Qatar Airways opererà voli per Caracas e Bogotà a partire da luglio 2026

Qatar Airways ha confermato la sua espansione nelle Americhe con l’avvio di nuovi voli per Caracas, Venezuela, e Bogotà, Colombia, a partire dal 22 luglio 2026.

“Questo servizio rappresenta un traguardo significativo per la compagnia aerea, in quanto Qatar Airways diventa il primo vettore del Golfo a servire il Venezuela e il primo a operare voli dal Medio Oriente verso Caracas e Bogotà. Tale espansione sottolinea l’impegno della compagnia aerea, annunciato lo scorso anno, a rafforzare la connettività globale per la regione.

Qatar Airways opererà due voli settimanali per Caracas e Bogotà, migliorando ulteriormente i collegamenti da e per le Americhe. L’orario dei voli è stato studiato per offrire comodi collegamenti attraverso l’Hamad International Airport verso mercati chiave come Australia, Cina, Giappone, Libano, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti. Ciò offre ai passeggeri maggiore flessibilità e semplici opzioni di trasferimento all’interno del network globale di Qatar Airways“. afferma Qatar Airways.

Partenze ogni mercoledì e domenica:

Doha (DOH) – Bogotà (BOG) – Volo QR783: Partenza 07:30; Arrivo 16:05.

Bogotà (BOG) – Caracas (CCS) – Volo QR783: Partenza 17:35; Arrivo 20:40.

Caracas (CCS) – Doha (DOH) – Volo QR783: Partenza 22:40; Arrivo alle 19:55 +1.

“L’aggiunta di Caracas e Bogotá porta a 15ª e 16ª il numero di destinazioni servite da Qatar Airways nelle Americhe. La compagnia aerea ha iniziato a operare in South America nel 2010 con il volo inaugurale per San Paolo, Brasile.

Qatar Airways sta ampliando la sua connettività globale ricostruendo il suo network con oltre 160 destinazioni in tutto il mondo quest’estate. Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)