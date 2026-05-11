Embraer nomina Bharat Forge come nuovo supplier

Embraer e Bharat Forge Limited hanno annunciato oggi la firma di un contratto per la fornitura di materie prime forgiate.

“Questo accordo rappresenta il primo forged raw material supply contract di Embraer con un fornitore indiano e segna un’importante pietra miliare nel rafforzamento della partnership tra le due società.

L’accordo supporta la global supply chain di Embraer con prodotti forgiati di alta qualità e rafforza la strategia dell’azienda di espansione e diversificazione della propria supplier base, promuovendo al contempo le capacità industriali nei principali mercati in crescita”, afferma Embraer.

“In linea con la nostra strategia di diversificazione della supply chain, consideriamo l’India una grande opportunità. Questo contratto rafforza i nostri piani per creare una supply chain più resiliente e competitiva, nonché il nostro impegno nello sviluppo dell’industria aerospaziale indiana”, ha dichiarato Roberto Chaves, Executive Vice President of Global Procurement and Supply Chain at Embraer.

Mr. Amit B Kalyani, Vice Chairman & Joint MD, Bharat Forge Limited, ha commentato: “Il fatto che BFL sia il primo foritore indiano di forged components per Embraer è motivo di orgoglio e testimonia le capacità che abbiamo sviluppato nel settore aerospaziale. Ringraziamo Embraer per la fiducia riposta in BFL. Non vediamo l’ora di crescere e di dare valore aggiunto alla nostra collaborazione con Embraer nei prossimi anni. Questi contratti ci consentiranno di raggiungere economie di scala nella produzione di critical structural components, integrando le economie di scala già raggiunte nell’aeroengine components space”.

“Questo primo supply contract firmato con un’azienda indiana riflette l’impegno di Embraer a promuovere l’aerospace ecosystem in India e a creare valore a lungo termine lungo l’intera supply chain. Questo avviene inoltre in un momento in cui Embraer sta espandendo costantemente la sua presenza nel Paese e mantiene un dialogo attivo con i leader industriali locali e le parti interessate a livello governativo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)