 21 al 26 maggio. Il giorno con il maggior numero di passeggeri in quel weekend sarà venerdì 22 maggio”, afferma American.

“American si è preparata ad accogliere un numero record di passeggeri quest’estate effettuando offseason preventive maintenance sulla sua flotta, assicurandosi che le sue strutture siano pronte per il caldo estivo e aumentando il personale nelle sedi chiave. Inoltre, la compagnia aerea ha apportato importanti modifiche per migliorare l’affidabilità su tutta la sua rete, e i primi risultati sono promettenti.

Presso il suo hub principale, Dallas Fort Worth International Airport (DFW), American ha introdotto un nuovo 13-bank schedule che ha già ridotto al minimo i ritardi, diminuito le mancate coincidenze e i cambi di gate. Il nuovo orario ha anche registrato prestazioni record nella gestione dei bagagli e un aumento della soddisfazione dei clienti nel primo mese. Dato l’impatto significativo che DFW ha sull’intera compagnia aerea, questi miglioramenti stanno avendo un effetto a catena su tutte le operazioni di American.

Presso Philadelphia International Airport (PHL), un redesigned afternoon schedule for transatlantic flights offre ai clienti maggiori opzioni di viaggio, riducendo al contempo la congestione e migliorando la puntualità.

Il significativo investimento di American nello scheduled block time, ovvero la quantità di tempo assegnata a ciascun volo, ha aumentato la certezza dei viaggi dei clienti. Ad aprile, American ha registrato le best block performance tra le principali compagnie aeree statunitensi, il che significa che un maggior numero di voli è stato completato entro l’orario previsto. Questo pone la compagnia aerea nelle condizioni ideali per offrire un servizio affidabile quest’estate”, prosegue American.

“Dalla ristrutturazione dei nostri hub agli investimenti effettuati nella programmazione dei voli, i nostri oltre 130.000 collaboratori hanno creato operazioni non solo affidabili e resilienti, ma anche pronte per il picco di domanda estivo”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American Airlines. “Le operazioni sono costruite pensando ai nostri clienti e non vediamo l’ora di offrirle ai milioni di passeggeri che contano su di noi quest’estate”.

“Grazie all’intervento della Federal Aviation Administration (FAA) per riportare i flight schedule entro la Chicago O’Hare International Airport (ORD) operational capacity, i passeggeri che transitano per questo importante hub possono aspettarsi un’esperienza più affidabile quest’estate, con una maggiore puntualità, meno ritardi dovuti alla congestione e un servizio complessivamente più prevedibile.

American Airlines prevede di accogliere oltre 5,2 milioni di passeggeri a ORD quest’estate, con un aumento dell’11% rispetto al 2025 e del 48% rispetto al 2023.

Con una rinnovata attenzione al cliente, American Airlines ha apportato diversi miglioramenti in vista dell’inizio della stagione estiva.

Miglioramento della gestione dei disservizi, con nuovi strumenti digitali che spiegano le ragioni di ritardi e cancellazioni e offrono semplici opzioni self-service come la riprenotazione, il tracciamento dei bagagli e i voucher digitali, il tutto tramite l’app American Airlines.

Ampliamento dell’integrazione con i digital wallet, inclusa la novità assoluta nel settore delle Samsung Wallet boarding passes, che consente ai clienti di rimanere informati con aggiornamenti in tempo reale senza dover aprire l’app.

Prosegue l’espansione della Connect Assist technology, che propone una breve attesa per risolvere i problemi dei passeggeri in coincidenza.

Offerta del free Wi-Fi, sponsorizzato da AT&T, per tutti i membri AAdvantage® su quasi tutti i voli American Airlines.

Semplificate le procedure di sicurezza con TSA PreCheck® Touchless ID, ora disponibile in 60 aeroporti, inclusi tutti gli hub di American Airlines. Il programma, su adesione volontaria dei clienti, offre ai partecipanti una procedura di verifica dell’identità contactless molto più rapida, eliminando la necessità di presentare un documento d’identità al controllo di sicurezza.

Agevolate le coincidenze aeree a DFW e London Heathrow (LHR) con One Stop Security, ora attivo su tutti i voli tra questi due aeroporti. Questo programma consente ai clienti di raggiungere i voli in coincidenza senza dover ritirare e reimbarcare i bagagli o sottoporsi a ulteriori controlli di sicurezza”, continua American.

“Quest’estate rappresenta una tappa fondamentale per American Airlines, poiché prevediamo di accogliere un numero record di clienti durante l’anno del nostro centenario”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Dal Wi-Fi gratuito per i membri AAdvantage®, sponsorizzato da AT&T, agli strumenti che offrono ai clienti maggiore chiarezza e controllo in caso di modifiche ai piani, fino a una security experience più fluida e a una tecnologia che ha permesso di risparmiare decine di migliaia di coincidenze, stiamo investendo in un’esperienza di viaggio più agevole e connessa per tutti coloro che voleranno con noi quest’estate”.

“Il giorno con il maggior numero di voli per American Airlines quest’estate sarà il 17 luglio, con 6.995 voli. Il secondo giorno con il maggior numero di voli sarà il 10 luglio, con 6.991 voli. Per tutta l’estate, ci saranno cinque voli – ovvero quasi 500 passeggeri – in partenza ogni minuto.

American Airlines aggiunge due nuove destinazioni alla sua rete di rotte quest’estate: i collegamenti da Philadelphia (PHL) a Budapest (BUD) e Praga (PRG). A ciò si aggiungono tre nuove rotte a lungo raggio: da Dallas/Fort Worth (DFW) ad Atene (ATH) e Zurigo (ZRH), da Miami (MIA) a Milano (MXP) (leggi anche qui).

Le tre top non-hub destinations di American Airlines quest’estate sono Orlando (MCO), London Heathrow (LHR) e Boston (BOS)“, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: Md80.it)