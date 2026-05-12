American Airlines e GESAC celebrano la ripresa dei collegamenti stagionali tra Napoli e gli Stati Uniti

Sono ripresi i collegamenti stagionali di American Airlines dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino agli aeroporti di Chicago O’Hare (ORD) e Philadelphia International Airport (PHL).

“Con due voli al giorno nel corso della stagione estiva, il ritorno dei voli rafforza la connettività internazionale del Sud Italia e risponde alla crescente domanda di viaggi transatlantici, sia da parte dei passeggeri statunitensi diretti verso Napoli, la Costiera Amalfitana e il Mezzogiorno, che dei viaggiatori italiani, sia leisure che business, in partenza verso gli Stati Uniti.

I collegamenti stagionali rientrano nella strategia di American volta a consolidare la propria presenza in Italia e a valorizzare Napoli come porta d’accesso privilegiata al Sud del Paese per il traffico nordamericano”, afferma American Airlines.

“L’Italia continua a essere un mercato strategico per American Airlines e Napoli rappresenta una destinazione chiave all’interno del nostro network internazionale”, ha commentato José A. Freig, VP International and Inflight Dining Operations di American Airlines. “Con i collegamenti stagionali verso Philadelphia e Chicago, possiamo offrire ai passeggeri del Sud Italia un accesso più semplice e immediato al Nord America e oltre, consentendo allo stesso tempo ai viaggiatori nordamericani di raggiungere direttamente Napoli e scoprire le bellezze uniche della regione. Per i nostri passeggeri italiani, Philadelphia e Chicago sono di nuovo a portata di mano, con entrambe le destinazioni che offrono una vasta gamma di esperienze – dall’intrattenimento ai musei, fino alla gastronomia e a una vivace scena culturale”.

“La ripresa dei collegamenti giornalieri di American Airlines tra Napoli e due hub strategici come Philadelphia e Chicago rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e conferma la straordinaria attrattività del nostro territorio sui mercati internazionali”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “Il successo del volo diretto per Philadelphia, inaugurato nel 2024, e il successivo avvio del collegamento con Chicago nel 2025 hanno dimostrato concretamente il forte potenziale di crescita del traffico intercontinentale da e per Napoli. Per sostenere questo sviluppo, stiamo portando avanti un piano di investimenti da 200 milioni di euro finalizzato a rafforzare la componente intercontinentale del network e ad elevare ulteriormente la qualità dei servizi, attraverso nuove infrastrutture dedicate ai voli extra-Schengen e interventi strategici capaci di generare valore per il territorio e favorire un più ampio processo di rigenerazione urbana”.

“L’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare (ORD) è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines e offre ai passeggeri l’opportunità di continuare il loro viaggio con più di 500 voli giornalieri nei momenti di picco verso oltre 150 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico.

Dall’aeroporto internazionale di Philadelphia (PHL), il principale hub transatlantico della compagnia, i passeggeri possono proseguire il viaggio verso oltre 100 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi.

I nuovi voli giornalieri da Napoli a Chicago e Philadelphia saranno operati nel corso dell’estate da aeromobili Boeing 787-8“, prosegue American Airlines.

Chicago (ORD) – NAP – Dal 7 maggio – Partenza 17:25, arrivo 10:08 (+1).

Napoli (NAP) – ORD – Dal 9 maggio – Partenza 15:00, arrivo 18:55.

Philadelphia (PHL) – NAP – Dal 7 maggio – Partenza 22:20, arrivo 13:00 (+1).

Napoli (NAP) – PHL -Dal 9 maggio – Partenza 12:00, arrivo 15:40.

“I moderni aeromobili Boeing 787-8 della compagnia, configurati con 20 poltrone di Business Class, 28 di Premium Economy e 186 di Main Cabin, offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include interni all’avanguardia, Wi-Fi ad alta velocità offerto da AT&T e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti gratuiti, fruibili da ciascuna poltrona.

A terra, i passeggeri possono apprezzare un portfolio di lounge completamente rinnovato, che include Admirals Club e Flagship Lounge nuove o ampliate in hub chiave come Philadelphia, Miami, Chicago e altri aeroporti, unitamente a servizi premium come il caffè Lavazza e lo Champagne Bollinger disponibili nelle lounge e a bordo”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)