Lufthansa Group ordina dieci Airbus e dieci Boeing per voli a lungo raggio

Il Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG ha approvato, nella sua riunione, l’ordine per un totale di 20 nuovi aeromobili per voli a lungo raggio. L’Executive Board aveva precedentemente deciso di ordinare dieci Airbus A350-900 e dieci Boeing 787-9. La consegna è prevista tra il 2032 e il 2034.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Con l’ordine di 20 aeromobili a lungo raggio aggiuntivi, stiamo effettuando un investimento sostenibile nel futuro di Lufthansa Group. Si tratta di un chiaro impegno verso una flotta moderna, verso la qualità premium e verso un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2. Dopotutto, gli aeromobili dotati delle tecnologie più recenti sono lo strumento più efficace per un trasporto aereo più rispettoso dell’ambiente. Gli Airbus A350 e Boeing 787 di ultima generazione sono più efficienti in termini di consumo di carburante, più silenziosi e con emissioni inferiori rispetto ai rispettivi predecessori. Stiamo quindi proseguendo il più grande programma di modernizzazione della flotta nella nostra storia”.

“Gli Airbus A350-900 e i Boeing 787-9 sostituiranno i modelli più vecchi e quindi meno efficienti a partire dal 2032. La decisione su quale compagnia aerea e in quale hub verranno impiegati gli aeromobili ordinati verrà presa in un secondo momento.

La graduale standardizzazione della flotta riduce la complessità e aumenta l’efficienza, la flessibilità e la stabilità operativa. Allo stesso tempo, si ridurranno i costi di manutenzione e di esercizio. Inoltre, si genereranno ulteriori sinergie, ad esempio nei settori delle cockpit and cabin crew licensing e dello spare parts management”, afferma Lufthansa Group.

“Includendo l’ordine odierno, Lufthansa Group ha attualmente in ordine un totale di 232 aeromobili all’avanguardia, di cui 107 di nuova generazione per il lungo raggio”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufhansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)